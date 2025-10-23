У пунктов выдачи заказов будет свой код ОКВЭД. 👗👔«Ночной бухгалтер» № 2044

Сегодня в выпуске:
Для пунктов выдачи заказов введут специальный код ОКВЭД.
Пока не будут вводить новую категорию бизнеса МСП+.
Информацию о ценообразовании в торговле хотят рассекретить.
За обещание родить ребенка хотят давать льготную ипотеку.
Глава ФНС против досрочной отмены НПД.
Мем дня.
ОКВЭД для ПВЗ
Если власти примут решение отменить УСН в торговле, то под раздачу могут попасть и пункты выдачи заказов.
Чтобы этого не произошло, и они смогли и дальше применять УСН, введут специальные коды ОКВЭД для ПВЗ.
Наши читатели комментирую: давно пора. Жизнь развивается, появляются новые виды деятельности, а кодов ОКВЭД для них не предусмотрено.
МСП+
Для бизнеса, который перерос показатели, предусмотренные для малых и средних предприятий, планировали ввести особую категорию МСП+.
Лимит дохода там будет не 2 млрд, как для среднего бизнеса, а 3,5 млрд руб., а численность – до 525 человек.
Но пока запуск этого проекта отложили. К идее вернутся, когда будут подходящие экономические условия.
Мониторинг цен
ФНС предоставит заинтересованным ведомствам доступ к данным о ценообразовании в торговле – по всей цепочке от опта до розницы. Такую меру планируют ввести, чтобы бороться со скачками цен, когда в рознице накручивают цены в 2 – 3 раза от оптовых.
Мониторить будут цены на определенные товары, список которых утвердит Правительство.
Льгота по ипотеке за будущих детей
Семейную ипотеку по льготной ставке 6% для семей с детьми предлагают давать и бездетным, если они обязуются родить или усыновить ребенка в течение 3 лет.
Если ипотечники не выполнят свое обещание, то через 3 года ставка повысится до рыночного уровня.
Отмена НПД
Глава ФНС Даниил Егоров отметил, что менее 2% самозанятых — участники схем по подмене трудовых отношений. Большинство работают законно.
Поэтому не надо разрушать систему работы заказчиков с самозанятыми. Досрочно отменять режим НПД до 2028 года не стоит.
А после 2028-го придется определить новый подход к трудовым отношениям, заявил Егоров.
