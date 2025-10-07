В ТК РФ планируют прописать четкие параметры индексации зарплаты. 💰«Ночной бухгалтер» № 2032

Индексацию зарплаты – всем!

Сейчас в ТК РФ ест норма о ежегодном увеличении зарплаты. Но нет четких параметров. Они должны быть, считает депутат ГД Ярослав Нилов.

Он планирует разработать поправки в ТК, которые бы подталкивали не просто выполнять, а обеспечить реальный рост заработной платы каждому работнику. Проводить индексацию, по мнению депутата, надо ежегодно в феврале. Потому что в январе еще неясно, на сколько надо повышать.