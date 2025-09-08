ЦОК ОК УСН 25.08 Мобильная
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Обзоры для бухгалтера
Как остаться без электронной подписи, когда получаешь ее удаленно: «лайфхак» от ФНС. 🙈 «Ночной бухгалтер» № 2011

Как остаться без электронной подписи, когда получаешь ее удаленно: «лайфхак» от ФНС. 🙈 «Ночной бухгалтер» № 2011

Электронную подпись, полученную в ФНС директором или ИП, в дальнейшем можно продлить через личный кабинет. Вроде бы очень удобно, но только если сайт ФНС не зависает в процесс перевыпуска.

Сегодня в выпуске:

  • Перевыпуск ЭП онлайн: удобный сервис может перейти в неплановый визит в ИФНС.

  • Этими сайтами и приложениями можно пользоваться даже без интернета.

  • Хотят создать реестр неналоговых платежей. Генпрокуратура их проинвентаризирует.

  • Положительное сальдо ЕНС — это повод снизить штрафы при подаче уточненки.

  • Каких работодателей ждут проверки от ФНС в 2025 году.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

При перевыпуске электронной подписи сайт ФНС завис: что делать?

При перевыпуске подписи старая ЭП отзывается. Если в процессе формировании новой подписи сайт ФНС зависнет и процесс прервется, то придется ехать в налоговую, чтобы получить новую подпись.

С такой проблемой столкнулись бухгалтеры из телеграмам-канала «Красный уголок бухгалтера».

Есть несколько вариантов развития событий:

  1. Если при перевыпуске электронной подписи вы зависли на моменте «ваш запрос обрабатывается», дождитесь окончания обработки. Не торопитесь обновить страницу или как-то по другому прервать операцию. Есть шанс, что через какое-то время процесс пойдет дальше.

  2. Можно сделать скрин или видео с зависшим процессом и направить обращение в техподдержку (процесс, если возможно, не прерывать). Говорят, что поддержка решает вопрос в течение 24 часов.

  3. Обработка запроса прервется и предприниматель или руководитель окажется в ситуации когда старая подпись уже отозвана, а новая так и не получена. В этом случае придется ехать в ФНС и снова лично получать ЭП.

🎁 Подарок на День финансиста

8 сентября поздравляют финансистов, финансовых аналитиков, аудиторов, финансовых риск-менеджеров, специалистов по инвестициям и финдиректоров.

При чем тут бухгалтеры?

Для бухгалтера уже давно важным профессиональным навыком стала работа с управленческим учетом, планирование и бюджетирование.

Мы решили сделать вам подарок — возможность по низкой цене освоить курс «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

Чему вы научитесь:

  • Настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании.

  • Автоматизировать управленческий учет в 1С.

  • Формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

  • Работать с таблицами Google и Excel.

  • Рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ.

  • Проводить анализ финансовой отчетности.

Мы обновили курс и добавили новые уроки и рабочую таблицу по формированию основных форм управленческого учета: управленческого баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 67% за 8 900 рублей вместо 27 000 рублей. По этой цене осталось всего несколько мест!

Минцифры определило, какие сайты и приложения будут работать при ограничении мобильного интернета

В список вошли некоторые соцсети и маркетплейсы, мессенджер MAX, Госуслуги, сайты Правительства и Администрации Президента России, ресурсы операторов связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, t2.

Список можно посмотреть здесь. Минцифры обещает дополнять его.

167 неналоговых платежей: появится новый реестр

Неналоговые платежи — экологические, страховые, экспертные, оценочные и другие — войдут в новый единый электронный реестр. Это позволит сделать их более прозрачными.

За первое полугодие 2025 года с предпринимателей незаконно удержали свыше 310 млн рублей. Проблемы с платежами помогала решать в т.ч. Генпрокуратура. Ожидается, что с помощью реестра можно будет решить неразбериху с платежами. которые стали фактически поборами.

💃 Совет от редакции

Не пропустите масштабное событие для бизнеса в Москве: крутейшие спикеры, интерактивы, нетворкинг, индивидуальные консультации. А главная вишенка — участие бесплатное.

Уточненка с доплатой налога: как снизить штраф

При подаче уточненной декларацией с налогом к доплате налогоплательщику грозят не только пени, но и штрафы.

Сумму штрафа можно уменьшить, если на сократить, если при подаче уточненки сальдо ЕНС компании было положительным, это будет смягчающим обстоятельством. (см. письмо ФНС от 06.08.2025 № БВ-4-7/7311@). Штраф могут снизить пропорционально соотношению положительного сальдо и налога к доплате с учетом пеней.

Кого из работодателей ФНС будет чаще проверять во второй половине 2025 года

По мнению эксперта внимание ФНС будет обращено на самые рисковые отрасли: IT, ретейл, маркетинг, логистика и сервисные компании. Именно в них чаще можно встретить серых схемы по найму сотрудников или неформальную занятость (например, перевод персонала в ИП или самозанятые).

Сомнительные схемы и прямой уход от НДФЛ и взносов себя не оправдывают. Экономия в итоге может обернуться проверками, блокировками счетов, парализацией деятельности и даже уголовными делами в отношении руководства.

Главред рекомендует

Мем дня

Все мы иногда немного энергосберегающие) особенно в понедельник

Ваша желает вам устойчивого интернет-соединения редакция

Начать дискуссию

Главная Тарифы