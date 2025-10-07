Утренний бухгалтер № 5983. Льготные ставки УСН в регионах могут запретить

Власти хотят снизить масштабы фиктивной налоговой миграции в регионы РФ. Будет единая федеральная ставка для всех.
ФНС пояснила, как правильно уплатить налоги за других в 2025 году.
Общепиту продлили срок уплаты НДС до 1 декабря 2025 года.
СФР: страховая выплата сотрудникам, которые получили травму на производстве, составит 127 тыс. рублей в месяц.
Минфин: при оказании услуг для гостиницы ставка НДС 0% не применяется.
Если ИП на УСН закрывает бизнес, сдать декларацию и заплатить налог нужно не позже установленного срока.
Как выбрать оптимальный формат мероприятия именно для вашего бизнеса, узнаете из статьи.
Власти дважды проиндексирует стоимость пенсионного коэффициента в 2027 году, рассчитали, на сколько он вырастет.
Разборы законов
— Как оформить поручение на обработку персональных данных
Поручение на обработку ПД можно дать аутсорсеру, но как правильно оформить поручение, чтобы Роскомнадзор не пришел с проверкой, а сотрудники и клиенты не пошли в суд? Разбираемся.
— Когда нельзя учесть расходы на командировку. Мини-курс
Командировочные расходы относят к прочим, однако не любая рабочая поездка считается командировкой. В мини-курсе расскажем, какие расходы не учитываются как командировочные.
— Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов. Конспект вебинара с видео
Собрали для вас важные изменения и разобрали основные вопросы бухгалтеров: какие изменения ждут бухгалтерский мир в 2026 году, что выбрать ПСН или УСН, как быть с новыми лимитами.
— Выписка из приказа об увольнении: когда и как оформлять. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда нужна выписка из приказа об увольнении и как ее оформить.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за сентябрь 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений сентября 2025 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 6 октября 2025 года
2 ⚗️ Минпромторг назвал сферы, куда лучше инвестировать
3 ФНС: как материальная помощь влияет на лимит дохода для стандартного вычета на детей
4 42% работодателей поддерживают сотрудниц в декрете больше, чем обязаны по закону
5 Иностранец может открыть в России ИП, но есть особые требования
6 Совет Федерации предлагает дополнительно поддержать молодых матерей. Но не всех
7 Все самое важное об учете, налогах и автоматизации — из первых рук!
8 Роструд: можно ли не платить премию на испытательном сроке
9 Минэкономики подготовило коэффициенты-дефляторы на 2026 год по УСН, ПСН, НДФЛ и др.
10 Введение обязательной 13-й зарплаты может привести к сокращению доходов работников
11 Правительство одобрило выделение средств на доплаты к пенсиям в регионах
12 Банки навязывают клиентам страховки с наценкой в 18 раз: как отказаться
13 ЦБ РФ сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж
14 🙅 Кабмин запретил закупки аудиторских услуг у компаний под контролем иностранных лиц
15 ФНС: зарплата за работу в России по договору с казахстанской компанией облагается НДФЛ в РФ
16 Минфин: когда гранты и субсидии не облагаются налогом на прибыль
17 🤰🏻 Размер пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1 млн рублей
18 Стало известно, какие выплаты повысят с 1 апреля 2026 года на 14,8%
19 В 2027 году вырастет стоимость пенсионного коэффициента — рассчитали, на сколько именно
20 При закрытии ИП на УСН сдать декларацию и заплатить налог нужно не позже установленного срока
21 💊 За счет налога на газировку властям предложили закупать больше лекарств для диабетиков
22 Повышение НДС до 22% разгонит инфляцию на 1% — считает Силуанов
23 Решетников: потенциал экономики РФ снизился из-за высоких ставок в 2025 году
24 Как изменится форма 3-НДФЛ за 2025 год, как составить характеристику с работы, бартер на ОСНО и на УСН: экспертные разборы за неделю
25 Для учета расходов на АУСН применять ККТ обязательно
26 Предприниматели набрали льготных микрозаймов на 15 млрд рублей — это абсолютный максимум
27 Матвиенко: безработные должны платить по 45 тысяч рублей в год на ОМС
28 Минфин: пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам не освобождаются от НДС
29 ❗ Льготные пониженные ставки УСН в регионах могут ограничить, чтобы не было фиктивной миграции бизнеса
30 ❌ При оказании услуг для гостиницы ставка НДС 0% не применяется
31 В 2026 году максимальная декретная выплата для беременных вырастет: сумма
32 ФНС: общепиту продлили срок уплаты НДС до 1 декабря 2025 года
33 Как уплатить налоги за других в 2025 году: инструкция от налоговой
34 На поддержку бизнеса в приграничных регионах выделили еще 4 млрд рублей
35 Разберем правила признания доходов по ФСБУ 9/2025 на новом онлайн-курсе
36 ФНС рекомендует владельцам ПВЗ добровольно оформить трудовые отношения и доплатить налоги
37 Известен максимальный размер страховой выплаты работникам в 2026 году
38 ФНС: переводы денег друзьям, знакомым и родственникам не облагаются налогом
39 За привлечение к работе нелегальных мигрантов запретят участвовать в госзакупках: законопроект-2025
40 Минфин: в России создадут полноценную инфраструктуру для цифровых валют
Статьи
— Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2025 года: таблица
По заработной плате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников, которая продлится 12 дней подряд.
