Лимит дохода на УСН вырастет в 1,090 раза. 📈«Ночной бухгалтер» № 2031

Озвучили коэффициенты-дефляторы на 2026 год, в том числе для УСН.

Сегодня в выпуске:

  • Стали известны коэффициенты-дефляторы для УСН, ПСН, НДФЛ, торгового сбора.

  • Пенсионные баллы подорожают.

  • Бухгалтеры считают, что упрощенка утратит свою привлекательность.

  • Безработных хотят обязать платить за бесплатную медицину.

  • Пониженные ставки по УСН могут отменить.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Рост лимита по УСН

МЭР опубликовал проект приказа на установление коэффициентов-дефляторов на 2026 год. Значения такие:

  • по УСН — 1,095;

  • по ПСН — 1,253;

  • по НДФЛ — 2,842;

  • по торговому сбору — 2,165.

На коэффициент-дефлятор повышают такие лимиты по УСН:

  • для перехода на УСН (с 2026 года — 337,5 млн руб. за 9 месяцев 2025 года);

  • для применения УСН (в 2025 году 450 млн руб.);

  • по ОС (в 2025 году 200 млн руб.).

Пора изучать НДС!

ИПК – 168,57

В 2027 году стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составит 168,57 руб.

Такой размер ИПК прописан в проекте федерального бюджета на 2026 – 2028 годы.

Напомним, в 2025 году стоимость пенсионного балла составляет 145,69 руб.

Чем больше у человека пенсионных баллов и чем дороже их стоимость, тем больше будет пенсия.

Упрощенка станет хуже

Снижение НДС-лимита на УСН сделает это режим налогообложения непривлекательным для бизнеса, считают опрошенные нами бухгалтеры.

Впрочем, комментирую итоги этого опроса, некоторые коллеги отмечают, что даже при ужесточении упрощенки, НДС 5% на УСН лучше, чем 22% на ОСНО, а налог по УСН 15% лучше, чем налог на прибыль 25%.

45 тыс. в год с безработных за ОМС

За работающих граждан их работодатели платят страховые взносы, в том числе на медицинское страхование. А вот безработные граждане пользуются бесплатной медициной и ничего за это не платят.

Надо обязать их платить за медицину 45 тыс. рублей в год, считает спикер СФ Валентина Матвиенко.

В комментариях наши читатели интересуются: «А вернут ли взносы тем работающим, которые не пользуются бесплатной медициной?».

Никаких низких ставок по УСН

Сейчас регионы могут самостоятельно устанавливать льготные ставки налога для бизнеса на УСН. Из-за этих льготных ставок происходит фиктивная миграция.

Чтобы пресечь эти злоупотребления, у регионов могут отобрать право устанавливать льготные ставки.

Такие поправки в НК РФ готовит правительство.

