Как остаться без электронной подписи, когда получаешь ее удаленно: «лайфхак» от ФНС. 🙈 «Ночной бухгалтер» № 2011

🎁 Подарок на День финансиста

8 сентября поздравляют финансистов, финансовых аналитиков, аудиторов, финансовых риск-менеджеров, специалистов по инвестициям и финдиректоров.

При чем тут бухгалтеры?

Для бухгалтера уже давно важным профессиональным навыком стала работа с управленческим учетом, планирование и бюджетирование.

Мы решили сделать вам подарок — возможность по низкой цене освоить курс «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

Чему вы научитесь:

Настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании.

Автоматизировать управленческий учет в 1С.

Формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Работать с таблицами Google и Excel.

Рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ.

Проводить анализ финансовой отчетности.

Мы обновили курс и добавили новые уроки и рабочую таблицу по формированию основных форм управленческого учета: управленческого баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств.