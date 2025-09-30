ЦОК КПП ОСНО 25.09 Мобильная
ФНС вычислила незаявленный доход ИП по его личным расходам. 🔢«Ночной бухгалтер» № 2027

У бизнесмена, который потратил в 10 раз больше, чем заявил в декларации, на карточке нашли переводы от клиентов, не пробитые по ККТ.

Сегодня в выпуске:

  • Большие расходы ИП при маленьких доходах – повод для налоговой проверки.

  • Организации без зарплаты должны сдавать нулевой РСВ.

  • В 2026 году пенсии проиндексируют один раз.

  • Предложили перетасовать новогодние праздники.

  • Российское ПО лишится льготы по НДС.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

ФНС сравнивает доходы ИП с расходами

ИП задекларировал доход 1,9 млн рублей, но при этом купил недвижимость за 19,1 млн. Налоговики все проверили и обнаружили, что на карту ИП поступали деньги от клиентов, которые прошли мимо ККТ.

После беседы с налоговиками ИП пересдал декларацию и доплатил налог.

Таким образом, налоговики могут удаленно определить, что бизнес работает не применяет ККТ при получении выручки.

Зарплаты нет, а РСВ нужен

Организации, в которых нет начислений зарплаты, все равно должны сдавать нулевой РСВ, чтобы налоговики не приостановили операции по счетам.

В нулевой расчет обязательно нужно включить:

Что включить в РСВ

Пояснение

Титульный лист

Со всеми основными реквизитами организации

Раздел 1

В поле «Тип плательщика» указать код «2» — это будет говорить о том, что в отчетном периоде не было выплат в пользу физлиц

Раздел 3 (информация о застрахованных лицах)

Здесь для каждого сотрудника следует указать его персональные данные (ФИО, СНИЛС, ИНН). Если в периоде не было ни одного сотрудника, раздел 3 заполнять не нужно.

Если отчет не сдать, могут наказать по ст. 15.5 КоАП и по ст. 119 НК.

Одна индексация пенсий вместо двух

В 2026 году пенсии планировали проиндексировать два раза: в феврале – на уровень инфляции и в апреле – по уровню роста доходов СФР.

Но в итоге индексация будет одна – в январе на 7,6%.

31 декабря вместо 8 января

Депутат предложил сделать 31 декабря официальным праздничным днем. Пока выходной на 31 декабря выпадает только благодаря переносам, то есть в ручном режиме. По мнению депутата, последний день декабря на практике не может быть «нормальным рабочим днем».

31 декабря мог бы стать праздником вместо 8 января.

ПО из реестра с НДС

Сейчас российское программное обеспечение не облагается НДС, если оно внесено в соответствующий реестр.

Но поправки в НК предполагают отмену этой льготы. Эксперты отмечают, что это отрицательно скажется как на IT-отрасли, так и на всем остальном бизнесе, и может привести к перетоку российских IT-компаний в другие страны, которые предлагают льготные режимы с отменой НДС и сокращением других налогов. Например, Беларусь, Узбекистан, Казахстан и ОАЭ.

