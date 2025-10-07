Утренний бухгалтер № 5983. Льготные ставки УСН в регионах могут запретить

Статьи

— Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2025 года: таблица

По заработной плате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников, которая продлится 12 дней подряд.

— Утренний бухгалтер № 5982. С какими проблемами столкнутся бухгалтеры при увеличении НДС до 22%

Изменение ставки НДС может подкинуть бухгалтерам несколько задачек. Например, как исчислять налог с полученного аванса.

— Новые правила для ИП на УСН с 2026 года

С 2026 года ИП на УСН будут платить НДС, если доход превысит 10 млн рублей. Сейчас порог — 60 млн. Разбираем, кто сохраняет освобождение и что изменится.

— Небо вместо моря: почему малый бизнес в России все чаще выбирает не морскую, а авиадоставку

За последний год интерес малого бизнеса к авиадоставке стремительно взлетел: количество компаний, выбравших небо вместо моря, утроилось — такие данные приводят логистические фирмы.

— Выбор стратегии: в какие инструменты инвестировать при снижающейся ставке

В условиях снижающихся ставок у инвесторов закономерно возникают вопросы, какие инструменты теперь лучше использовать для сохранения и приумножения финансов. У новичков, конечно, вопросы похожие — с чего вообще стоит начинать? В статье ответили на эти и другие вопросы.

— Продавать на маркетплейсах стало сложнее: как считать прибыль, чтобы не работать в ноль

Время, когда продавать на Ozon или Wildberries мог почти любой желающий с минимальными вложениями, прошло. Площадки активно развиваются, строят новые склады и, что закономерно, перекладывают эти расходы на продавцов. Комиссии, логистика, хранение — все это постоянно дорожает.

— Ольга Неясова о философии менеджмента в ИКЕА и Ларссон

Привет, я Ольга Неясова. По образованию я педагог и юрист, а по призванию — меня всегда тянуло в продажи. Сейчас я директор по продажам направления дизайна интерьера в Ларссон — компании, которая разрабатывает дизайны жилых интерьеров и реализует ремонтные работы под ключ. До этого я была руководителем продаж в ИКЕА. В этой статье хочу рассказать наглядно о том, почему я приверженец скандинавского подхода и что это для меня означает на практике.

— Лимит дохода на УСН вырастет в 1,090 раза. 📈«Ночной бухгалтер» № 2031

Озвучили коэффициенты-дефляторы на 2026 год, в том числе для УСН.