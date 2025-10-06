Утренний бухгалтер № 5982. С какими проблемами столкнутся бухгалтеры при увеличении НДС до 22%

С 1 января 2026 года Минфин собирается поднять базовую ставку НДС с 20% до 22%. У бухгалтеров появятся сложности с исчислением налога с полученного аванса.

Роструд объяснил, будет ли сдвигаться рабочий год у сотрудника, если у него был 1 день прогула, и издали соответствующий приказ.

О налоговых изменениях-2026, применении новых ФСБУ, работе с персданными и ЭДО, узнаете здесь.

ИП может поменять код вида деятельности (ОКВЭД) через сервис онлайн-регистрации бизнеса.

Минфин: к 2030 году НДС за онлайн-покупки из-за границы вырастет до 20%.

Минпромторг: требования закона о локализации такси не будут распространяться на услуги по аренде автомобилей с водителями.

Как подготовить документы для работы с персональными данными-2025 для организаций и ИП, узнаете здесь.

ФАС считает, что новые правила, которые маркетплейсы Wildberries и Ozon установили для селлеров, необходимо пересмотреть.

Перечень контрольных соотношений для проверки НДС-декларации у плательщиков УСН дополнили еще одним пунктом.

Новая форма 3-НДФЛ за 2025 год, учет бартера на ОСНО – дайджест недели для бухгалтеров Клерк.Премиум #5