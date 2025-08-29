Нужно ли включать отрицательную комиссию Wildberries в базу по НДС
Отрицательная комиссия Wildberries — выплата, связанная с оплатой товаров по п. 1 ст. 162 НК. Поэтому сумму нужно включать в налоговую базу НДС и начислять на нее налог. Счет-фактуру можно выписать только в одном экземпляре, маркетплейс ее не требует.
Начисление НДС для получателя дохода — обязанность, а вот вычет считается правом по ст. 171 НК. Вероятно маркетплейс не требует счет-фактуру потому, что это потребует налаживания документооборота с каждым продавцом.
По большому счету смысл скидок и баллов в том, что они предоставляются от имени продавца, а маркетплейс их выделяет в целях своего продвижения. От продавца требуется исполнить обязанность по начислению НДС.
Исчислять и уплачивать налоги, а также вести учет при продажах на маркетплейсе поможет курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса». После курса вы сможете вести учет и отчитываться по продажам на любой системе налогообложения. Получите официальное удостоверение о повышении квалификации, которое будет внесено в госреестр ФИС ФРДО. Смотреть пробный урок.
Читайте также на тему маркетплейсов:
Что означает сумма за баллы лояльности и компенсация скидки в еженедельном отчете Wildberries.
Маркетплейс выставил УПД за продавца: как отражать в учете этот документ.
Почему в еженедельном отчете маркетплейса указано отрицательное вознаграждение.
Как организации на УСН 6% учитывать доходы по продажам на Ozon.
Начать дискуссию