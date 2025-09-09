Конференция v1.0 09.09 Мобильные
Как считать базу по единому налогу, если предоплата пришла на УСН без НДС, а реализация уже с НДСом? ✍ «Ночной бухгалтер» № 2012

Попасть на уплату НДС на УСН можно и в середине года, если превышен лимит в 60 млн. При этом может возникнуть ситуация, когда предоплату за товар получили до перехода на НДС и уже посчитали и заплатили единый налог, а вот реализация пройдет уже с НДС. Нужно ли пересчитывать единый налог?

  • Когда и как пересчитать налог на УСН, если появился НДС 5% или 7% в середине года.

  • «Не будут пенсионеры покупать новые стиральные машины или ездить на курорты Кавказа» — эксперт об ожидаемом бизнесом экономическом спаде.

  • С 1 октября 2025 года можно получать пенсии и другие социальные выплаты в цифровых рублях.

  • Депутаты предложили Минюсту снимать аресты с банковских счетов сразу после уплаты долга.

  • Срок записи к врачам через Госуслуги продлят.

Единый налог до и после НДС

В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» выясняют вопрос с единым налогом у ИП. Предприниматель получил предоплату в июне 2025 года, а отгрузка произойдет в сентябре. Проблема в том, что в июне ИП работал на УСН (6%) без НДС, он уже посчитал и заплатил единый налог за полугодие.

В июле лимит в 60 млн рублей был преодолен и теперь у ИП НДС 5%. Как правильно выставить документы покупателю и что будет с базой налога на УСН?

Ответы дают коллеги бухгалтера и наш эксперт.

1) Нужно поговорить с покупателем. Если удастся договориться о том, чтобы начислить НДС сверх 300 тысяч, то база для УСН не изменится.

2) Если же сумма не изменится и НДС будет включен в нее, то база по УСН уменьшиться при расчете аванса по единому налогу за 9 месяцев, на сумму НДС.

Наглядно (будем считать, что 300 тысяч — единственный доход для простоты):

Варианты с НДС

Июнь

Расчет единого налога за полгода

Сентябрь

Расчет единого налога за 9 месяцев

НДС включен в сумму 300 тыс. руб.

Аванс 300 т.р.

300 000 × 6% = 18 000 Налог уплачен

Отгрузка на сумму 300 т.р., включая НДС 5%

(300 000 - (300 000/105×5)) х 6% = 17 143 руб. (образуется переплата по налогу — 857 руб.)

НДС начислен сверх 300 тыс. руб.

Аванс 300 т.р.

300 000 × 6% = 18 000 Налог уплачен

Отгрузка на сумму 300 т.р. + НДС 5% — 15 т.р. Выставлена счет-фактура покупателю на 315 000 рублей. Покупатель доплатил ИП 15000.

300 000 (15 000 в базу не входит!) х 6% = 18 000 (налог уже уплачен)

Почему бизнес готовится к спаду: мнение эксперта

Согласно опроса от «Опоры России» 57% компаний стали готовиться к спаду, который они ожидают до конца 2025 года. 28% компаний надеются на нормализацию ситуации.

В последний год 90% организаций вынуждены были искать новых контрагентов , чуть больше половины (51%) сократили количество сотрудников. При этом у 73% организаций сохраняется дефицит кадров.

Комментарий «Клерку» дала предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи Наталья Горячая. Она подчеркнула, что расходы федерального бюджета составили 25,2 трлн рублей в январе-июле 2025 года. Увеличились оборонные расходы, расходы на национальные проекты и социальную сферу.

При этом оборонные расходы реальной экономике денег не дают и социальная сфера вливать в экономику денег тоже не будет.

«Ну, не будут пенсионеры покупать новые стиральные машины или ездить на курорты Кавказа, если им пенсию увеличат на 300 рублей в год. Поэтому бизнес может расти только за счет кредитов, стоимость которых доходит до 40% годовых. Так себе рост, не правда ли?» — отмечает, Наталья.

Так что опасения бизнеса вполне оправданы.

Цифровые пенсии и пособия

С 1 октября 2025 года у россиян появится право (надеемся, что не обязанность) на получение пенсий и ряда социальных выплат в цифровых рублях. Правда, в открытом доступе увидеть список таких выплат пока нельзя.

Для получения цифровой пенсии нужно будет установить приложение обслуживающего банка и дать согласие на открытие счета.

Оперативное снятие ареста со счета: технически это возможно

Депутаты предложили Минюсту автоматизировать снятие ареста с банковских счетов после уплаты долга. Технически такая возможность есть. После поступления сведений о погашении задолженности в ГИС ГМП она должна автоматически направлять в банк распоряжение об отмене ограничений по счету.

Сейчас клиенты банков сталкиваются с затягиваем сроков по разблокировке. Кроме того есть проблемы и с закрытием счетов.

Президент поручил увеличить срок записи к врачу через Госуслуги

Сейчас предварительная запись к врачу возможна за 14 дней до приема. Президент поручил рассмотреть возможность увеличить этот срок. Михаил Мишустин должен представить отчет по этому вопросу до 20 ноября 2026 года.

Судя по комментариям к новости, записаться через Госуслуги к доктору удается далеко не всем, тем более выбрать удобную дату для визита. Бухгалтеры предлагают установить срок для записи в несколько месяцев.

Главред рекомендует

