Как считать базу по единому налогу, если предоплата пришла на УСН без НДС, а реализация уже с НДСом? ✍ «Ночной бухгалтер» № 2012

Единый налог до и после НДС

В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» выясняют вопрос с единым налогом у ИП. Предприниматель получил предоплату в июне 2025 года, а отгрузка произойдет в сентябре. Проблема в том, что в июне ИП работал на УСН (6%) без НДС, он уже посчитал и заплатил единый налог за полугодие.

В июле лимит в 60 млн рублей был преодолен и теперь у ИП НДС 5%. Как правильно выставить документы покупателю и что будет с базой налога на УСН?

Ответы дают коллеги бухгалтера и наш эксперт.

1) Нужно поговорить с покупателем. Если удастся договориться о том, чтобы начислить НДС сверх 300 тысяч, то база для УСН не изменится.

2) Если же сумма не изменится и НДС будет включен в нее, то база по УСН уменьшиться при расчете аванса по единому налогу за 9 месяцев, на сумму НДС.

Наглядно (будем считать, что 300 тысяч — единственный доход для простоты):