Утренний бухгалтер № 5996. Частые ошибки при заполнении уведомления по НДФЛ: таблица

Региональное УФНС собрало самые частые ошибки при заполнении ЕНП-уведомления: смотрите таблицу.
Депутаты хотят выдавать льготную ипотеку под обещание завести или усыновить ребенка в течение трех лет.
Егоров: НПД пересматривать не будем, но чтобы не «плодить зоопарк» из спецрежимов, к 2028 году подготовим «гармоничную систему».
ФНС: если самозанятый аннулировал чек, но НПД ему уже начислили, корректировка произойдет не позднее 12 числа следующего месяца.
Дети до 14 лет будут обязаны получить загранпаспорт, если собираются выехать за границу на поезде.
Эксперт: если превышен лимит доходов для НДС на УСН, без дополнительного соглашения с клиентом стоимость услуг будет включать НДС.
Командировка за границу: как оформить, учесть и выплатить суточные в 2025 году, узнаете из статьи.
Власти решили отложить внедрение категории МСП+ для бизнеса, который вырос.
⭐ Совет от редакции: Разберитесь в ключевых изменениях в бухгалтерском учете доходов по новому ФСБУ 9/2025, чтобы перестроить учет и быть готовым к изменениям. Приходите на вебинар 28 октября в 13:00 мск. Записаться.
🎁🎉24 года — «Клерку», а скидка — вам!
Дарим скидку 24% на онлайн-курсы для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей.
Выберите интересующий вас курс в каталоге, введите при оплате промокод КЛЕРК24 и получите скидку.
Акция действует до 25 октября!
Разборы законов
— Руководитель организации умер: действуют ли выданные им доверенности сотрудникам
Прекращается ли доверенность, если умер руководитель, который ее подписал? Разберемся пошагово, опираясь на нормы закона.
— Самозапрет на кредиты: как снять на «Госуслугах» и в МФЦ. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, для чего нужен самозапрет на кредиты и как его снять на портале «Госуслуги» и в МФЦ.
— Когда бухгалтеру грозит уголовная ответственность: судебная практика
Бухгалтеры, выполняя свои профессиональные обязанности, несут не только административную и материальную ответственность. В самых серьезных случаях не исключена и уголовная ответственность. Разберем некоторые действия и обстоятельства, при которых это возможно.
— Работодатель меняет условия трудового договора: основания, сроки уведомления работника и нюансы. Мини-курс
Иногда работодатель вынужден поменять условия труда. Как уведомить об этом сотрудника, и что делать, если он отказывается от новых условий трудового договора — расскажем в мини-курсе.
— Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика – 2025. Конспект вебинара с видео
Собрали актуальную информацию об изменении законодательства, какие операции теперь под подозрением у банков и как доказать, что вы все делаете законно.
⚡️Что ждет бизнес в 2026 году? Узнаете на Бух.Совете
Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026! Но плохие новости, коллеги: мест офлайн больше нет. Хорошие новости — мы делаем онлайн-трансляцию и будем с вами в прямом эфире!
Если вы еще не купили билет на Бух.Совет 2026, вы многое пропускаете! Лучшие спикеры-практики — Эльвира Митюкова, Оксана Каверина, Дмитрий Ряховский и другие крутые эксперты будут выступать для вас два дня и говорить про самые важные, самые острые проблемы реформы-2026. А их очень много!
Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите за своим онлайн-билетом.
