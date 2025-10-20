Подтверждать код ОКВЭД надо по-новому, но не всем. ✅«Ночной бухгалтер» № 2041

Сегодня в выпуске:
Код ОКВЭД обособок
Опубликован приказ СФР о новом порядке подтверждения основного вида деятельности для тарифов взносов на травматизм.
Теперь подтверждать основной код ОКВЭД самостоятельно будут только обособки, которые начисляют зарплату. Срок – до 15 апреля.
Для них утвердили новые формы бланков: заявление о подтверждении ОВЭД и справка-подтверждение ОВЭД.
Напомним, теперь у организаций ИП в ЕГРЮЛ и ЕГРИП коды ОКВЭД отображаются как заявительные. Будут еще отчетные коды. Их в ФНС будет передавать Росстат.
7 дней отпуска за ребенка
Отцам новорожденных детей можно будет оформить 7 дополнительных дней отпуска. Законопроект с такой поправкой в ТК РФ хотят внести в Госдуму.
По задумке депутатов, уйти в такой дополнительный отпуск можно будет в течение 1 года после рождения ребенка. Но если молодой отец не воспользовался такой преференцией, компенсации за неиспользование такого отпуска не будет.
ИИ и БПЛА для проверок бизнеса
Различные контролирующие органы для проведения неналоговых проверок уже сейчас применяют искусственный интеллект. ИИ отслеживает индикаторы риска и сигнализирует инспекторам о возможных нарушениях.
Кроме того, контроль за строительством, землей, охотниками, за сферой благоустройства будет идти с помощью беспилотников. В 2026 году 10% таких проверок будет проходить с помощью БПЛА.
Матпомощь 10 тыс. без НДФЛ
Депутаты разработали законопроект, по которому НДФЛ-лимит для материальной помощи, призов и подарков увеличивается с 4 до 10 тыс. рублей.
Нынешние лимиты установили 20 лет назад, а с тех пор инфляция превысила 150%.
Кстати, недавно внесли поправки в НК РФ по матпомощи при рождении ребенка. С 2026 году работодатели могут платить молодым родителям до 1 млн рублей без НДФЛ и взносов, и включать это в расходы по налогу на прибыль.
С работы домой – в потемках
Региональные власти могут получить право сдвигать начало рабочего дня зимой, чтобы люди могли видеть солнечный свет. Такое предложение озвучили в Госдуме.
Зачастую весь световой день люди проводят на работе, а домой возвращаются уже в темноте.
В некоторых регионах власти могли бы рекомендовать работодателям начинать работу хотя бы на 30 минут раньше, чтобы сотрудники пораньше ушли домой.
