Как определить дату выполнения работ в целях НДС

По п. 1 ст. 167 НК моментом определения базы по НДС признается наиболее ранняя из этих дат:

день выполнения работ (оказания услуг);

день полной или частичной оплаты работ (услуг).

Подтверждает сдачу результатов работ и факт их выполнения акт сдачи-приемки работ. Датой выполнения работ считают день, когда заказчик подписал акт сдачи-приемки.

Исполнитель может подписать акт и указать дату передачи результата работ. Если заказчик в тот же день подпишет акт, то эта дата и будет считаться моментом начисления НДС. Однако если он подпишет позже, то и НДС начислят в тот же день.

Соответственно в качестве дня выполнения работ можно считать дату, когда на акте сдачи-приемки будет стоять две подписи — заказчика и исполнителя. Такой же позиции придерживается Минфин в письмах от 23.01.2017 № 03-07-11/2832, от 13.10.2016 № 03-07-11/59833.

Это правило действует, если подписание акта обеими сторонами происходит раньше предоплаты или полной оплаты услуг.

