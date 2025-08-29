Нужно ли включать отрицательную комиссию Wildberries в базу по НДС

При торговле на маркетплейсах может возникнуть отрицательная комиссия. Нужно ли включать ее в базу по НДС и уплачивать с нее налог?

Отрицательная комиссия Wildberries — выплата, связанная с оплатой товаров по п. 1 ст. 162 НК. Поэтому сумму нужно включать в налоговую базу НДС и начислять на нее налог. Счет-фактуру можно выписать только в одном экземпляре, маркетплейс ее не требует.

Начисление НДС для получателя дохода — обязанность, а вот вычет считается правом по ст. 171 НК. Вероятно маркетплейс не требует счет-фактуру потому, что это потребует налаживания документооборота с каждым продавцом.

По большому счету смысл скидок и баллов в том, что они предоставляются от имени продавца, а маркетплейс их выделяет в целях своего продвижения. От продавца требуется исполнить обязанность по начислению НДС.

