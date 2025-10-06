ЦОК ОК НДС 03.10 Мобильные
Утренний бухгалтер № 5982. С какими проблемами столкнутся бухгалтеры при увеличении НДС до 22%

Изменение ставки НДС может подкинуть бухгалтерам несколько задачек. Например, как исчислять налог с полученного аванса.

С 1 января 2026 года Минфин собирается поднять базовую ставку НДС с 20% до 22%. У бухгалтеров появятся сложности с исчислением налога с полученного аванса.

Роструд объяснил, будет ли сдвигаться рабочий год у сотрудника, если у него был 1 день прогула, и издали соответствующий приказ.

О налоговых изменениях-2026, применении новых ФСБУ, работе с персданными и ЭДО, узнаете здесь.

ИП может поменять код вида деятельности (ОКВЭД) через сервис онлайн-регистрации бизнеса.

Минфин: к 2030 году НДС за онлайн-покупки из-за границы вырастет до 20%.

Минпромторг: требования закона о локализации такси не будут распространяться на услуги по аренде автомобилей с водителями.

Как подготовить документы для работы с персональными данными-2025 для организаций и ИП, узнаете здесь.

ФАС считает, что новые правила, которые маркетплейсы Wildberries и Ozon установили для селлеров, необходимо пересмотреть.

Перечень контрольных соотношений для проверки НДС-декларации у плательщиков УСН дополнили еще одним пунктом.

Новая форма 3-НДФЛ за 2025 год, учет бартера на ОСНО – дайджест недели для бухгалтеров Клерк.Премиум #5 

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за сентябрь 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений сентября 2025 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Как учитывать бартер на УСН. Мини-курс

Бартер подразумевает обмен товаров или услуг без оплаты. В мини-курсе разберем, как учитывать бартерные операции на УСН.

АУСН: идет ли пенсионный стаж и начисляются ли пенсионные баллы

Налогоплательщики переживают: на АУСН страховые взносы не платят, а будет ли накапливаться страховой стаж для пенсии. Такие же фобии терзают трудящихся, чьи работодатели перешли на АУСН. Не стоит переживать: в страховой стаж включаются периоды работы на АУСН, просто по особым правилам.

Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов. Конспект вебинара с видео

Собрали для вас важные изменения и разобрали основные вопросы бухгалтеров: какие изменения ждут бухгалтерский мир в 2026 году, что выбрать ПСН или УСН, как быть с новыми лимитами.

Бартер на ОСНО: как учитывать и что делать с НДС. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как учитывать бартерные сделки при ОСНО и как их облагать НДС.

Утренний бухгалтер № 5981. Бухгалтеры считают, что УСН перестанет быть привлекательной для бизнеса в 2026 году

Специалисты по учету уверены, что перемены в УСН, которые произойдут в 2026 году, приведут к тому, что упрощенка перестанет быть привлекательной для предпринимателей.

Как R&D помогает разрабатывать продукты под запросы сетей быстрого питания

R&D — это ключевой драйвер сотрудничества производств с сетями быстрого питания. Для таких клиентов важно не только качество продукта, но и постоянство: единый вкус во всех точках, стабильная себестоимость, удобство приготовления. Поэтому исследования и разработка — это сквозная функция холдинга: от муки и панировок до полуфабрикатов и сыров.

Как подготовиться к открытию иностранного счета с минимальными рисками: пошаговое руководство

Международный счет защищает от инфляции и кризиса, дает доступ к инвестициям, но включает риски: правовая ответственность, налоги, потеря денег при нестабильности экономики. Сложности обслуживания требуют изучения условий банков. В статье делимся инструкциями по снижению рисков.

Новая форма 3-НДФЛ, работа на УСН и ПСН в 2026 году и учет кешбэка от банка: обзор для бухгалтера

Декларацию 3-НДФЛ сдают физические лица, ИП на ОСНО и те, кто занимается частной практикой. Начиная с отчетности за 2025 год по этому отчету будут применять новую форму.

Как продавцу анализировать и увеличивать прибыль на маркетплейсах

Увеличение оборота на маркетплейсе еще не означает рост прибыли. Многие продавцы продолжают работать «в минус», не понимая, какие товары приносят деньги, а какие создают лишь иллюзию успеха.

Цена: что это такое, виды и ее отличия от стоимости

Цена — одно из ключевых понятий экономики: это не только денежное выражение стоимости товара или услуги, но и важный регулятор. Рассказываем о формировании, видах и функциях цен и том, почему цена и стоимость — не одно и тоже.

Проводки в 1С:Бухгалтерия 8.3: как формировать

Программа 1С 8.3 одна из универсальных и простых для понимания и учета программ. Механизм формирования проводок автоматический. Все проводки формируются автоматически при проведении хозяйственной операции. Но и механизмы, которые позволяют адаптировать учет номенклатуры и контрагентов под свою организацию предусмотрены.

Патент — 2026: какие подарки готовит нам на новый год законодатель

Аббревиатура в товарном знаке: почему ее нельзя игнорировать?

💰Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за сентябрь 2025 года!

⚡️Электрорешения размещает облигации под 22,5%

Теперь и ставка 0% по УСН меняется

💥Обзор новостей: повышение НДС создаст «условия дальнейшего развития», экономика адаптировалась к санкциям, надо быть готовыми «к чему угодно»

💰 Пассивный доход за сентябрь: получил 49 033 рубля. На 70% больше, чем год назад!

Российский рынок у критической черты: Что может стать точкой разворота?

Расчет отпуска и сроки подачи заявления

Продолжаю знакомиться с проектом федерального бюджета на 2026-2028 годы

💣 Риски облигаций: тихие убийцы вашей доходности

О составе промежуточной отчетности в 2025 году

🧠Мозгонапрягатель 39/52

📢Что почитать в Трибуне? 5 самых бодрых текстов недели

Маркировка звонков — обязанность ИП, инвентаризация аккаунтов и онлайн-подписки. Юридический дайджест #41

Налогообложение передачи имущества в личный фонд

Финансовые ошибки, которые могут привести к потере депозита

Оспаривание брачного договора при банкротстве супругов

Новая форма 3-НДФЛ за 2025 год + новый неоднозначный отзыв на Премиум – дайджест недели Клерк.Премиум #5. Сами в шоке

Путь к жизни за границей после диплома: рабочие визы, продление статуса и продолжение обучения

