Утренний бухгалтер № 5994. По электронной повестке нужно явиться в военкомат в течение 30 дней

У призывников будет не больше 30 дней, чтобы явиться в военкомат по электронной повестке. Все освидетельствования и заседания призывной комиссии будут проходить в течение всего года.

В Госдуме призвали оставить лимит по доходам для применения НДС на упрощенной системе налогообложения не ниже 30 млн.

Законопроект: криптовалюту могут признать совместно нажитым имуществом супругов.

Интерактивный чек-лист для бухгалтера по проверке учета для мини-аудита вашей базы. Скачайте бесплатно.

В ноябре 2025 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве: обзор для бухгалтера.

Как организовать командировку: от заявки на поездку до закрывающих документов и аналитики расходов, подробности здесь.

Суд: если работник отказался от медицинского осмотра без уважительной причины – можно применять дисциплинарное взыскание.

На следующей неделе — с 27 октября 2025 года — будет шесть рабочих дней.

Работающим отцам хотят давать пять дополнительных выходных в год.

Топ-10 ошибок начинающих инвесторов в 2025 году и как их избежать, узнаете из статьи.