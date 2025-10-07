ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в1
Утренний бухгалтер № 5983. Льготные ставки УСН в регионах могут запретить

Правительство готовит поправки, которые лишат регионы возможности устанавливать льготные ставки для УСН.

Власти хотят снизить масштабы фиктивной налоговой миграции в регионы РФ. Будет единая федеральная ставка для всех.

ФНС пояснила, как правильно уплатить налоги за других в 2025 году.

Общепиту продлили срок уплаты НДС до 1 декабря 2025 года.

СФР: страховая выплата сотрудникам, которые получили травму на производстве, составит 127 тыс. рублей в месяц.

Минфин: при оказании услуг для гостиницы ставка НДС 0% не применяется.

Если ИП на УСН закрывает бизнес, сдать декларацию и заплатить налог нужно не позже установленного срока.

Как выбрать оптимальный формат мероприятия именно для вашего бизнеса, узнаете из статьи.

Власти дважды проиндексирует стоимость пенсионного коэффициента в 2027 году, рассчитали, на сколько он вырастет.

Разборы законов

Как оформить поручение на обработку персональных данных

Поручение на обработку ПД можно дать аутсорсеру, но как правильно оформить поручение, чтобы Роскомнадзор не пришел с проверкой, а сотрудники и клиенты не пошли в суд? Разбираемся.

Когда нельзя учесть расходы на командировку. Мини-курс

Командировочные расходы относят к прочим, однако не любая рабочая поездка считается командировкой. В мини-курсе расскажем, какие расходы не учитываются как командировочные.

Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов. Конспект вебинара с видео

Собрали для вас важные изменения и разобрали основные вопросы бухгалтеров: какие изменения ждут бухгалтерский мир в 2026 году, что выбрать ПСН или УСН, как быть с новыми лимитами.

Выписка из приказа об увольнении: когда и как оформлять. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда нужна выписка из приказа об увольнении и как ее оформить.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за сентябрь 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений сентября 2025 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 6 октября 2025 года

2 ⚗️ Минпромторг назвал сферы, куда лучше инвестировать

3 ФНС: как материальная помощь влияет на лимит дохода для стандартного вычета на детей

4 42% работодателей поддерживают сотрудниц в декрете больше, чем обязаны по закону

5 Иностранец может открыть в России ИП, но есть особые требования

6 Совет Федерации предлагает дополнительно поддержать молодых матерей. Но не всех

7 Все самое важное об учете, налогах и автоматизации — из первых рук!

8 Роструд: можно ли не платить премию на испытательном сроке

9 Минэкономики подготовило коэффициенты-дефляторы на 2026 год по УСН, ПСН, НДФЛ и др.

10 Введение обязательной 13-й зарплаты может привести к сокращению доходов работников

11 Правительство одобрило выделение средств на доплаты к пенсиям в регионах

12 Банки навязывают клиентам страховки с наценкой в 18 раз: как отказаться

13 ЦБ РФ сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

14 🙅 Кабмин запретил закупки аудиторских услуг у компаний под контролем иностранных лиц

15 ФНС: зарплата за работу в России по договору с казахстанской компанией облагается НДФЛ в РФ

16 Минфин: когда гранты и субсидии не облагаются налогом на прибыль

17 🤰🏻 Размер пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1 млн рублей

18 Стало известно, какие выплаты повысят с 1 апреля 2026 года на 14,8%

19 В 2027 году вырастет стоимость пенсионного коэффициента — рассчитали, на сколько именно

20 При закрытии ИП на УСН сдать декларацию и заплатить налог нужно не позже установленного срока

21 💊 За счет налога на газировку властям предложили закупать больше лекарств для диабетиков

22 Повышение НДС до 22% разгонит инфляцию на 1% — считает Силуанов

23 Решетников: потенциал экономики РФ снизился из-за высоких ставок в 2025 году

24 Как изменится форма 3-НДФЛ за 2025 год, как составить характеристику с работы, бартер на ОСНО и на УСН: экспертные разборы за неделю

25 Для учета расходов на АУСН применять ККТ обязательно

26 Предприниматели набрали льготных микрозаймов на 15 млрд рублей — это абсолютный максимум

27 Матвиенко: безработные должны платить по 45 тысяч рублей в год на ОМС

28 Минфин: пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам не освобождаются от НДС

29 ❗ Льготные пониженные ставки УСН в регионах могут ограничить, чтобы не было фиктивной миграции бизнеса

30 ❌ При оказании услуг для гостиницы ставка НДС 0% не применяется

31 В 2026 году максимальная декретная выплата для беременных вырастет: сумма

32 ФНС: общепиту продлили срок уплаты НДС до 1 декабря 2025 года

33 Как уплатить налоги за других в 2025 году: инструкция от налоговой

34 На поддержку бизнеса в приграничных регионах выделили еще 4 млрд рублей

35 Разберем правила признания доходов по ФСБУ 9/2025 на новом онлайн-курсе

36 ФНС рекомендует владельцам ПВЗ добровольно оформить трудовые отношения и доплатить налоги

37 Известен максимальный размер страховой выплаты работникам в 2026 году

38 ФНС: переводы денег друзьям, знакомым и родственникам не облагаются налогом

39 За привлечение к работе нелегальных мигрантов запретят участвовать в госзакупках: законопроект-2025

40 Минфин: в России создадут полноценную инфраструктуру для цифровых валют

Онлайн-кассы (ККТ): все изменения 2025-2026 гг. в Законе 54-ФЗ

Дата проведения: 7 октября, вторник

Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза

Дата проведения: 7 октября, вторник

Единый онлайн семинар 1С. Об учете, налогах и автоматизации – из первых рук

Дата проведения: 8 октября, среда

1С – 2025: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским

Дата проведения: 8 октября, среда

Деньги в бизнесе:приумножить и сохранить

Дата проведения: 9 октября, четверг

Незаменимые сотрудники «Золотой легион» собственника: портрет, мотивация, увольнение

Дата проведения: 9 октября, четверг

Маркетплейсы – 2025: как ФНС блокирует счета продавцов. Новые требования к чекам, УПД и НДС

Дата проведения: 9 октября, четверг

Зарплатная отчетность за 9 месяцев 2025 года и методика ее контроля ФНС

Дата проведения: 10 октября, пятница

Налоговые изменения – 2026: НДС, УСН, ПСН, страховые взносы и др.

