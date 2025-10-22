Утренний бухгалтер № 5994. По электронной повестке нужно явиться в военкомат в течение 30 дней

У призывников будет не больше 30 дней, чтобы явиться в военкомат по электронной повестке. Все освидетельствования и заседания призывной комиссии будут проходить в течение всего года.
В Госдуме призвали оставить лимит по доходам для применения НДС на упрощенной системе налогообложения не ниже 30 млн.
Законопроект: криптовалюту могут признать совместно нажитым имуществом супругов.
В ноябре 2025 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве: обзор для бухгалтера.
Суд: если работник отказался от медицинского осмотра без уважительной причины – можно применять дисциплинарное взыскание.
На следующей неделе — с 27 октября 2025 года — будет шесть рабочих дней.
Работающим отцам хотят давать пять дополнительных выходных в год.
Разборы законов
— Что изменится в АУСН с 2026 года
В НК РФ уточнят порядок расчета фиксированных взносов для ИП на АУСН.
— Как проверить пенсионные накопления через портал «Госуслуги». Мини-курс
СНИЛС — индивидуальный номер лицевого счета физлица, на котором СФР хранит сведения о стаже, местах работы, уплаченных взносах. Проверить сведения по лицевому счету в СФР можно через портал «Госуслуги». В мини-курсе расскажем, как это сделать.
— Как оформить перевод внешнего совместителя в основные работники: обычного сотрудника, директора, единственного участника ООО
В 2025 году трудовое законодательство по-прежнему не допускает у одного человека двух основных мест работы. Поэтому внешний совместитель сначала должен уволиться с прежнего основного места. После чего возможны варианты: полное прекращение трудового договора с последующим приемом на новую должность или изменение условий действующего договора через дополнительное соглашение.
— Как облагается матпомощь работникам от работодателя
Для обычной матпомощи есть необлагаемый лимит 4 тыс. рублей для НДФЛ и взносов. Но при некоторых событиях в жизни сотрудников необлагаемой может быть вся сумма матпомощи без лимита.
— Как учитывать доходы на УСН при оплате через платежный сервис. Мини-курс
В мини-курсе разберем, как учитывать доходы на УСН при использовании платежного сервиса и нужно ли при этом применять кассу и формировать чеки.
Новости
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5993. Необлагаемую НДФЛ сумму матпомощи хотят увеличить до 10 тыс. рублей
В Госдуму внесен законопроект, по которому необлагаемая НДФЛ сумма материальной помощи и призов увеличится с 4 до 10 тыс. рублей.
— Формирование сильной команды и управление проектами в строительстве
Двадцать лет практики в архитектурно-строительном проектировании научили меня простой истине: величие проекта не в громких фамилиях и красивых презентациях. Величие проекта — в дисциплине, ответственности и честной организации общего дела.
— 1С или специализированный биллинг: что выбрать для B2B-компаний с ежемесячными счетами
Многие компании, оказывающие услуги на постоянной основе, ежемесячно выставляют счета клиентам. Часть делает это через 1С, другие переходят на специализированный биллинг. Разбираем, в чем разница, когда достаточно 1С и когда пора внедрять отдельную систему.
— С 1 ноября будут налоговые изменения. 📌«Ночной бухгалтер» № 2042
Изменили порядок взыскания налоговых долгов, разработали новые формы документов по налоговой задолженности.