— Утренний бухгалтер № 5982. С какими проблемами столкнутся бухгалтеры при увеличении НДС до 22%
Изменение ставки НДС может подкинуть бухгалтерам несколько задачек. Например, как исчислять налог с полученного аванса.
— Новые правила для ИП на УСН с 2026 года
С 2026 года ИП на УСН будут платить НДС, если доход превысит 10 млн рублей. Сейчас порог — 60 млн. Разбираем, кто сохраняет освобождение и что изменится.
— Небо вместо моря: почему малый бизнес в России все чаще выбирает не морскую, а авиадоставку
За последний год интерес малого бизнеса к авиадоставке стремительно взлетел: количество компаний, выбравших небо вместо моря, утроилось — такие данные приводят логистические фирмы.
— Выбор стратегии: в какие инструменты инвестировать при снижающейся ставке
В условиях снижающихся ставок у инвесторов закономерно возникают вопросы, какие инструменты теперь лучше использовать для сохранения и приумножения финансов. У новичков, конечно, вопросы похожие — с чего вообще стоит начинать? В статье ответили на эти и другие вопросы.
— Продавать на маркетплейсах стало сложнее: как считать прибыль, чтобы не работать в ноль
Время, когда продавать на Ozon или Wildberries мог почти любой желающий с минимальными вложениями, прошло. Площадки активно развиваются, строят новые склады и, что закономерно, перекладывают эти расходы на продавцов. Комиссии, логистика, хранение — все это постоянно дорожает.
— Ольга Неясова о философии менеджмента в ИКЕА и Ларссон
Привет, я Ольга Неясова. По образованию я педагог и юрист, а по призванию — меня всегда тянуло в продажи. Сейчас я директор по продажам направления дизайна интерьера в Ларссон — компании, которая разрабатывает дизайны жилых интерьеров и реализует ремонтные работы под ключ. До этого я была руководителем продаж в ИКЕА. В этой статье хочу рассказать наглядно о том, почему я приверженец скандинавского подхода и что это для меня означает на практике.
— Лимит дохода на УСН вырастет в 1,090 раза. 📈«Ночной бухгалтер» № 2031
Озвучили коэффициенты-дефляторы на 2026 год, в том числе для УСН.
Трибуна
Как получить ВНЖ в Сербии в 2025 году: варианты и документы
Как налоговики грубо нарушают правила проверки под прикрытием судей
🏦 12 длинных ОФЗ для получения стабильного пассивного дохода ежемесячно
💥Обзор новостей: пособия по БиР в 2027 году превысит 1 млн рублей, мошенничество с письмами о «новом налоге», закупка лекарств для диабетиков за счет газировки
Ожидания от следующей недели по рынку. Продолжится ли падение?
⚡ ЮГК — жизнь после ареста и национализации. Почему государству надоело играть с компанией? Будет ли интересна после продажи в руки УГМК?
👓 Изменения с октября, ноября и с 2026 года, частичная отмена ПСН, сокращение срока уплаты налогов: топ-10 новостей для бухгалтера на «Клерке» (29.09-05.10.2025)
Шатдаун правительства США, а также Грокипедия от Илона Маска
Важное обновление для всех, кто работает с электронной подписью
О признании в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль лизинговых платежей по графику начислений
Небеса не прощают ошибок: как выжить в бизнесе, где каждая неудача стоит компании
Осенние и зимние каникулы 2025: учебный календарь по четвертям и по триместрам
Вид на жительство в Сербии через регистрацию бизнеса: условия, плюсы и пошаговый чек-лист
НДС обложат операции, связанные с ввозом товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами посредством электронных торговых площадок
Подготовка промежуточной бухгалтерской отчетности по новым правилам
Снижение НДС, налог на стриптиз и внедорожники в международном обзоре
Прочитала на Клерк.Премиум информацию о характеристике с места работы
Гражданство по происхождению: архивы, документы, сроки
Облигации Уральская кузница 001P-02. Купон до 13,00% на 3 года в валюте. Какие есть риски?
