Как доказать ФНС, что место выполнения работ ИП совпадает с патентом. 🧭«Ночной бухгалтер» № 1993

ИП на удаленке — как подтвердить, что место выполнения работ совпадает с патентом.
Соцвычет предложили расширить и включить в его расходы на покупку товаров к школе.
После подачи заявления о закрытии ИП обратного хода нет.
Налоговики пояснили самозанятым, входит ли 9-е число в срок формирования чеков при оплате по безналу.
С 1 октября 2025 начнут действовать новые правила обмена электронными счетами-фактурами.
Что спишут с ЕНС в первую очередь: недоимку по НДС по уточненке или текущие страховые взносы?
ИП доказывает налоговой, что вправе применять патент, даже если договор заключен в другом регионе
В телеграм-канале КУБ бухгалтер обращается к коллегам — что делать, если ФНС не считает, что под патент попадают доходы, полученные по договору, заключенному в г. Воронеже, если у ИП патент в Брянской области?
Довод налоговиков — в договоре местом заключения указан Воронеж. ИП по незнанию не прописал в договоре, что услуги (они связаны с работой через интернет — разработка ПО, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию и т.п.) оказываются ИП дистанционно — с места его регистрации в Брянске.
Бухгалтеры предлагают дать соответствующие пояснения ФНС, но автор вопроса отвечает — это не работает, нужны доказательства. По мнению коллег такими могут стать — переписка, обмен файлами в мессенджерах и по электронной почте, письмо контрагента в адрес ФНС с пояснениями, а также косвенно — штрафы ГИБДД, чеки другие доказательства, что во время выполнения заказа ИП находился в Брянске.
Депутаты предложили расширить расходы, по которым можно получить вычет — добавить в список товары к школе, которые приобретают родители на детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Мы рассказывали, что в 2025 году расходы на школьные товары выросли на 35%. Например, базовая школьная одежда для мальчиков обойдется в среднем 29 600 рублей, а для девочек — в 33 573 рубля.
Заявление о закрытии ИП безотзывно
Если ИП отправил через личный кабинет налогоплательщика заявление на прекращение деятельности, то «отозвать» его не получится.
У предпринимателя нет возможности временно приостановить деятельность, хотя есть отдельные случаи, когда ИП может не платить фиксированные взносы.
9-е число следующего месяца входит в срок формирования чеков по безналичным расчетам с самозанятым
Формулировка в законе «не позднее 9-го числа» вызывает вопросы у плательщиков НПД — включать ли само 9-е число в этот срок? ФНС разъяснили, что следует читать норму закона как «включительно».
Самозанятый может выставить чеки за предыдущий налоговый период по 9-е число текущего месяца включительно. Это делается в том случае, если он получил оплату безналом (не наличными и не по карте).
С 1 октября 2025 поменяются правила обмена электронными счетами-фактурами
С 1 октября 2025 года вступает в силу новый порядок, утвержденный Минфином.
По новым правилам при передаче документов через операторов ЭДО налогоплательщики будут обмениваться универсальными сообщениями вместо извещения о получении документа от контрагента и уведомления об уточнении. Электронная подпись не понадобится. Это ускорит процесс подтверждения операций.
Больше подробностей в новости.
На ЕНС не хватило денег на уплату долга по налогу и текущих обязательств по взносам — верно ли их удержала с ЕНС налоговая?
На форуме Клерка задали вопрос — в один день подали первичный РСВ за 1 квартал 2025 года (сумма – 800 тыс. руб.) и уточненку по НДС за 3 квартал 2024 года (к доплате 700 тыс. руб.). ФНС списала сначала взносы, а уже потом долг по НДС и выставила штраф — можно ли оспорить порядок списания или на худой конец сократить штраф?
Как считают бухгалтеры + мнение нашего эксперта. И поучаствуйте в опросе — хотим знать согласны вы с мнением налоговиков или нет?
