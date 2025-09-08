Как остаться без электронной подписи, когда получаешь ее удаленно: «лайфхак» от ФНС. 🙈 «Ночной бухгалтер» № 2011

Сегодня в выпуске:
При перевыпуске электронной подписи сайт ФНС завис: что делать?
При перевыпуске подписи старая ЭП отзывается. Если в процессе формировании новой подписи сайт ФНС зависнет и процесс прервется, то придется ехать в налоговую, чтобы получить новую подпись.
С такой проблемой столкнулись бухгалтеры из телеграмам-канала «Красный уголок бухгалтера».
Есть несколько вариантов развития событий:
Если при перевыпуске электронной подписи вы зависли на моменте «ваш запрос обрабатывается», дождитесь окончания обработки. Не торопитесь обновить страницу или как-то по другому прервать операцию. Есть шанс, что через какое-то время процесс пойдет дальше.
Можно сделать скрин или видео с зависшим процессом и направить обращение в техподдержку (процесс, если возможно, не прерывать). Говорят, что поддержка решает вопрос в течение 24 часов.
Обработка запроса прервется и предприниматель или руководитель окажется в ситуации когда старая подпись уже отозвана, а новая так и не получена. В этом случае придется ехать в ФНС и снова лично получать ЭП.
8 сентября поздравляют финансистов, финансовых аналитиков, аудиторов, финансовых риск-менеджеров, специалистов по инвестициям и финдиректоров.
При чем тут бухгалтеры?
Для бухгалтера уже давно важным профессиональным навыком стала работа с управленческим учетом, планирование и бюджетирование.
Минцифры определило, какие сайты и приложения будут работать при ограничении мобильного интернета
В список вошли некоторые соцсети и маркетплейсы, мессенджер MAX, Госуслуги, сайты Правительства и Администрации Президента России, ресурсы операторов связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, t2.
Список можно посмотреть здесь. Минцифры обещает дополнять его.
167 неналоговых платежей: появится новый реестр
Неналоговые платежи — экологические, страховые, экспертные, оценочные и другие — войдут в новый единый электронный реестр. Это позволит сделать их более прозрачными.
За первое полугодие 2025 года с предпринимателей незаконно удержали свыше 310 млн рублей. Проблемы с платежами помогала решать в т.ч. Генпрокуратура. Ожидается, что с помощью реестра можно будет решить неразбериху с платежами. которые стали фактически поборами.
Уточненка с доплатой налога: как снизить штраф
При подаче уточненной декларацией с налогом к доплате налогоплательщику грозят не только пени, но и штрафы.
Сумму штрафа можно уменьшить, если на сократить, если при подаче уточненки сальдо ЕНС компании было положительным, это будет смягчающим обстоятельством. (см. письмо ФНС от 06.08.2025 № БВ-4-7/7311@). Штраф могут снизить пропорционально соотношению положительного сальдо и налога к доплате с учетом пеней.
Кого из работодателей ФНС будет чаще проверять во второй половине 2025 года
По мнению эксперта внимание ФНС будет обращено на самые рисковые отрасли: IT, ретейл, маркетинг, логистика и сервисные компании. Именно в них чаще можно встретить серых схемы по найму сотрудников или неформальную занятость (например, перевод персонала в ИП или самозанятые).
Сомнительные схемы и прямой уход от НДФЛ и взносов себя не оправдывают. Экономия в итоге может обернуться проверками, блокировками счетов, парализацией деятельности и даже уголовными делами в отношении руководства.
Мем дня
