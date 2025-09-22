НДС 22%, лимит на УСН для НДС снизят до 10 млн или Страшилки для бухгалтера на ночь глядя. 🎃«Ночной бухгалтер» № 2021

Сегодня в выпуске:
Что обсуждали бухгалтеры про НДС и почему не стоит верить всему, что пишут.
Те, кто не работает или находится на удаленке счастливее «офисных» собратьев.
Может ли ИП на УСН получить освобождение от налога на недвижимость.
Лимит в 300 тысяч для однопроцентного взноса ИП индексировать не будут.
Что нужно предоставить банку, чтобы разблокировали счет по 115-ФЗ.
Главред рекомендует.
Мем дня.
НДС-страшилки: чему верить?
Помните сериал «Секретные материалы»? Его слога был «истина где-то рядом». Вот также и со слухами про НДС. Заявление президента о том, что надо бы бороться с уклонистами в уплате налогов было явно принято властями близко к сердцу. Но видимо бороться сложнее, проще где-то что-то отобрать, что-то увеличить. И тут поползли кулуарные слухи про рост ставки НДС до 22%.
Мы собрали мнение экспертов и возможные последствия таких изменений.
В целом специалисты считают, что повышение ставки действительно может быть, но оно повлечет слишком негативные последствия не только для бизнеса.
«Это может привести к тому – он же все-таки возмещается по цепочке, но конечный потребитель его платит, что в том числе розничные цены вырастут», — высказал свое мнение глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Законопроектов, которые предусматривали бы повышение ставки сейчас нет, но до конца года еще время есть, если решат ввести — его хватит. Кроме того, один из экспертов, давших «Клерку» комментарий, отметил, что поправки могут включить в какой-то из существующих проектов.
Была и еще одна страшилка — на УСН лимит по выручке для уплаты НДС снизят с 60 млн до 10 млн рублей. И здесь ни одного реального законопроекта нет, да и эксперты в такой вариант не верят. Слишком резкое снижение, бизнес, и так уже подергивающий глазом от всех перемен 2025 года и грядущих изменений 2026-го, скорее предпочтет уйти в тень, чем платить налог. Получится противоположный эффект — вместо пополнения бюджета снижение его доходов.
Верить ли в слухи и мнению экспертов — решать вам, а мы продолжим внимательно читать новые проекты законов и правдиво рассказывать обо всех важных изменениях.
Бухучёт в 1С:Комплексная автоматизация: преимущества, особенности миграции и практические рекомендации
Бесплатный вебинар 23.09 в 11:00
Вы узнаете:
Чем отличается бухучёт в 1С:КА от типовой 1С:Бухгалтерии, и как оптимизировать учёт,
Как вести ГОЗ в 1С:КА.
Как безболезненно мигрировать.
Реклама: ООО «Апрель ИТ Проект», ИНН 5260298370, erid: 2W5zFHPkr9v
Сотрудники на удаленке счастливее
Среди работающих на территории работодателя счастливы только 27% сотрудников, а вот те, кто работает на удаленке гораздо позитивнее — из них счастливы 31%, столько же довольных жизнью безработных.
Насколько вы себя ощущеете счастливыми? Где вам комфортнее — на удаленке или в офисе, а если не работаете, то откуда берете деньги? Обещаем никому не раскрывать ваши секреты. Проголосуйте (голосование анонимное).
Когда я ощущаю себя себя счастливее?
Когда ИП с недвижимостью, которая используется в деятельности, не платит налог на имущество
У Минфина вышло письмо от 29.08.2025 № 03-05-06-01/84317. В нем ведомство объясняет, что ИП на УСН не обязан платить налог на имущество за объект недвижимости, используемый в предпринимательских целях, согласно п. 3 ст. 346.11 НК. Причем для освобождения от налога нужно написать в ФНС письмо и приложить документы, которые доказывают, что недвижимость действительно используется в деятельности ИП.
Объект освобождается от налога на имущество физлиц, если не входит в исключения. Если недвижимость включена в перечень административно-деловых и торговых центров, то платить налог придется.
Минфин не будет индексировать лимит доходов по взносам ИП в 1%
Минфин в своем письме от 28.07.2025 № 03-15-05/72823 заявил, что сумму в 300 тыс. рублей (лимит дохода у ИП свыше которого удерживают дополнительно 1% взносов) не будут повышать.
Уплата страховых взносов на ОПС в размере 1% позволяет ИП сформировать пенсионные права в большем объеме, ведь размер выплат будущей пенсии напрямую зависит от сумм, учтенных на индивидуальном лицевом счете.
🛍️Селлеры ищут бухгалтеров — специалистов по маркетплейсам
Продавцы нуждаются в бухгалтере, который не просто умеет свести дебет с кредитом и сформировать декларацию. Маркетплейсы имеют свою специфику, например, постоянно меняют формы отчетов по продажам, вводят баллы, комиссии, бонусы, за выставление от них документов иногда идет целая война.
Мы обучаем профессиональных и начинающих бухгалтеров работе с селлерами на курсе Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С: показываем работу с площадками на примере трех крупнейших маркетплейсов, даем практические навыки работы от настройки 1С до ведения учета и составления налоговых деклараций.
Цена курса по акции: 4 900 рублей. Курс доступен без подписки. Время действия акции ограничено. Записаться
Заблокировали счет по 115-ФЗ: какие документы предоставить банку для разблокировки
Блокировка связана обычно с подозрительными или нетипичными операциями, с подозрением на отмывание наличных (например, если все или большая часть поступающих средств уходит на карты физлиц или снимается со счета).
При блокировке счета у клиента нет возможности переводить платежи, кроме обязательных — налогов, взносов, зарплаты и т.п. Для того, чтобы провести платеж, например, поставщику. придется ехать в банк с бумажной платежкой (комиссия по которой, конечно, в разы выше, чем при переводе по онлайн-банку), привозить все документы по сделке и делать это, скорее всего, будет сам директор. Именно его в первую очередь захочет увидеть в своем офисе банк. И то, банк может отклонить платеж.
Чтобы разблокировать счет необходимо направить в банк документы и пояснения по хозяйственной деятельности. В зависимости от сути блокировки это могут быть договоры, акты, накладные, счета, штатное расписание, выписки с других счетов, налоговая и бухгалтерская отчетность, документы по имуществу, в т.ч. арендованному и др. В пояснениях банк попросит расписать принцип работы компании, рассказать о контрагентах, оборудовании и имуществе, о расходовании наличных (почему вы работаете именно с ними, а по безналу), поделиться планами и т.д.
Главред рекомендует
Профессия бухгалтер–2025: тенденции, заработок и искусственный интеллект
Казначейство для холдинга: как решает задачу прозрачности и контроля ликвидности, кейсы внедрения и этапы запуска за 3–6 месяцев — бесплатный вебинар 25 сентября!
История в интервью. Как создавался и развивался я и все мои проекты — крутая подборка от нашего фаундера Бориса Мальцева
Обезличивание персональных данных: новые правила с 1 сентября 2025 года
Новое Положение о командировках. Учет командировочных расходов – 2025 — вебинар 29.10.2025 г. в 11:00 по мск
Мем дня
Ваша рада, что пережила этот вихреносный во всех смыслах понедельник редакция
Начать дискуссию