Как доказать ФНС, что место выполнения работ ИП совпадает с патентом. 🧭«Ночной бухгалтер» № 1993

ИП доказывает налоговой, что вправе применять патент, даже если договор заключен в другом регионе

В телеграм-канале КУБ бухгалтер обращается к коллегам — что делать, если ФНС не считает, что под патент попадают доходы, полученные по договору, заключенному в г. Воронеже, если у ИП патент в Брянской области?

Довод налоговиков — в договоре местом заключения указан Воронеж. ИП по незнанию не прописал в договоре, что услуги (они связаны с работой через интернет — разработка ПО, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию и т.п.) оказываются ИП дистанционно — с места его регистрации в Брянске.

Бухгалтеры предлагают дать соответствующие пояснения ФНС, но автор вопроса отвечает — это не работает, нужны доказательства. По мнению коллег такими могут стать — переписка, обмен файлами в мессенджерах и по электронной почте, письмо контрагента в адрес ФНС с пояснениями, а также косвенно — штрафы ГИБДД, чеки другие доказательства, что во время выполнения заказа ИП находился в Брянске.