МСП то лишают льгот по взносам, то предлагают дифференцированную систему: когда уже малый бизнес вздохнет спокойно? 🙈🙉🙊«Ночной бухгалтер» № 2001

Сегодня в выпуске:
Что будет со страховыми взносами для МСП.
Маркетплейсы начинают досрочно переходить на новые правила работы с селлерами.
Сотрудник не может на основной работе болеть, а по совместительству работать.
Почему стоит сначала заявить получение социальных вычетов, а уже потом имущественных.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Потеряет ли малый бизнес свои льготы в 2025 году
На прошлой неделе мы писали, что Минфин обсуждает варианты для отмены льгот малому и среднему бизнесу по взносам.
Сейчас льготы есть у небольших компаний с выручкой до 2 млрд руб. в год и числом сотрудников до 250 человек. Такие организации платят пониженный тариф — 15% с части зарплаты сверх 1,5 МРОТ. Пониженную ставку 7.6% применяют также IT-компании, резиденты ОЭЗ и ТОР, а также МСП из отдельных отраслей обрабатывающей промышленности.
А сегодня на «Клерке» вышла новость о том, что глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин предлагает ввести дифференцированный подход к тарифам страховых взносов. Он предлагает учитывать отрасль, в которой работает предприятие и его категорию. Кроме того, депутат предлагает увеличивать нагрузку по оплате взносов постепенно — в начале деятельности применять самую низкую ставку и наращивать ее при достижении определенной численности сотрудников и выручки.
Но если предложение главы комитета может и не пройти, то вот путь Минфина к сокращению льгот более чем очевиден. Малому бизнесу стоит уже сейчас задуматься о том, какая нагрузка ляжет на него в случае отмены пониженных ставок.
Закон о платформенной экономике: маркетплейсы начали применять новые правила досрочно
С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике от 31.07.2025 № 289-ФЗ. Маркетплейсы обязаны будут исполнять новые требования в отношении продавцов. Некоторые площадки начали внедрять изменения добровольно, до начала действия закона.
Площадки должны прописать четкие правила изменения оферты, закон вводит механизм обязательного досудебного обжалования решений маркетплейса и запреты на скидки за счет продавца без его согласия.
Совместителю нужно выходить на больничный на всех местах работы
Соцфонд в письме от 04.08.2025 разъяснил, что работнику будет отказано в выплате больничного, если он продолжал работать по совместительству, а на основной работе не выполнял свои обязанности из-за болезни.
И не важно, что, например, на основной работе человек мог трудиться за станком, сломать ногу и, правда, не иметь возможности продолжать точить детали, а параллельно быть совместителем и подрабатывать на удаленке консультантом. Болеешь — болей, ведь пособие по временной нетрудоспособности (как понятно из названия) — это компенсация потери заработка, а раз работал — компенсировать нечего. Так же пояснили отказы СФР в телеграм-канале КУБ.
Стройся вычет, стройся в ряд
ФНС объяснила, почему стоит сначала заявлять получение социальных вычетов, а затем — имущественных.
Вычеты за обучение, лечение, покупку лекарств и др. социальные вычеты не переносятся. Например, если вы лечились в 2025 году и решили получить вычет в упрощенном порядке, то в ЛК налогоплательщика-физлица заявление сформируется автоматически, его нужно только подписать. При этом у вас еще есть право заявить вычет у работодателя.
Но если работодатель вам уже предоставил имущественный вычет, который «съел» всю налогооблагаемую базу, то на социальные вычеты ничего не останется и они сгорят. Так что лучше сначала написать заявление на соцвычеты и получить их, а потом переходить к имущественным, которые можно переносить.
Мем дня
Ваша держит кулачки за малый бизнес редакция
