Роструд сказал, что отправлять расчетные листки работникам на электронную почту — не по закону. 🍂«Ночной бухгалтер» № 1778

Сотрудник конечно может попросить выдавать ему расчетник на электронную почту, но этот вариант не соответствует ТК.

Сегодня в выпуске:

Почему Роструд не хочет идти в ногу со временем.

Требование нужно исполнять в срок, который в нем указан, но ФНС может попытаться вас поторопить.

Китайский бизнес создает новые юрлица для работы с РФ.

Google оставит бесплатные сервисы доступными в РФ.

Как будут сообщать о долгах по налогам и кредитах.

Что произойдет с ИП и самозанятыми в ближайшем будущем — обсуждают в новом выпуске БухТуба.

Полезности бухгалтеру.

Пятничное настроение: играем и печем пирог.

Мем дня.

Роструд раскритиковал рассылку расчтных листоков сотрудникам по электронной почте

По мнению Роструда сообщать сотруднику о составных частях заработной платы по электронной почте не правильно. В соответствии со статьей 136 ТК такое извещение выдается письменно. И даже если в компании применяют КЭДО, то отправка по электронной почте не является его возможным вариантом.

Электронный документооборот не предполагает обмен документами посредством электронной почты.

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Требования ФНС надо исполнять в установленные сроки, а не тогда, когда хочет инспектор

Даже если инспектор звонит бухгалтеру и требует передать документы для проверки или ответить на требование в более быстрые сроки. делать это не обязательно. Сроки ответа на требование указаны в нем самом. На что ссылаться мы рассказали здесь.

Не забывайте и возможности ходатайствовать о продлении срока, когда документов слишком много и физически невозможно их предоставить в оговоренный срок (но в этом случае вам стоит передать хотя бы часть документов на проверку), если заболел или находится в отпуске бухгалтер и др.

В Китае бизнесмены создают новые компании для работы с предпринимателями из РФ

Такой подход минимизирует риски попасть под вторичные санкции. В качестве руководителей компаний могут выступать менеджеры по взаимодействию с российскими контрагентами, которые работали в материнской компании.

Несмотря на ширяшиеся запреты, например, в расчетах, блокировку и возврат средств, китайские и российские бизнесмены не хотят терять связи и стараются найти возможность продолжить работу.

Гугл уверяет, что сохранит возможность пользоваться бесплатными сервисами в России

Представители Google собираются решить проблему с аккаунтами пользователей из России, чтобы бесплатные сервисы были по-прежнему доступны. Мы уже рассказывали о проблемах пользователей в РФ — невозможность зарегистрировать ноый аккаунт с российским номером, потеря доступа к двойной аутентификации (не приходят смс-сообщения) и другими.

О чем вы узанете из смс и Госуслуг

Налогоплательщики могут подать письменное согласие на получение уведомлений от ФНС о задолженностях по налогам через СМС-сообщения. Налоговики пришлют их бесплатно.

Прогресс добирается и до извещений о кредитах — ЦБ совместно с Минцифры хотят, чтобы гражданам приходили уведомления об оформлении кредита через Госуслуги. Кроме того, хотят увеличить период охлаждения (возможности отказа) по кредиту и давать время на «подумать» — 2 дня, если клиент берет заем более 50 тысяч рублей.

ИП исчезнут, а самозанятым закрутят гайки — скандальный выпуск БухТуба

В этот раз ведущие Елена Ярушкина и Артемий Васенко обсуждают, что будет с малым и микро-бизнесом в ближашие годы. Кстати, когда мы писали этот выпуск, то только рассуждали в нем о том, что ФНС все больше хочет видеть весь бизнес, как на ладони — в режиме онлайн. И вот вчера как раз появилась новость, что налоговики хотят контролировать транзакции и фактически удерживать НДС в таком вот онлайн-формате.

Выпуск смотрим в VK-Видео или на YouTube.

Полезности бухгалтеру

А вы знали, что у Ozon появился собственный банк? И воспользоваться им могут не только обычные покупатели, но и бизнес.

А мы тем временем продолжаем обучать бухгалтеров работе с маркетплейсами, в том числе и с Ozon, а еще Wildberries, Яндекс и другими. Курс практический и постоянно обновляется и дополняется. Новый поток начнет обучение уже 1 октября.

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Еще мы обновили некоторые возможности и функции сайта. О них рассказал в своем блоге Борис Мальцев. Например, мы обновили навигацию, создали витрину со спецпредложаниями для бизнеса, добавили удобный поиск и фильтры в раздел Разборы, улучшили поиск.

В свете приближающихся перемен в воинском учете напомними вам как составить план работ по воинскому учету на 2025 год и добавили в инстукцию шаблоны и примеры.

Пятничное настроение

Как же без традиционной пятничной развелательной рубрики. Для начала давайте поиграем — готов уже мозгонапрягатель, на этот раз с целыми тремя задачками.

А когда устанете от головоломок, можно и перекусить — наш шеф-редактор с радостью поделилась рецептом осеннего пирога с апельсинами. Самое то для поплнения запаса витаминов в сезон простуд (где-то прокашялялась недавно переболевшая дружно редакция «Клерка»).

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1778 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша во всеоружии готова к цифровизации и хорошей вам пятницы! редакция