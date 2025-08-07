Анализировать отчеты бизнеса и находить риски будет «цифровой инспектор» от ФНС. 🤖«Ночной бухгалтер» № 1989

Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте также в телеграм-канале.
«Puzzle RPA» — ИИ, который будет помогать инспекторам ФНС.
Очередной поток повесток от военкоматов в Госуслугах.
С 1 ноября 2025 налоговые долги будут списывать без суда.
Налоговики следят за работой бухгалтеров-«нелегалов».
СфР дал примеры расчета больничных, исходя из среднего заработка и страхового стажа.
ИИ для анализа отчетности: уже стоит бояться?
Федеральная налоговая служба внедряет отечественную платформу «Puzzle RPA». Система предназначена для обработки данных, формирования отчетов и документов и других задач.
«Цифровой инспектор» теперь совсем не шутка. ИИ будет мониторить сведения 24/7, причем по всему бизнесу, а не избирательно как в общем то сейчас делают инспекторы.
Повышается риск того, что к бизнесу будет больше вопросов. Хотя бухгалтеры сомневаются, что все так радужно.
Массовая рассылка электронных повесток
Электронная повестка считается автоматически врученной через семь дней. Документ военкоматы отправляют через Госуслуги.
Когда документ появляется в реестре – закроют выезд за границу.
Мы уже рассказывали в июле, что означает сообщение в Госуслугах и как на него реагировать, а также о последствиях игнорирования.
За неявку в военкомат будут дополнительные ограничения:
на управление автомобилем;
оформление кредитов;
регистрацию недвижимости.
Налоговые долги с ноября будут списывать без суда: как подать возражение, если не согласны
Внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физлиц, введен законом от 31.07.2025 № 287-ФЗ и вступит в силу с 1 ноября 2025 года. Новые правила относятся к долгам, которые не оспариваются — рассчитанным самостоятельно (по декларации 3-НДФЛ, например) или начисленным налоговой в уведомлениях по имущественным налогам и решениям налоговых проверок.
Об алгоритме взыскания можете почитать здесь.
Но можно подать возражение в течение 30 дней через ЛК на сайте ФНС, через сервис «Обратиться в ФНС России», Госуслуги, по почте или лично.
ФНС наблюдает за работой бухгалтеров и их отношениями с работодателями
Крымские налоговики провели круглый стол с бизнесом и бухгалтерами. Они напомнили о том, что нелегально регистрировать сотрудников, как самозанятых и платить им как исполнителям. а не работникам по ТК.
Также руководитель УФНС Роман Наздрачев заявил, что некоторые бухгалтеры работают нелегально, не регистрируясь как самозанятые или ИП и еще советуют нелегальные схемы своим клиентам.
С незаконными схемами борются в том числе с помощью таких вот встреч и бесед с предпринимателями. ФНС напомнила, что если в РСВ и расчете 6-НДФЛ указаны низкие зарплаты, то налоговики могут затребовать пояснения и провести проверку.
Примеры расчета больничных от СФР
«Для расчета больничных выплат берется средний заработок за 2 предыдущих года. Если заболели в 2025 году, то пособие рассчитают на основе 2024 и 2023 годов. Учитываются все официальные доходы», — напомнил СФР.
При этом установлена предельная база – максимум, с которого работодатель платит взносы в СФР. Даже если зарплата была больше, для расчета все равно возьмут именно этот максимум.
Соцфонд привел примеры расчетов.
