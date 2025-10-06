Утренний бухгалтер № 5982. С какими проблемами столкнутся бухгалтеры при увеличении НДС до 22%

С 1 января 2026 года Минфин собирается поднять базовую ставку НДС с 20% до 22%. У бухгалтеров появятся сложности с исчислением налога с полученного аванса.
Роструд объяснил, будет ли сдвигаться рабочий год у сотрудника, если у него был 1 день прогула, и издали соответствующий приказ.
О налоговых изменениях-2026, применении новых ФСБУ, работе с персданными и ЭДО, узнаете здесь.
ИП может поменять код вида деятельности (ОКВЭД) через сервис онлайн-регистрации бизнеса.
Минфин: к 2030 году НДС за онлайн-покупки из-за границы вырастет до 20%.
Минпромторг: требования закона о локализации такси не будут распространяться на услуги по аренде автомобилей с водителями.
Как подготовить документы для работы с персональными данными-2025 для организаций и ИП, узнаете здесь.
ФАС считает, что новые правила, которые маркетплейсы Wildberries и Ozon установили для селлеров, необходимо пересмотреть.
Перечень контрольных соотношений для проверки НДС-декларации у плательщиков УСН дополнили еще одним пунктом.
Разборы законов
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за сентябрь 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений сентября 2025 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Как учитывать бартер на УСН. Мини-курс
Бартер подразумевает обмен товаров или услуг без оплаты. В мини-курсе разберем, как учитывать бартерные операции на УСН.
— АУСН: идет ли пенсионный стаж и начисляются ли пенсионные баллы
Налогоплательщики переживают: на АУСН страховые взносы не платят, а будет ли накапливаться страховой стаж для пенсии. Такие же фобии терзают трудящихся, чьи работодатели перешли на АУСН. Не стоит переживать: в страховой стаж включаются периоды работы на АУСН, просто по особым правилам.
— Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов. Конспект вебинара с видео
Собрали для вас важные изменения и разобрали основные вопросы бухгалтеров: какие изменения ждут бухгалтерский мир в 2026 году, что выбрать ПСН или УСН, как быть с новыми лимитами.
— Бартер на ОСНО: как учитывать и что делать с НДС. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как учитывать бартерные сделки при ОСНО и как их облагать НДС.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 3 октября 2025 года
2 🤖 Робот пока не смог заменить помощника депутата Госдумы
3 Центробанк рассказал, что будет со старыми 500-рублевыми купюрами
4 Законопроект 2025 о повышении утильсбора собрал почти 100 тысяч дизлайков
5 Минпромторг: закон о локализации такси не затронет машины с водителями
6 В мессенджере MAX уже больше 40 млн пользователей
7 Путин рассказал, зачем повышают НДС до 22% с 2026 года
8 Роструд: можно ли уволить дистанционного работника за прогул, если не было Интернета из-за военных учений
9 🍁 Лучшее предложение октября! Онлайн-курсы для бухгалтера от 4 900 рублей
10 🔢 Добавили новое контрольное соотношение для декларации НДС при ставке 5% и 7%
11 Путин рассчитывает, что теневая экономика не вырастет после повышения НДС с 2026 года
12 Для уязвимых категорий россиян предложили провести кредитную амнистию
13 Сколько раз подавать заявление о госрегистрации, если при смене адреса ФНС начала его проверку
14 МВД: где хранить пароли, чтобы они были под защитой
15 К 2030 году НДС за онлайн-покупки из-за границы вырастет до 20%
16 В каких сферах в третьем квартале 2025 были самые высокие зарплаты
17 ⏳ 3 октября 2025 – последний день для отправки ЕНП-уведомления по НДФЛ
18 Стало известно, у кого самые высокие зарплаты в сфере финансов: суммы 2025
19 Ситибанк с 1 ноября 2025 перестанет платить проценты по вкладам. Банк просит срочно забрать деньги
20 Минфин: что участники «Сколково» включают в выручку для освобождения от налога на прибыль
21 Инвестиционный налоговый кредит могут увеличить до 10 лет с 1 января 2026 года
22 ❔ С какими проблемами столкнутся бухгалтеры при увеличении НДС до 22% с 1 января 2026 года
23 Кабмин рассмотрит доплаты-2025 к пенсиям в регионах
24 Ozon и Wildberries пообещали следовать рекомендациям ФАС
25 ФАС требует пересмотреть новые правила-2025 Wildberries и Ozon + комментарий от Ozon
26 Роструд: сдвинется ли рабочий год для отпуска, если был один день прогула
27 Узнать о назначенных соцвыплатах и льготах можно из выписки на Госуслугах
28 Три главных изменения для плательщиков НДС с 1 октября 2025 года
29 ИП может изменить ОКВЭД удаленно: инструкция 2025 от ФНС
30 📨 Документы из МФЦ можно будет получить курьерской доставкой
31 Авторизацию на сайтах МФО могут разрешить через банковские ID
32 Роскомнадзор обязал блогеров передавать боту доступ к Telegram-каналам
33 Правительство предлагает ежегодно индексировать стипендии студентам
34 🍼 С 1 декабря 2025 могут начать эксперимент по маркировке детского питания
35 💥 Частичная отмена ПСН с 2026 г., новое КС для декларации НДС, отмена отчетности по налогам на имущество, изменения для бухгалтера с октября 2025. Топ новостей за неделю
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5981. Бухгалтеры считают, что УСН перестанет быть привлекательной для бизнеса в 2026 году
Специалисты по учету уверены, что перемены в УСН, которые произойдут в 2026 году, приведут к тому, что упрощенка перестанет быть привлекательной для предпринимателей.