Дата проведения: 10 октября, пятница

Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2025 года: таблица

По заработной плате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников, которая продлится 12 дней подряд.

Утренний бухгалтер № 5982. С какими проблемами столкнутся бухгалтеры при увеличении НДС до 22%

Изменение ставки НДС может подкинуть бухгалтерам несколько задачек. Например, как исчислять налог с полученного аванса.

Новые правила для ИП на УСН с 2026 года

С 2026 года ИП на УСН будут платить НДС, если доход превысит 10 млн рублей. Сейчас порог — 60 млн. Разбираем, кто сохраняет освобождение и что изменится.

Небо вместо моря: почему малый бизнес в России все чаще выбирает не морскую, а авиадоставку

За последний год интерес малого бизнеса к авиадоставке стремительно взлетел: количество компаний, выбравших небо вместо моря, утроилось — такие данные приводят логистические фирмы.

Выбор стратегии: в какие инструменты инвестировать при снижающейся ставке

В условиях снижающихся ставок у инвесторов закономерно возникают вопросы, какие инструменты теперь лучше использовать для сохранения и приумножения финансов. У новичков, конечно, вопросы похожие — с чего вообще стоит начинать? В статье ответили на эти и другие вопросы.

Продавать на маркетплейсах стало сложнее: как считать прибыль, чтобы не работать в ноль

Время, когда продавать на Ozon или Wildberries мог почти любой желающий с минимальными вложениями, прошло. Площадки активно развиваются, строят новые склады и, что закономерно, перекладывают эти расходы на продавцов. Комиссии, логистика, хранение — все это постоянно дорожает.

Ольга Неясова о философии менеджмента в ИКЕА и Ларссон

Привет, я Ольга Неясова. По образованию я педагог и юрист, а по призванию — меня всегда тянуло в продажи. Сейчас я директор по продажам направления дизайна интерьера в Ларссон — компании, которая разрабатывает дизайны жилых интерьеров и реализует ремонтные работы под ключ. До этого я была руководителем продаж в ИКЕА. В этой статье хочу рассказать наглядно о том, почему я приверженец скандинавского подхода и что это для меня означает на практике.

Лимит дохода на УСН вырастет в 1,090 раза. 📈«Ночной бухгалтер» № 2031

Озвучили коэффициенты-дефляторы на 2026 год, в том числе для УСН.

Как выбрать оптимальный формат мероприятия именно для вашего бизнеса

Как сократить расходы на ИТ-поддержку 1С: реальные способы для бизнеса

Научим применять Power BI и нейросети в работе на обновленном курсе по финменеджменту

Налоговая реформа — 2026: ключевые изменения и короткий план действий для компаний и ИП

ПБУ 16/02: Информация по прекращаемой деятельности, как её правильно выделить и раскрыть

Маркировка кормов для животных: как работать без штрафов

Министерство культуры Псковской области планирует разумно и качественно!

Согласие на обработку персональных данных с 01.09.2025

Налог на новую реальность: как изменения в НДС повлияют на российский бизнес

Как в 2025 году получить освобождение от НДС на разных режимах: памятка для бухгалтера

Китай для россиян: новые правила въезда и сроки пребывания

Как получить ВНЖ в Сербии в 2025 году: варианты и документы

Как налоговики грубо нарушают правила проверки под прикрытием судей

🏦 12 длинных ОФЗ для получения стабильного пассивного дохода ежемесячно

💥Обзор новостей: пособия по БиР в 2027 году превысит 1 млн рублей, мошенничество с письмами о «новом налоге», закупка лекарств для диабетиков за счет газировки

Ожидания от следующей недели по рынку. Продолжится ли падение?

⚡ ЮГК — жизнь после ареста и национализации. Почему государству надоело играть с компанией? Будет ли интересна после продажи в руки УГМК?

👓 Изменения с октября, ноября и с 2026 года, частичная отмена ПСН, сокращение срока уплаты налогов: топ-10 новостей для бухгалтера на «Клерке» (29.09-05.10.2025)

Шатдаун правительства США, а также Грокипедия от Илона Маска

Важное обновление для всех, кто работает с электронной подписью

О признании в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль лизинговых платежей по графику начислений

Небеса не прощают ошибок: как выжить в бизнесе, где каждая неудача стоит компании

Осенние и зимние каникулы 2025: учебный календарь по четвертям и по триместрам

Вид на жительство в Сербии через регистрацию бизнеса: условия, плюсы и пошаговый чек-лист

НДС обложат операции, связанные с ввозом товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами посредством электронных торговых площадок

Подготовка промежуточной бухгалтерской отчетности по новым правилам

Снижение НДС, налог на стриптиз и внедорожники в международном обзоре

Прочитала на Клерк.Премиум информацию о характеристике с места работы

Гражданство по происхождению: архивы, документы, сроки

Облигации Уральская кузница 001P-02. Купон до 13,00% на 3 года в валюте. Какие есть риски?

Как продавать услуги?

