Подтверждать код ОКВЭД надо по-новому, но не всем. ✅«Ночной бухгалтер» № 2041

Обновили правила и бланки для подтверждения кодов ОКВЭД для взносов на травматизм.

Сегодня в выпуске:

  • Обособленные подразделения организаций будут по-прежнему подтверждать вид деятельности в СФР. Но по новым правилам.

  • При рождении ребенка мужчинам хотят давать 7 дней отпуска.

  • Для проверки бизнеса будут использовать искусственный интеллект и беспилотники.

  • Необлагаемую матпомощь могут повысить до 10 тыс. рублей.

  • Предложили в некоторых регионах зимой сдвигать начало рабочего дня.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Код ОКВЭД обособок

Опубликован приказ СФР о новом порядке подтверждения основного вида деятельности для тарифов взносов на травматизм.

Теперь подтверждать основной код ОКВЭД самостоятельно будут только обособки, которые начисляют зарплату. Срок – до 15 апреля.

Для них утвердили новые формы бланков: заявление о подтверждении ОВЭД и справка-подтверждение ОВЭД.

Напомним, теперь у организаций ИП в ЕГРЮЛ и ЕГРИП коды ОКВЭД отображаются как заявительные. Будут еще отчетные коды. Их в ФНС будет передавать Росстат.

7 дней отпуска за ребенка

Отцам новорожденных детей можно будет оформить 7 дополнительных дней отпуска. Законопроект с такой поправкой в ТК РФ хотят внести в Госдуму.

По задумке депутатов, уйти в такой дополнительный отпуск можно будет в течение 1 года после рождения ребенка. Но если молодой отец не воспользовался такой преференцией, компенсации за неиспользование такого отпуска не будет.

ИИ и БПЛА для проверок бизнеса

Различные контролирующие органы для проведения неналоговых проверок уже сейчас применяют искусственный интеллект. ИИ отслеживает индикаторы риска и сигнализирует инспекторам о возможных нарушениях.

Кроме того, контроль за строительством, землей, охотниками, за сферой благоустройства будет идти с помощью беспилотников. В 2026 году 10% таких проверок будет проходить с помощью БПЛА.

Матпомощь 10 тыс. без НДФЛ

Депутаты разработали законопроект, по которому НДФЛ-лимит для материальной помощи, призов и подарков увеличивается с 4 до 10 тыс. рублей.

Нынешние лимиты установили 20 лет назад, а с тех пор инфляция превысила 150%.

Кстати, недавно внесли поправки в НК РФ по матпомощи при рождении ребенка. С 2026 году работодатели могут платить молодым родителям до 1 млн рублей без НДФЛ и взносов, и включать это в расходы по налогу на прибыль.

С работы домой – в потемках

Региональные власти могут получить право сдвигать начало рабочего дня зимой, чтобы люди могли видеть солнечный свет. Такое предложение озвучили в Госдуме.

Зачастую весь световой день люди проводят на работе, а домой возвращаются уже в темноте.

В некоторых регионах власти могли бы рекомендовать работодателям начинать работу хотя бы на 30 минут раньше, чтобы сотрудники пораньше ушли домой.

