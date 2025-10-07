Акция ОК Ветром сдуло 04.10 Мобильная
В ТК РФ планируют прописать четкие параметры индексации зарплаты. 💰«Ночной бухгалтер» № 2032

Ежегодную обязательную индексацию зарплаты хотят сделать еще более обязательной.

Сегодня в выпуске:

  • В ТК РФ хотят прописать четкие параметры индексации зарплаты.

  • Безработных хотят сократить на 50%.

  • Без военного билета не возьмут на работу.

  • Глава Минтруда против налога на тунеядство.

  • Инвествычет по НДФЛ может вырасти до 1 млн рублей.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Индексацию зарплаты – всем!

Сейчас в ТК РФ ест норма о ежегодном увеличении зарплаты. Но нет четких параметров. Они должны быть, считает депутат ГД Ярослав Нилов.

Он планирует разработать поправки в ТК, которые бы подталкивали не просто выполнять, а обеспечить реальный рост заработной платы каждому работнику. Проводить индексацию, по мнению депутата, надо ежегодно в феврале. Потому что в январе еще неясно, на сколько надо повышать.

Половина безработных – не безработные

Среди официально неработающего населения половина – по факту работают, но не официально. С этим явлением хотят бороться.

Региональные власти предлагают налоговикам, прокуратуре и МВД заняться этим вопросом – сократить неработающее население на 50%, вывести этих людей из тени.

Нет военного билета – нет работы

При трудоустройстве в числе прочих документов нужно предоставить работодателю военный билет. Но если сотрудник не принес военник, отказать в приеме на работу ему нельзя, утверждает Минтруд.

Однако суд может решить иначе. Решение суда в пользу работодателя, отказавшего в приеме на работу по причине отсутствия военного билета, было принято в июле этого года.

Налога на тунеядство не будет

В Белоруссии тунеядцы платят налог и коммуналку по повышенному тарифу. Но в России для неработающих граждан ничего подобного вводить не планируют.

Глава Минтруда Антон Котяков сказал, что не поддерживает идею ввести в России налог на тунеядство.

Вычет на долгосрочные сбережения – с 400 тыс. до 1 млн

Инвестиционный вычет по НДФЛ на долгосрочные сбережения сейчас составляет 400 тыс. рублей.

Но Минфин планирует повысить этот лимит. В общем случае он будет 500 тыс. рублей, а для семей с детьми – 1 млн рублей.

Таким образом, вступив в программу долгосрочных сбережений, можно будет вернуть уплаченный НДФЛ в размере 13–22% от 1 млн рублей.