— Как R&D помогает разрабатывать продукты под запросы сетей быстрого питания
R&D — это ключевой драйвер сотрудничества производств с сетями быстрого питания. Для таких клиентов важно не только качество продукта, но и постоянство: единый вкус во всех точках, стабильная себестоимость, удобство приготовления. Поэтому исследования и разработка — это сквозная функция холдинга: от муки и панировок до полуфабрикатов и сыров.
— Как подготовиться к открытию иностранного счета с минимальными рисками: пошаговое руководство
Международный счет защищает от инфляции и кризиса, дает доступ к инвестициям, но включает риски: правовая ответственность, налоги, потеря денег при нестабильности экономики. Сложности обслуживания требуют изучения условий банков. В статье делимся инструкциями по снижению рисков.
— Новая форма 3-НДФЛ, работа на УСН и ПСН в 2026 году и учет кешбэка от банка: обзор для бухгалтера
Декларацию 3-НДФЛ сдают физические лица, ИП на ОСНО и те, кто занимается частной практикой. Начиная с отчетности за 2025 год по этому отчету будут применять новую форму.
— Как продавцу анализировать и увеличивать прибыль на маркетплейсах
Увеличение оборота на маркетплейсе еще не означает рост прибыли. Многие продавцы продолжают работать «в минус», не понимая, какие товары приносят деньги, а какие создают лишь иллюзию успеха.
— Цена: что это такое, виды и ее отличия от стоимости
Цена — одно из ключевых понятий экономики: это не только денежное выражение стоимости товара или услуги, но и важный регулятор. Рассказываем о формировании, видах и функциях цен и том, почему цена и стоимость — не одно и тоже.
— Проводки в 1С:Бухгалтерия 8.3: как формировать
Программа 1С 8.3 одна из универсальных и простых для понимания и учета программ. Механизм формирования проводок автоматический. Все проводки формируются автоматически при проведении хозяйственной операции. Но и механизмы, которые позволяют адаптировать учет номенклатуры и контрагентов под свою организацию предусмотрены.
Трибуна
Патент — 2026: какие подарки готовит нам на новый год законодатель
Аббревиатура в товарном знаке: почему ее нельзя игнорировать?
💰Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за сентябрь 2025 года!
⚡️Электрорешения размещает облигации под 22,5%
Теперь и ставка 0% по УСН меняется
💥Обзор новостей: повышение НДС создаст «условия дальнейшего развития», экономика адаптировалась к санкциям, надо быть готовыми «к чему угодно»
💰 Пассивный доход за сентябрь: получил 49 033 рубля. На 70% больше, чем год назад!
Российский рынок у критической черты: Что может стать точкой разворота?
Расчет отпуска и сроки подачи заявления
Продолжаю знакомиться с проектом федерального бюджета на 2026-2028 годы
💣 Риски облигаций: тихие убийцы вашей доходности
О составе промежуточной отчетности в 2025 году
📢Что почитать в Трибуне? 5 самых бодрых текстов недели
Маркировка звонков — обязанность ИП, инвентаризация аккаунтов и онлайн-подписки. Юридический дайджест #41
Налогообложение передачи имущества в личный фонд
Финансовые ошибки, которые могут привести к потере депозита
Оспаривание брачного договора при банкротстве супругов
Новая форма 3-НДФЛ за 2025 год + новый неоднозначный отзыв на Премиум – дайджест недели Клерк.Премиум #5. Сами в шоке
Путь к жизни за границей после диплома: рабочие визы, продление статуса и продолжение обучения
