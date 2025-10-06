Лимит дохода на УСН вырастет в 1,090 раза. 📈«Ночной бухгалтер» № 2031

Упрощенка станет хуже

Снижение НДС-лимита на УСН сделает это режим налогообложения непривлекательным для бизнеса, считают опрошенные нами бухгалтеры.

Впрочем, комментирую итоги этого опроса, некоторые коллеги отмечают, что даже при ужесточении упрощенки, НДС 5% на УСН лучше, чем 22% на ОСНО, а налог по УСН 15% лучше, чем налог на прибыль 25%.