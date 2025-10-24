Утренний бухгалтер № 5996. Частые ошибки при заполнении уведомления по НДФЛ: таблица

Региональное УФНС собрало самые частые ошибки при заполнении ЕНП-уведомления: смотрите таблицу.

Депутаты хотят выдавать льготную ипотеку под обещание завести или усыновить ребенка в течение трех лет.

Егоров: НПД пересматривать не будем, но чтобы не «плодить зоопарк» из спецрежимов, к 2028 году подготовим «гармоничную систему».

ФНС: если самозанятый аннулировал чек, но НПД ему уже начислили, корректировка произойдет не позднее 12 числа следующего месяца.

Дети до 14 лет будут обязаны получить загранпаспорт, если собираются выехать за границу на поезде.

Эксперт: если превышен лимит доходов для НДС на УСН, без дополнительного соглашения с клиентом стоимость услуг будет включать НДС.

Командировка за границу: как оформить, учесть и выплатить суточные в 2025 году, узнаете из статьи.

Власти решили отложить внедрение категории МСП+ для бизнеса, который вырос.