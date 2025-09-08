Когда организации на УСН нужно перейти на НДС 7%

Организации и ИП на УСН, у которых с 2025 года появилась обязанность уплаты НДС, могут выбрать специальные (5 и 7%) или общие ставки (10 и 20%). Рассказываем, когда придется перейти со ставки 5 на 7%.

Начиная с месяца, который следует за месяцем превышения доходов в 250 млн руб. и до месяца, в котором доходы превысили 450 млн руб., применяется ставка 7%. Например, если лимит доходов превысили в сентябре, то ставку 7% необходимо применять ставку 7%.

Как только доходы превысят лимит в 450 млн руб., начиная с 1-го числа месяца превышения нужно применять общую ставку НДС. При этом необходимо пересчитать НДС по ставке 7% по ставке 10 или 20%.

Для определения ставки НДС нужно считать доход по правилам применяемой системы налогообложения. На УСН доходы учитывают кассовым методом. По п. 1 ст. 346.17 НК это означает, что доход учитывают на дату поступления средств на счет в банке, в кассу, получения имущества или имущественных прав. Соответственно для расчета лимита доходы нужно учитывать по оплате.

