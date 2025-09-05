ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Обзоры для бухгалтера
ФНС списывает деньги с ЕНС ИП в счет уплаты имущественных налогов заранее. 👀«Ночной бухгалтер» № 2010

ФНС списывает деньги с ЕНС ИП в счет уплаты имущественных налогов заранее. 👀«Ночной бухгалтер» № 2010

Налоговики еще даже не начали рассылать уведомления а вот налоги уже с ЕНС списали, со счетов ИП тоже.

Сегодня в выпуске:

  • Проверяем ЕНС — вдруг и у вас налоги ушли в «отложку».

  • Бизнес боится снижения порога для НДС на УСН.

  • Больничный после увольнения оплатят только на самого сотрудника.

  • Электронный сервис Почты России не подходит для отправки деклараций.

  • Главред рекомендует + пятничный мозгонапрягатель

  • Мем дня

С ЕНС налоговики отправляют имущественные налоги в резерв. Если надо — вернут

Еще до того, как вы получите уведомление на имущественные налоги, ФНС может средства с ЕНС забронировать под них.

При наличии положительного баланса на ЕНС ИП, сумму имущественного, транспортного или земельного налога отправят в резерв. И это несмотря на то, что срок уплаты личных имущественных налогов за 2024 год – 1 декабря 2025 года.

Если же ИП подаст до 1 декабря уведомление по ЕНП, например, на уплату аванса по УСН, то средства с резерва вернут на ЕНС и они пойдут в уплату единого налога.

 Проверяйте недвижимость перед покупкой!

Юридическая проверка при покупке коммерческой недвижимости может спасти от споров о праве собственности, обременения и арестов на объекте.

Вебинар проведет партнёр СДМ-Банка — компания «Бетерра». Обсудим ключевые темы:

  • Виды юридических рисков и их оценка

  • Источники информации при юридической проверке.

 10 сентября в 11:00 по мск

 Зарегистрироваться

Реклама: ПАО «СДМ-Банк», ИНН 7733043350, erid: 2W5zFFuktTz

УСН стала проблемным режимом

Упрощенка все меньше соответствует своему названию. До 1 декабря 2025 года кабмин представит свое видение того, как постепенно отказаться от УСН в торговле, кроме того могут снизить порог на УСН для уплаты НДС.

Бизнес такими перспективами очень обеспокоен, а объединения предпринимателей выступают против радикальных изменений. Кроме того, если учесть, что значительная часть бизнеса в торговле находится на УСН, то любая налоговая нагрузка перекладывается в итоге на плечи обычных потребителей. Проще говоря — вырастут цены на товары.

Кто платит за больничный после увольнения

Если сотрудник уволился и в течение 30 календарных дней не нашел новой работы и заболел, то больничный оплатит бывший работодатель.

Размер: 60% от среднего заработка за два календарных года до болезни (стаж не учитывается!). Первые 3 дня, как обычно, оплатит экс-работодатель, остальные — СФР.

Если же у уволенного сотрудника заболеет ребенок, то оплата от бывшего работодателя ему уже не положена, даже если больничный будет открыт в течение 30 календарных дней после увольнения.

✍ Обучаем бухгалтеров работать с маркетплейсами, но курс скоро закроют

Мы обучаем профессиональных и начинающих бухгалтеров работе с селлерами на курсе Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С: показываем работу с площадками на примере трех крупнейших маркетплейсов, даем практические навыки работы от настройки 1С до ведения учета и составления налоговых деклараций.

Пока курс можно купить отдельно, со скидкой 70% за 4 900 рублей, но скоро этот онлайн-курс будет закрыт в подписку Клерк.Премиум. Успейте купить его отдельно!

Электронное заказное письмо не подходит для отчетов

У Почты России есть сервис «Электронные заказные письма». Но использовать его для отправки деклараций нельзя. В НК четко прописаны способы, которыми можно отправить отчетность.

Согласно ст. 80 НК, направить декларацию можно:

  • лично на бумажном носителе;

  • по почте с описью вложения;

  • в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика с использованием электронной подписи.

Главред рекомендует и пятничный «Клерк»

И любимый пятничный бонус — мозгонапрягатель. Придется посчитать расстояние между кошкой и собакой)))

Мем дня

Закончилась первая учебная неделя)

Ваша подумает обо всем завтра редакция

Начать дискуссию

Главная Тарифы