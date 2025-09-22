НДС 22%, лимит на УСН для НДС снизят до 10 млн или Страшилки для бухгалтера на ночь глядя. 🎃«Ночной бухгалтер» № 2021

НДС-страшилки: чему верить?

Помните сериал «Секретные материалы»? Его слога был «истина где-то рядом». Вот также и со слухами про НДС. Заявление президента о том, что надо бы бороться с уклонистами в уплате налогов было явно принято властями близко к сердцу. Но видимо бороться сложнее, проще где-то что-то отобрать, что-то увеличить. И тут поползли кулуарные слухи про рост ставки НДС до 22%.

Мы собрали мнение экспертов и возможные последствия таких изменений.

В целом специалисты считают, что повышение ставки действительно может быть, но оно повлечет слишком негативные последствия не только для бизнеса.

«Это может привести к тому – он же все-таки возмещается по цепочке, но конечный потребитель его платит, что в том числе розничные цены вырастут», — высказал свое мнение глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Законопроектов, которые предусматривали бы повышение ставки сейчас нет, но до конца года еще время есть, если решат ввести — его хватит. Кроме того, один из экспертов, давших «Клерку» комментарий, отметил, что поправки могут включить в какой-то из существующих проектов.

Была и еще одна страшилка — на УСН лимит по выручке для уплаты НДС снизят с 60 млн до 10 млн рублей. И здесь ни одного реального законопроекта нет, да и эксперты в такой вариант не верят. Слишком резкое снижение, бизнес, и так уже подергивающий глазом от всех перемен 2025 года и грядущих изменений 2026-го, скорее предпочтет уйти в тень, чем платить налог. Получится противоположный эффект — вместо пополнения бюджета снижение его доходов.

Верить ли в слухи и мнению экспертов — решать вам, а мы продолжим внимательно читать новые проекты законов и правдиво рассказывать обо всех важных изменениях.