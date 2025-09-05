ФНС списывает деньги с ЕНС ИП в счет уплаты имущественных налогов заранее. 👀«Ночной бухгалтер» № 2010

Сегодня в выпуске:
Проверяем ЕНС — вдруг и у вас налоги ушли в «отложку».
Бизнес боится снижения порога для НДС на УСН.
Больничный после увольнения оплатят только на самого сотрудника.
Электронный сервис Почты России не подходит для отправки деклараций.
Главред рекомендует + пятничный мозгонапрягатель
Мем дня
С ЕНС налоговики отправляют имущественные налоги в резерв. Если надо — вернут
Еще до того, как вы получите уведомление на имущественные налоги, ФНС может средства с ЕНС забронировать под них.
При наличии положительного баланса на ЕНС ИП, сумму имущественного, транспортного или земельного налога отправят в резерв. И это несмотря на то, что срок уплаты личных имущественных налогов за 2024 год – 1 декабря 2025 года.
Если же ИП подаст до 1 декабря уведомление по ЕНП, например, на уплату аванса по УСН, то средства с резерва вернут на ЕНС и они пойдут в уплату единого налога.
УСН стала проблемным режимом
Упрощенка все меньше соответствует своему названию. До 1 декабря 2025 года кабмин представит свое видение того, как постепенно отказаться от УСН в торговле, кроме того могут снизить порог на УСН для уплаты НДС.
Бизнес такими перспективами очень обеспокоен, а объединения предпринимателей выступают против радикальных изменений. Кроме того, если учесть, что значительная часть бизнеса в торговле находится на УСН, то любая налоговая нагрузка перекладывается в итоге на плечи обычных потребителей. Проще говоря — вырастут цены на товары.
Кто платит за больничный после увольнения
Если сотрудник уволился и в течение 30 календарных дней не нашел новой работы и заболел, то больничный оплатит бывший работодатель.
Размер: 60% от среднего заработка за два календарных года до болезни (стаж не учитывается!). Первые 3 дня, как обычно, оплатит экс-работодатель, остальные — СФР.
Если же у уволенного сотрудника заболеет ребенок, то оплата от бывшего работодателя ему уже не положена, даже если больничный будет открыт в течение 30 календарных дней после увольнения.
Электронное заказное письмо не подходит для отчетов
У Почты России есть сервис «Электронные заказные письма». Но использовать его для отправки деклараций нельзя. В НК четко прописаны способы, которыми можно отправить отчетность.
Согласно ст. 80 НК, направить декларацию можно:
лично на бумажном носителе;
по почте с описью вложения;
в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика с использованием электронной подписи.
