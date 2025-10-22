ДР КЛЕРК24 7857v1 - 21.10 мобильный на лендос
🔴 Бесплатный вебинар: От главбуха до финдира — как прыгнуть в карьерный лифт →
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5994. По электронной повестке нужно явиться в военкомат в течение 30 дней

21 октября 2025 года Госдума приняла поправку в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

У призывников будет не больше 30 дней, чтобы явиться в военкомат по электронной повестке. Все освидетельствования и заседания призывной комиссии будут проходить в течение всего года.

В Госдуме призвали оставить лимит по доходам для применения НДС на упрощенной системе налогообложения не ниже 30 млн.

Законопроект: криптовалюту могут признать совместно нажитым имуществом супругов.

Интерактивный чек-лист для бухгалтера по проверке учета для мини-аудита вашей базы. Скачайте бесплатно.

В ноябре 2025 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве: обзор для бухгалтера.

Как организовать командировку: от заявки на поездку до закрывающих документов и аналитики расходов, подробности здесь.

Суд: если работник отказался от медицинского осмотра без уважительной причины – можно применять дисциплинарное взыскание.

На следующей неделе — с 27 октября 2025 года — будет шесть рабочих дней.

Работающим отцам хотят давать пять дополнительных выходных в год.

Топ-10 ошибок начинающих инвесторов в 2025 году и как их избежать, узнаете из статьи.

⭐ Совет от редакции: Освойте управленческий учет, финмоделирование и анализ данных. Научитесь говорить на языке собственника и зарабатывать в 1,5-2 раза больше. Приходите на вебинар 23 октября в 13:00 мск. Записаться.

Разборы законов

Что изменится в АУСН с 2026 года

В НК РФ уточнят порядок расчета фиксированных взносов для ИП на АУСН.

Как проверить пенсионные накопления через портал «Госуслуги». Мини-курс

СНИЛС — индивидуальный номер лицевого счета физлица, на котором СФР хранит сведения о стаже, местах работы, уплаченных взносах. Проверить сведения по лицевому счету в СФР можно через портал «Госуслуги». В мини-курсе расскажем, как это сделать.

Как оформить перевод внешнего совместителя в основные работники: обычного сотрудника, директора, единственного участника ООО

В 2025 году трудовое законодательство по-прежнему не допускает у одного человека двух основных мест работы. Поэтому внешний совместитель сначала должен уволиться с прежнего основного места. После чего возможны варианты: полное прекращение трудового договора с последующим приемом на новую должность или изменение условий действующего договора через дополнительное соглашение.

Как облагается матпомощь работникам от работодателя

Для обычной матпомощи есть необлагаемый лимит 4 тыс. рублей для НДФЛ и взносов. Но при некоторых событиях в жизни сотрудников необлагаемой может быть вся сумма матпомощи без лимита.

Как учитывать доходы на УСН при оплате через платежный сервис. Мини-курс

В мини-курсе разберем, как учитывать доходы на УСН при использовании платежного сервиса и нужно ли при этом применять кассу и формировать чеки.

🎁🎉24 года — «Клерку», а скидка — вам!

Дарим скидку 24% на лучшую подписку для бухгалтера Клерк.Премиум! Вводите промокод, чтобы подключить подписку на год: КЛЕРК24.

Цена подписки с промокодом: 13 680 вместо 18 000 рублей.

Акция действует до 25 октября!

Подписаться со скидкой

Новости

1 На «Клерке» появился новый тренажер по учету ТМЦ

2 💲 Курс доллара, евро и юаня на 21 октября 2025 года

3 Неиспользуемые участки в Тамбовской области изымут и передадут льготникам

4 Акции миноритариев Соликамского магниевого завода изымут в пользу государства — решение апелляционной инстанции 2025

5 Работающим отцам могут дать пять дополнительных выходных в год

6 🎄 Депутат поделилась, когда выгодно брать отпуск в 2026 году

7 💳 НСПК: карты «Мир» могут стать идентификатором льготников

8 Президент РФ сможет устанавливать валютные ограничения

9 Роструд: кто оплачивает проезд домой, если работник уволился раньше окончания вахты

10 Взять ежегодный отпуск за текущий год можно сразу после декрета

11 Минфин о документах для учета представительских расходов

12 ♻️ Больше компаний будут отчитываться о выбросах парниковых газов

13 На какие выплаты начисляют и не начисляют районный коэффициент и северную надбавку: перечни 2025

