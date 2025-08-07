Анализировать отчеты бизнеса и находить риски будет «цифровой инспектор» от ФНС. 🤖«Ночной бухгалтер» № 1989

ИИ для анализа отчетности: уже стоит бояться?

Федеральная налоговая служба внедряет отечественную платформу «Puzzle RPA». Система предназначена для обработки данных, формирования отчетов и документов и других задач.

«Цифровой инспектор» теперь совсем не шутка. ИИ будет мониторить сведения 24/7, причем по всему бизнесу, а не избирательно как в общем то сейчас делают инспекторы.

Повышается риск того, что к бизнесу будет больше вопросов. Хотя бухгалтеры сомневаются, что все так радужно.