Подтверждать код ОКВЭД надо по-новому, но не всем. ✅«Ночной бухгалтер» № 2041

7 дней отпуска за ребенка

Отцам новорожденных детей можно будет оформить 7 дополнительных дней отпуска. Законопроект с такой поправкой в ТК РФ хотят внести в Госдуму.

По задумке депутатов, уйти в такой дополнительный отпуск можно будет в течение 1 года после рождения ребенка. Но если молодой отец не воспользовался такой преференцией, компенсации за неиспользование такого отпуска не будет.