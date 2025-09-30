ФНС вычислила незаявленный доход ИП по его личным расходам. 🔢«Ночной бухгалтер» № 2027

Сегодня в выпуске:
Большие расходы ИП при маленьких доходах – повод для налоговой проверки.
Организации без зарплаты должны сдавать нулевой РСВ.
В 2026 году пенсии проиндексируют один раз.
Предложили перетасовать новогодние праздники.
Российское ПО лишится льготы по НДС.
Главред рекомендует.
Мем дня.
ФНС сравнивает доходы ИП с расходами
ИП задекларировал доход 1,9 млн рублей, но при этом купил недвижимость за 19,1 млн. Налоговики все проверили и обнаружили, что на карту ИП поступали деньги от клиентов, которые прошли мимо ККТ.
После беседы с налоговиками ИП пересдал декларацию и доплатил налог.
Таким образом, налоговики могут удаленно определить, что бизнес работает не применяет ККТ при получении выручки.
Все о налогах в 2025-2026
Расскажут эксперты центрального аппарата ФНС России и компании «Такском» на «Осеннем деловом онлайн-конгрессе для бухгалтеров и руководителей».
В программе:
Налог на прибыль в 2025 году.
Основные изменения законодательства в налогообложении.
Оплата труда, НДФЛ и страховые взносы.
Обзор изменений ЭПД.
⏰ 2 октября 10:00 — 16:00 по мск.
Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid 2W5zFGhuwBe
Зарплаты нет, а РСВ нужен
Организации, в которых нет начислений зарплаты, все равно должны сдавать нулевой РСВ, чтобы налоговики не приостановили операции по счетам.
В нулевой расчет обязательно нужно включить:
Что включить в РСВ
Пояснение
Титульный лист
Со всеми основными реквизитами организации
Раздел 1
В поле «Тип плательщика» указать код «2» — это будет говорить о том, что в отчетном периоде не было выплат в пользу физлиц
Раздел 3 (информация о застрахованных лицах)
Здесь для каждого сотрудника следует указать его персональные данные (ФИО, СНИЛС, ИНН). Если в периоде не было ни одного сотрудника, раздел 3 заполнять не нужно.
Если отчет не сдать, могут наказать по ст. 15.5 КоАП и по ст. 119 НК.
Одна индексация пенсий вместо двух
В 2026 году пенсии планировали проиндексировать два раза: в феврале – на уровень инфляции и в апреле – по уровню роста доходов СФР.
Но в итоге индексация будет одна – в январе на 7,6%.
31 декабря вместо 8 января
Депутат предложил сделать 31 декабря официальным праздничным днем. Пока выходной на 31 декабря выпадает только благодаря переносам, то есть в ручном режиме. По мнению депутата, последний день декабря на практике не может быть «нормальным рабочим днем».
31 декабря мог бы стать праздником вместо 8 января.
Бухгалтеры, пора изучать НДС!
В 2026 году упрощенцы, которые не платили НДС в текущем году, попадут под налог из-за снижения лимита. Бухгалтерам осталось 3 месяца, чтобы подтянуть теорию и разобраться в практике. И в этом поможет курс повышения квалификации Учет НДС. На курсе разберетесь с самыми сложными моментами в уплате НДС: от формирования счетов-фактур до сдачи декларации.
Получите удостоверение на 120 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора. Сможете безбоязненно вести учет в компаниях на УСН с НДС и ОСНО.
Цена курса со скидкой 65%: 8 900 рублей. Старт обучения — 1 октября.
ПО из реестра с НДС
Сейчас российское программное обеспечение не облагается НДС, если оно внесено в соответствующий реестр.
Но поправки в НК предполагают отмену этой льготы. Эксперты отмечают, что это отрицательно скажется как на IT-отрасли, так и на всем остальном бизнесе, и может привести к перетоку российских IT-компаний в другие страны, которые предлагают льготные режимы с отменой НДС и сокращением других налогов. Например, Беларусь, Узбекистан, Казахстан и ОАЭ.
Главред рекомендует
РСВ за 9 месяцев 2025 года: как отражать облагаемые и необлагаемые страховыми взносами выплаты.
Конференция по налоговой реформе-2026 11-12 декабря: билеты здесь.
Кто будет применять ФСБУ 4/2023 бухгалтерская финансовая отчетность в 2025 году.
Новое Положение о командировках. Учет командировочных расходов – 2025 — вебинар 29 октября в 11:00 по мск.
Мем дня
Ваша двумя руками за выходной 31 декабря редакция
Начать дискуссию