14 Криптовалюту могут признать совместно нажитым имуществом супругов

15 Если на момент отгрузки ИП – не плательщик НДС, в документах НДС не будет

16 ФНС напомнила, как сдавать ЕНП-уведомление ИП на УСН и можно ли на бумаге

17 Минстрой планирует перевести всю Россию на электронные платежки ЖКУ

18 Минфин: может ли простое товарищество применять пониженные ставки НДС для УСН

19 В новых регионах РФ имущество без хозяев перейдет в собственность государства

20 ФНС назвала срок разблокировки счета, приостановленного за несдачу отчетности

21 С 1 ноября 2025 спорные налоговые начисления не спишут с ЕНС, пока вопрос не решится в досудебном или судебном порядке

22 Госдума приняла закон с изменениями в федеральный бюджет 2025-2027

23 😲 В кредитные истории могут включить данные об исполнительных производствах

24 Миронов предложил рассчитывать минимальную пенсию исходят из МРОТ

25 По электронной повестке нужно прийти в военкомат в течение 30 дней — Госдума приняла такую поправку

26 Минфин объяснил, как учитывать НДС при поступлении денег на залоговый счет продавца

27 С ноября 2025 года у нотариусов появится новая обязанность

28 📅 Последняя рабочая неделя октября 2025 будет шестидневной

29 Средний и крупный бизнес сможет получать больше информации о потенциальных клиентах

30 Решение суда 2025: за отказ от медосмотра можно отстранить от работы

31 24 — нам, а 🎁 — вам! Дарим месяц бесплатной подписки Клерк.Плюс

32 👓 Какие изменения с ноября 2025 года для бухгалтера: обзор

33 Депутаты хотят установить точные сроки получения чиновниками выплат на покупку жилья

34 Как в 2025 году заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев

35 😥 Назвали минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году

36 Криптовалюту могут признать совместно нажитым имуществом супругов

37 🔞 Для доступа к контенту с ненормативной лексикой в интернете понадобится паспорт

38 Мишустин: действие спецрежима для самозанятых продолжается, но важно, чтобы не было злоупотреблений

39 Депутат Афонин призвал сохранить порог не ниже 30 млн рублей для УСН без НДС

40 📱 Возбуждено первое уголовное дело о передаче абонентских номеров

41 ФНС рассказала, как подключить налоговое уведомление на Госуслугах

Мероприятия

Управленческий и финансовый учет как система, а не сводка

Дата проведения: 22 октября, среда

Мастер-класс. Заполняем 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года

Дата проведения: 22 октября, среда

Конференции как простой путь к B2B-продажам. Как лидер бизнес-консалтинга привлек крупных клиентов

Дата проведения: 22 октября, среда

От главбуха до финдира: как прыгнуть в карьерный лифт

Дата проведения: 23 октября, четверг

Бухучет и налоги – 2025: последние новости и консультация с экспертом Верой Сокуренко

Дата проведения: 24 октября, пятница

Как составить резюме и пройти собеседование: практическая консультация с экспертом Ириной Морозовой

Дата проведения: 27 октября, понедельник

Из главбуха в финдиры

Дата проведения: 28 октября, вторник

Статьи

Утренний бухгалтер № 5993. Необлагаемую НДФЛ сумму матпомощи хотят увеличить до 10 тыс. рублей

В Госдуму внесен законопроект, по которому необлагаемая НДФЛ сумма материальной помощи и призов увеличится с 4 до 10 тыс. рублей.

Формирование сильной команды и управление проектами в строительстве

Двадцать лет практики в архитектурно-строительном проектировании научили меня простой истине: величие проекта не в громких фамилиях и красивых презентациях. Величие проекта — в дисциплине, ответственности и честной организации общего дела.

1С или специализированный биллинг: что выбрать для B2B-компаний с ежемесячными счетами

Многие компании, оказывающие услуги на постоянной основе, ежемесячно выставляют счета клиентам. Часть делает это через 1С, другие переходят на специализированный биллинг. Разбираем, в чем разница, когда достаточно 1С и когда пора внедрять отдельную систему.

