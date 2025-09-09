Как считать базу по единому налогу, если предоплата пришла на УСН без НДС, а реализация уже с НДСом? ✍ «Ночной бухгалтер» № 2012

Сегодня в выпуске:
Когда и как пересчитать налог на УСН, если появился НДС 5% или 7% в середине года.
«Не будут пенсионеры покупать новые стиральные машины или ездить на курорты Кавказа» — эксперт об ожидаемом бизнесом экономическом спаде.
С 1 октября 2025 года можно получать пенсии и другие социальные выплаты в цифровых рублях.
Депутаты предложили Минюсту снимать аресты с банковских счетов сразу после уплаты долга.
Срок записи к врачам через Госуслуги продлят.
Единый налог до и после НДС
В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» выясняют вопрос с единым налогом у ИП. Предприниматель получил предоплату в июне 2025 года, а отгрузка произойдет в сентябре. Проблема в том, что в июне ИП работал на УСН (6%) без НДС, он уже посчитал и заплатил единый налог за полугодие.
В июле лимит в 60 млн рублей был преодолен и теперь у ИП НДС 5%. Как правильно выставить документы покупателю и что будет с базой налога на УСН?
Ответы дают коллеги бухгалтера и наш эксперт.
1) Нужно поговорить с покупателем. Если удастся договориться о том, чтобы начислить НДС сверх 300 тысяч, то база для УСН не изменится.
2) Если же сумма не изменится и НДС будет включен в нее, то база по УСН уменьшиться при расчете аванса по единому налогу за 9 месяцев, на сумму НДС.
Наглядно (будем считать, что 300 тысяч — единственный доход для простоты):
Варианты с НДС
Июнь
Расчет единого налога за полгода
Сентябрь
Расчет единого налога за 9 месяцев
НДС включен в сумму 300 тыс. руб.
Аванс 300 т.р.
300 000 × 6% = 18 000 Налог уплачен
Отгрузка на сумму 300 т.р., включая НДС 5%
(300 000 - (300 000/105×5)) х 6% = 17 143 руб. (образуется переплата по налогу — 857 руб.)
НДС начислен сверх 300 тыс. руб.
Аванс 300 т.р.
300 000 × 6% = 18 000 Налог уплачен
Отгрузка на сумму 300 т.р. + НДС 5% — 15 т.р. Выставлена счет-фактура покупателю на 315 000 рублей. Покупатель доплатил ИП 15000.
300 000 (15 000 в базу не входит!) х 6% = 18 000 (налог уже уплачен)
Почему бизнес готовится к спаду: мнение эксперта
Согласно опроса от «Опоры России» 57% компаний стали готовиться к спаду, который они ожидают до конца 2025 года. 28% компаний надеются на нормализацию ситуации.
В последний год 90% организаций вынуждены были искать новых контрагентов , чуть больше половины (51%) сократили количество сотрудников. При этом у 73% организаций сохраняется дефицит кадров.
Комментарий «Клерку» дала предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи Наталья Горячая. Она подчеркнула, что расходы федерального бюджета составили 25,2 трлн рублей в январе-июле 2025 года. Увеличились оборонные расходы, расходы на национальные проекты и социальную сферу.
При этом оборонные расходы реальной экономике денег не дают и социальная сфера вливать в экономику денег тоже не будет.
«Ну, не будут пенсионеры покупать новые стиральные машины или ездить на курорты Кавказа, если им пенсию увеличат на 300 рублей в год. Поэтому бизнес может расти только за счет кредитов, стоимость которых доходит до 40% годовых. Так себе рост, не правда ли?» — отмечает, Наталья.
Так что опасения бизнеса вполне оправданы.
Цифровые пенсии и пособия
С 1 октября 2025 года у россиян появится право (надеемся, что не обязанность) на получение пенсий и ряда социальных выплат в цифровых рублях. Правда, в открытом доступе увидеть список таких выплат пока нельзя.
Для получения цифровой пенсии нужно будет установить приложение обслуживающего банка и дать согласие на открытие счета.
Оперативное снятие ареста со счета: технически это возможно
Депутаты предложили Минюсту автоматизировать снятие ареста с банковских счетов после уплаты долга. Технически такая возможность есть. После поступления сведений о погашении задолженности в ГИС ГМП она должна автоматически направлять в банк распоряжение об отмене ограничений по счету.
Сейчас клиенты банков сталкиваются с затягиваем сроков по разблокировке. Кроме того есть проблемы и с закрытием счетов.
Президент поручил увеличить срок записи к врачу через Госуслуги
Сейчас предварительная запись к врачу возможна за 14 дней до приема. Президент поручил рассмотреть возможность увеличить этот срок. Михаил Мишустин должен представить отчет по этому вопросу до 20 ноября 2026 года.
Судя по комментариям к новости, записаться через Госуслуги к доктору удается далеко не всем, тем более выбрать удобную дату для визита. Бухгалтеры предлагают установить срок для записи в несколько месяцев.
