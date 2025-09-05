ФНС списывает деньги с ЕНС ИП в счет уплаты имущественных налогов заранее. 👀«Ночной бухгалтер» № 2010

С ЕНС налоговики отправляют имущественные налоги в резерв. Если надо — вернут

Еще до того, как вы получите уведомление на имущественные налоги, ФНС может средства с ЕНС забронировать под них.

При наличии положительного баланса на ЕНС ИП, сумму имущественного, транспортного или земельного налога отправят в резерв. И это несмотря на то, что срок уплаты личных имущественных налогов за 2024 год – 1 декабря 2025 года.

Если же ИП подаст до 1 декабря уведомление по ЕНП, например, на уплату аванса по УСН, то средства с резерва вернут на ЕНС и они пойдут в уплату единого налога.