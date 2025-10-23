У пунктов выдачи заказов будет свой код ОКВЭД. 👗👔«Ночной бухгалтер» № 2044

ОКВЭД для ПВЗ

Если власти примут решение отменить УСН в торговле, то под раздачу могут попасть и пункты выдачи заказов.

Чтобы этого не произошло, и они смогли и дальше применять УСН, введут специальные коды ОКВЭД для ПВЗ.

Наши читатели комментирую: давно пора. Жизнь развивается, появляются новые виды деятельности, а кодов ОКВЭД для них не предусмотрено.