С 1 ноября будут налоговые изменения. 📌«Ночной бухгалтер» № 2042

Изменили порядок взыскания налоговых долгов, разработали новые формы документов по налоговой задолженности.

Блоги компаний

Автоматическое сопоставление номенклатуры в 1С

Платежные агенты и как они работают в 2025 году: подробное руководство с актуальной информацией

Как сделать перевод на зарубежный счет или карту в 2025 году — безопасные способы переводов

Как законно списать долги по кредитам в Санкт-Петербурге в 2025 году

Как оплатить инвойс в Китай в 2025 году без ограничений: полный гайд с актуальной информацией для бизнеса

Как действует межведомственная комиссия по нелегальной занятости и какими могут быть санкции за неявку

Счет и карта в иностранном банке: доступные варианты для россиян в 2025 году

Обзор приложения «Мой налог» для самозанятых

Повышение НДС до 22%: как подготовить свой бизнес и не потерять клиентов

Маркировка товаров: как работать с «Честным знаком» и 1С

Изменение условий договора из-за ставки НДС 22%

Прямые и косвенные расходы при расчете налога на прибыль в 2025 году: памятка для бухгалтера | Часть 2

Топ-10 ошибок начинающих инвесторов в 2025 году и как их избежать

Как объединить продажу тортов и онлайн-курсов на одном сайте: кейс кондитера

SEO продвижение бухгалтерских сайтов: рост заявок, трафика и доверия клиентов

🥳 Нам 24 года! Скорее забирайте промокод со скидкой на курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка»

Налоговая реформа-2026 и маркетплейсы: что ждет бухгалтеров и почему готовиться нужно уже сейчас

Консультации

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Бухгалтер

Трибуна

Кейс адвоката: сохранил продажи керамической посуды с авторскими рисунками

Разбор эмитента: ДВМП

Налоговая реформа–2025: что изменится по спецрежимам

Доставка и транспортировка в ГОЗ: как обосновать, посчитать и на какую статью отнести

📌 Основанием для предоставления сведений о дате прекращения договора ГПХ (дате окончания работ) является не только договор, но и акт выполненных работ

🛢️ Где дивиденды, Сургутнефтегаз? Стоит ли покупать префы Сургутнефтегаза под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы

👥 Газпром и переориентация на Азию: насколько новые контракты с Китаем и другими регионами компенсируют потери Европы? Настолько все плохо?

Исковая давность под вопросом: Верховный Суд пересмотрит дело о приватизации Ивановского завода

Как без ошибок заполнить декларацию по НДС за 3 квартал: разбор от Наталии Макошь

Хрупкий оптимизм: рост на надеждах, коррекция на реальности

А что вы продаете (я не знаю, но должно быть что-то из этого)

Как использовать возможности рынка дизайна интерьеров ОАЭ, Катара и Омана

Ограничения при снижении оклада сотрудника в случае дисциплинарного взыскания

Безвизовый режим для россиян в Черногорию планируют отменить к 2028: как получить ВНЖ и остаться в стране

🏔 Золото в телефоне: ОМС — тихая гавань или болото для капитала?

Диверсифицируйся или умри: в NPBFX рассказали, как закрытие данных Wildberries повлияло на Ozon, Yandex.Market и Avito

Офлайн-билеты на Бух.Совет 2026 проданы! У нас полный sold out, но вы можете присоединиться онлайн!

Хакатон для офисного планктона: как выиграть и не выгореть

«Новые люди» обсудили с Минфином налоговые изменения для МСП и IT

⚡️Все что нужно знать про оплату страховых взносов в 2025 году

Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-4011 от 04.09.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/66624 от 09.07.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/47161 от 14.05.2025

Центральный банк РФ: Письмо № 08-43/11032 от 25.11.2024

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ: Определение № 41-УД24-16-К4 от 28.05.2024

Второй кассационный суд общей юрисдикции: Кассационное определение № 77-2343/2023 от 18.07.2023

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-21328/2024 от 06.11.2024

Московский городской суд: Апелляционное определение № 10-5566/2019 от 26.06.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/63573 от 20.08.2019

Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-1544/2022 от 24.05.2022

Последние темы форума

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Она закрывает сразу несколько задач:

  • Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.

  • ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.

  • Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.

  • Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.

  • Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.

  • Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.

С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:

И это не реклама!

Оформить подписку

Начать дискуссию

Главная Тарифы