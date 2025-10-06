Лимит дохода на УСН вырастет в 1,090 раза. 📈«Ночной бухгалтер» № 2031

Сегодня в выпуске:
Стали известны коэффициенты-дефляторы для УСН, ПСН, НДФЛ, торгового сбора.
Пенсионные баллы подорожают.
Бухгалтеры считают, что упрощенка утратит свою привлекательность.
Безработных хотят обязать платить за бесплатную медицину.
Пониженные ставки по УСН могут отменить.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Рост лимита по УСН
МЭР опубликовал проект приказа на установление коэффициентов-дефляторов на 2026 год. Значения такие:
по УСН — 1,095;
по ПСН — 1,253;
по НДФЛ — 2,842;
по торговому сбору — 2,165.
На коэффициент-дефлятор повышают такие лимиты по УСН:
для перехода на УСН (с 2026 года — 337,5 млн руб. за 9 месяцев 2025 года);
для применения УСН (в 2025 году 450 млн руб.);
по ОС (в 2025 году 200 млн руб.).
Пора изучать НДС!
С 2026 года еще больше компаний и ИП станут плательщиками НДС. Разобраться во всех нюансах самого сложного налога поможет онлайн-курс «НДС: расчет, декларация, 1С». Вы научитесь рассчитывать НДС по разным ставкам, правильно заполнять декларацию, вести учет НДС на ОСНО и УСН, отражать операции в книге учета покупок и продаж и работать в 1С.
Цена курса со скидкой 69%: 4 900 руб. вместо
16 000 руб.
ИПК – 168,57
В 2027 году стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составит 168,57 руб.
Такой размер ИПК прописан в проекте федерального бюджета на 2026 – 2028 годы.
Напомним, в 2025 году стоимость пенсионного балла составляет 145,69 руб.
Чем больше у человека пенсионных баллов и чем дороже их стоимость, тем больше будет пенсия.
Упрощенка станет хуже
Снижение НДС-лимита на УСН сделает это режим налогообложения непривлекательным для бизнеса, считают опрошенные нами бухгалтеры.
Впрочем, комментирую итоги этого опроса, некоторые коллеги отмечают, что даже при ужесточении упрощенки, НДС 5% на УСН лучше, чем 22% на ОСНО, а налог по УСН 15% лучше, чем налог на прибыль 25%.
⭐ Совет от редакции: Как бухгалтеру пережить реформу – 2026? Разберемся во всех изменениях 2026 года и подготовим к новому НДС и снижению лимитов на вебинаре 10 октября в 15:00 мск. Получите пошаговую инструкцию, как перейти на АУСН на практическом примере. Записаться.
45 тыс. в год с безработных за ОМС
За работающих граждан их работодатели платят страховые взносы, в том числе на медицинское страхование. А вот безработные граждане пользуются бесплатной медициной и ничего за это не платят.
Надо обязать их платить за медицину 45 тыс. рублей в год, считает спикер СФ Валентина Матвиенко.
В комментариях наши читатели интересуются: «А вернут ли взносы тем работающим, которые не пользуются бесплатной медициной?».
Никаких низких ставок по УСН
Сейчас регионы могут самостоятельно устанавливать льготные ставки налога для бизнеса на УСН. Из-за этих льготных ставок происходит фиктивная миграция.
Чтобы пресечь эти злоупотребления, у регионов могут отобрать право устанавливать льготные ставки.
Главред рекомендует
Банковская гарантия в учете и отчетности в 2025 году: полный разбор
Как в 2025 году получить освобождение от НДС на разных режимах: памятка для бухгалтера
Маркетплейсы – 2025: как ФНС блокирует счета продавцов. Новые требования к чекам, УПД и НДС
Обзор важных изменений НК по налогам и взносам с 1 января 2026 года, новые ФСБУ, арбитражная практика, ЭДО и изменения по персданным.
Мем дня
Ваша платит взносы на ОМС и пользуется платной медициной редакция
Начать дискуссию