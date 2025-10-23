7862 ДР Премиум ссылка на лендос Mobile
У пунктов выдачи заказов будет свой код ОКВЭД. 👗👔«Ночной бухгалтер» № 2044

Сейчас ПВЗ выбирают себе из справочника более-менее подходящие коды ОКВЭД, потому что конкретного кода для них нет. Но он будет.

Сегодня в выпуске:

  • Для пунктов выдачи заказов введут специальный код ОКВЭД.

  • Пока не будут вводить новую категорию бизнеса МСП+.

  • Информацию о ценообразовании в торговле хотят рассекретить.

  • За обещание родить ребенка хотят давать льготную ипотеку.

  • Глава ФНС против досрочной отмены НПД.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

ОКВЭД для ПВЗ

Если власти примут решение отменить УСН в торговле, то под раздачу могут попасть и пункты выдачи заказов.

Чтобы этого не произошло, и они смогли и дальше применять УСН, введут специальные коды ОКВЭД для ПВЗ.

Наши читатели комментирую: давно пора. Жизнь развивается, появляются новые виды деятельности, а кодов ОКВЭД для них не предусмотрено.

МСП+

Для бизнеса, который перерос показатели, предусмотренные для малых и средних предприятий, планировали ввести особую категорию МСП+.

Лимит дохода там будет не 2 млрд, как для среднего бизнеса, а 3,5 млрд руб., а численность – до 525 человек.

Но пока запуск этого проекта отложили. К идее вернутся, когда будут подходящие экономические условия.

Мониторинг цен

ФНС предоставит заинтересованным ведомствам доступ к данным о ценообразовании в торговле – по всей цепочке от опта до розницы. Такую меру планируют ввести, чтобы бороться со скачками цен, когда в рознице накручивают цены в 2 – 3 раза от оптовых.

Мониторить будут цены на определенные товары, список которых утвердит Правительство.

Льгота по ипотеке за будущих детей

Семейную ипотеку по льготной ставке 6% для семей с детьми предлагают давать и бездетным, если они обязуются родить или усыновить ребенка в течение 3 лет.

Если ипотечники не выполнят свое обещание, то через 3 года ставка повысится до рыночного уровня.

Отмена НПД

Глава ФНС Даниил Егоров отметил, что менее 2% самозанятых — участники схем по подмене трудовых отношений. Большинство работают законно.

Поэтому не надо разрушать систему работы заказчиков с самозанятыми. Досрочно отменять режим НПД до 2028 года не стоит.

А после 2028-го придется определить новый подход к трудовым отношениям, заявил Егоров.

