ФНС вычислила незаявленный доход ИП по его личным расходам. 🔢«Ночной бухгалтер» № 2027

ФНС сравнивает доходы ИП с расходами

ИП задекларировал доход 1,9 млн рублей, но при этом купил недвижимость за 19,1 млн. Налоговики все проверили и обнаружили, что на карту ИП поступали деньги от клиентов, которые прошли мимо ККТ.

После беседы с налоговиками ИП пересдал декларацию и доплатил налог.

Таким образом, налоговики могут удаленно определить, что бизнес работает не применяет ККТ при получении выручки.