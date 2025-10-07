В ТК РФ планируют прописать четкие параметры индексации зарплаты. 💰«Ночной бухгалтер» № 2032

Сегодня в выпуске:
В ТК РФ хотят прописать четкие параметры индексации зарплаты.
Безработных хотят сократить на 50%.
Без военного билета не возьмут на работу.
Глава Минтруда против налога на тунеядство.
Инвествычет по НДФЛ может вырасти до 1 млн рублей.


Индексацию зарплаты – всем!
Сейчас в ТК РФ ест норма о ежегодном увеличении зарплаты. Но нет четких параметров. Они должны быть, считает депутат ГД Ярослав Нилов.
Он планирует разработать поправки в ТК, которые бы подталкивали не просто выполнять, а обеспечить реальный рост заработной платы каждому работнику. Проводить индексацию, по мнению депутата, надо ежегодно в феврале. Потому что в январе еще неясно, на сколько надо повышать.
Половина безработных – не безработные
Среди официально неработающего населения половина – по факту работают, но не официально. С этим явлением хотят бороться.
Региональные власти предлагают налоговикам, прокуратуре и МВД заняться этим вопросом – сократить неработающее население на 50%, вывести этих людей из тени.
Нет военного билета – нет работы
При трудоустройстве в числе прочих документов нужно предоставить работодателю военный билет. Но если сотрудник не принес военник, отказать в приеме на работу ему нельзя, утверждает Минтруд.
Однако суд может решить иначе. Решение суда в пользу работодателя, отказавшего в приеме на работу по причине отсутствия военного билета, было принято в июле этого года.
Налога на тунеядство не будет
В Белоруссии тунеядцы платят налог и коммуналку по повышенному тарифу. Но в России для неработающих граждан ничего подобного вводить не планируют.
Глава Минтруда Антон Котяков сказал, что не поддерживает идею ввести в России налог на тунеядство.
Вычет на долгосрочные сбережения – с 400 тыс. до 1 млн
Инвестиционный вычет по НДФЛ на долгосрочные сбережения сейчас составляет 400 тыс. рублей.
Но Минфин планирует повысить этот лимит. В общем случае он будет 500 тыс. рублей, а для семей с детьми – 1 млн рублей.
Таким образом, вступив в программу долгосрочных сбережений, можно будет вернуть уплаченный НДФЛ в размере 13–22% от 1 млн рублей.

Как малому бизнесу не платить НДС с 2026 года: спойлер — перейти на АУСН.
Пошаговое руководство, как автоматизировать бухгалтерский учет.
Мастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за 3 квартал в 1С: Предприятие 8.3 — 20 октября в 11:00 мск.
Пять способов снизить риски возникновения дебиторской задолженности.
Как при работе с маркетплейсами выбрать налоговую ставку в 2026 году.
Как ИП может законно использовать имущество супруга в бизнесе.
Подготовка документов для работы с персональными данными 2025 для организаций и ИП.


