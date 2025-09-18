У работника скопилось 150 дней отпуска: что делать? 🌴 «Ночной бухгалтер» № 2019

Не забывайте подписывать на «Ночной бухгалтер» в телеграм! Теперь и там есть ваши любимые мемы))
Сегодня в выпуске:
Можно ли отправить работника в отпуск на несколько месяцев?
Будьте бдительны: мошенники под видом ФНС рассылают письма о долгах.
Про незаконные налоговые схемы рассказывать нельзя.
Минтруд ждет официально представленной инициативы про 35-дневный отпуск.
Когда сдавать ЕНП-уведомление в сентябре и как исправить ошибку.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Неотгулянный отпуск: как решить проблему работодателю?
«Клерки» обсуждают проблему с большим количеством подвисшего отпуска у сотрудника. Вопрос — что делать если работник не отгулял аж 150 дней, задал наш подписчик в телеграм-канале КУБ.
Коллеги говорят, что решений всего два — уволить с выплатой компенсации и снова принять на работу или отправить все же отгулять отпуск (сразу или по частям).
От редакции заметим, что большое количество дней отпуска часто может накопиться у руководителя, а с его увольнением и принятием обратно на должность могут быть определенные проблемы, особенно, если речь не о компании с одним участником, где он же и директор.
Бухгалтер сомневается — нормально ли будет отпустить работника сразу на несколько месяцев в отпуск. Законодательно ограничений нет, если компания не пострадает, можно (на время его отсутствия можно нанять работника по срочному договору). Но если отпустить сразу на столь продолжительны срок сотрудника нельзя, тогда можно отправлять его в отпуск, например, на две недели каждый месяц и так, пока не выберет все накопленные дни.
Выплатить компенсацию можно только если у работника есть дополнительный отпуск. К примеру, если сотрудник работает в местности, приравненной к Крайнему Северу, то у него есть право на ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 16 дней. Если из 150 дней, например, 48 дней допотпуск, то за него можно выплатить компенсацию, а остальные 102 дня работник отгуляет как обычно.
Злоумышленники шлют письма о долгах в ФНС
Вам на электронную почту может прийти фейковое письмо с требованием оплатить задолженность. ФНС их не отправляет, это мошенники.
Налоговики отправляют требования и другие письма в личный кабинет на сайте ФНС или по обычной почте. О задолженности также можно узнать в ЛК Госуслуг.
Если вы получили подобное письмо, не нужно паниковать. Проверьте сведения в официальных источниках, ни в коем случае не переводите деньги по указанным в письме реквизитам и не передавайте свои данные.
О незаконных схемах оптимизации налогов нельзя рассказывать в интернете
Московский суд запретил распространять сведения о незаконных схемах уклонения от уплаты налогов. Сайт с описанием схем обнаружили прокуроры и обратились в суд за запретом.
Публиковать информацию о незаконных способах уменьшения налоговой нагрузки запрещено законом. А на фоне недавнего заявления президента о необходимости борьбы с уклонением от уплаты налогов, кажется, что это дело не последнее.
👍 Совет от редакции
Минтруд обещал рассмотреть предложение о продлении основного отпуска до 35 дней
Глава Минтруда Антон Котяков ответил на предложение депутата Николая Новичкова об увеличении ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней.
Чиновник пообещал, что инициатива будет рассмотрена после того, как поступит на рассмотрение в правительство.
Увеличение отпуска Новичков обосновывал тем, что работники испытывают сильный стресс на работе, причем за последние десятилетия его уровень вырос. Бухгалтеры, пожалуй, это бы подтвердили. Недаром сейчас востребованы различные вебинары по борьбе с выгоранием. На «Клерке» они, кстати, тоже есть.
ЕНП-уведомление + рекомендации по исправлению ошибок
Уведомление нужно отправить до 25 сентября. В него войдет НДФЛ за период с 1 по 22 сентября 2025 года и взносы за август. Заплатить налог и взносы нужно до 29 сентября 2025 г.
Если ошиблись в уведомлении, то нужно правильно подать исправления. Как именно читайте здесь.
Мем дня
Ваша не против выйти в отпуск на полгодика редакция
