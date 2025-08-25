МСП то лишают льгот по взносам, то предлагают дифференцированную систему: когда уже малый бизнес вздохнет спокойно? 🙈🙉🙊«Ночной бухгалтер» № 2001

Потеряет ли малый бизнес свои льготы в 2025 году

На прошлой неделе мы писали, что Минфин обсуждает варианты для отмены льгот малому и среднему бизнесу по взносам.

Сейчас льготы есть у небольших компаний с выручкой до 2 млрд руб. в год и числом сотрудников до 250 человек. Такие организации платят пониженный тариф — 15% с части зарплаты сверх 1,5 МРОТ. Пониженную ставку 7.6% применяют также IT-компании, резиденты ОЭЗ и ТОР, а также МСП из отдельных отраслей обрабатывающей промышленности.

А сегодня на «Клерке» вышла новость о том, что глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин предлагает ввести дифференцированный подход к тарифам страховых взносов. Он предлагает учитывать отрасль, в которой работает предприятие и его категорию. Кроме того, депутат предлагает увеличивать нагрузку по оплате взносов постепенно — в начале деятельности применять самую низкую ставку и наращивать ее при достижении определенной численности сотрудников и выручки.

Но если предложение главы комитета может и не пройти, то вот путь Минфина к сокращению льгот более чем очевиден. Малому бизнесу стоит уже сейчас задуматься о том, какая нагрузка ляжет на него в случае отмены пониженных ставок.