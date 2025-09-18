У работника скопилось 150 дней отпуска: что делать? 🌴 «Ночной бухгалтер» № 2019

«Клерки» обсуждают проблему с большим количеством подвисшего отпуска у сотрудника. Вопрос — что делать если работник не отгулял аж 150 дней, задал наш подписчик в телеграм-канале КУБ.

Коллеги говорят, что решений всего два — уволить с выплатой компенсации и снова принять на работу или отправить все же отгулять отпуск (сразу или по частям).

От редакции заметим, что большое количество дней отпуска часто может накопиться у руководителя, а с его увольнением и принятием обратно на должность могут быть определенные проблемы, особенно, если речь не о компании с одним участником, где он же и директор.

Бухгалтер сомневается — нормально ли будет отпустить работника сразу на несколько месяцев в отпуск. Законодательно ограничений нет, если компания не пострадает, можно (на время его отсутствия можно нанять работника по срочному договору). Но если отпустить сразу на столь продолжительны срок сотрудника нельзя, тогда можно отправлять его в отпуск, например, на две недели каждый месяц и так, пока не выберет все накопленные дни.

Выплатить компенсацию можно только если у работника есть дополнительный отпуск. К примеру, если сотрудник работает в местности, приравненной к Крайнему Северу, то у него есть право на ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 16 дней. Если из 150 дней, например, 48 дней допотпуск, то за него можно выплатить компенсацию, а остальные 102 дня работник отгуляет как обычно.