Новости
1 Детям, оставшимся без родителей, предлагают увеличить пенсии
2 В каких сферах в 2025 году студентам предлагают самые высокие зарплаты
3 Как прыгнуть в карьерный лифт: от главбуха до финдира
4 Законопроект о налоговых изменениях 2026 приняли в первом чтении
5 1,7 млн семей получат маткапитал в 2026 году
6 ФНС: как учитывать возврат оплаты на АУСН
7 Налоговики назвали основные ошибки при заполнении уведомления по НДФЛ
8 Для работников промпредприятий могут запустить льготную ипотеку
9 💳 Законопроект-2025 об отмене льготы по НДС при платежах по картам принят в первом чтении
10 С 20 января 2026 билеты на поезд за рубеж для детей будут продавать только по загранпаспорту
11 💢 Новые санкции против РФ: под ограничения попали «Роснефть», «Лукойл» и другие компании
12 Превысили лимит доходов для НДС на УСН: как выделить НДС в уже заключенном договоре
13 Подать НДС-декларацию и заплатить налог нужно, даже если оплаты еще не было
14 ФНС может раскрыть налоговую тайну в торговле
15 Егоров: амнистия по дроблению бизнеса принесет в бюджет в 2025 году 23 млрд рублей
16 ❗ Власти отложили введение категории МСП+ для бизнеса, который вырос
17 Узнайте последние новости про бухучет и налоги 2025 от эксперта Веры Сокуренко
18 Минфин: распространяются ли на УСН положения соглашений об избежании двойного налогообложения
19 Для ПВЗ маркетплейсов предложили ввести специальный налоговый режим
20 Налоги за границей можно учесть, даже если их платили за счет субсидии из российского бюджета
21 Налоговики возмещают 82% вычетов НДС в первый месяц
22 Не стоит уменьшать зарплату за первую половину месяца, даже если это удобно работникам
23 🙏 Льготу по НДС при покупке российского ПО обещают оставить
24 🎉 Нам 24 года — вам 24% скидки по промокоду КЛЕРК24
25 ❗ Егоров: риск подмены трудовых отношений у менее 2% самозанятых. НПД пересматривать не будут
26 Медицинские услуги не облагаются НДС не только на упрощенке
27 На конференцию «Клерка» Бух.Совет 2026 появилось несколько мест!
28 😲 Семейную ипотеку предлагают выдавать под обещание (!) родить ребенка
29 Подтвердить право на льготную ставку для земель сельхозназначения можно не только выпиской
30 Матвиенко мечтает, чтобы государство предоставляло квартиру при рождении третьего ребенка
31 Объем закупок у самозанятых вырос в 2,7 раза
32 🎓 Новый тренажер «Двойная запись»
33 ФНС разъяснила, когда скорректирует НПД при аннулировании задвоенных чеков самозанятым
34 Новинки в Клерк.Консультациях: как работает АУСН в регионах, можно ли уменьшить налог на неоплаченные фиксвзносы и др.
35 ⌛ Приближается срок сдачи декларации по туристическому налогу за 3 квартал 2025
36 ФНС: коррекция чеков самозанятыми возможна только одним способом
37 «Клерку» 24 года! Скидка на все онлайн-курсы по промокоду КЛЕРК24
Мероприятия
Бухучет и налоги – 2025: последние новости и консультация с экспертом Верой Сокуренко
Дата проведения: 24 октября, пятница
Полный курс изменений и подготовки к отчетности за 2025 г. в Калининграде. Новые ФСБУ.
Дата проведения: 27 октября, понедельник
Как составить резюме и пройти собеседование: практическая консультация с экспертом Ириной Морозовой
Дата проведения: 27 октября, понедельник
Дата проведения: 28 октября, вторник
Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний
Дата проведения: 28 октября, вторник
Новое Положение о командировках. Учет командировочных расходов – 2025
Дата проведения: 29 октября, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5995. Комитет ГД по налогам: бизнес не успеет подготовиться к новым правилам-2026
Законопроект о налоговой реформе был рассмотрен в первом чтении.
— Почему банки не дают нужный лимит, а факторинг — да
В чем фундаментальный разрыв двух подходов и почему растущий бизнес часто остается без средств, даже имея на руках выгодный контракт.
Блоги компаний
Купить звезды Телеграм: ТОП-3 сервиса в России 2025
Отчетность за 9 месяцев 2025 года: что сдают организации и ИП
Обменник криптовалют в России: где менять безопасно в 2025 году
Списание долгов в Екатеринбурге: как избавиться от кредитов в 2025 году
Операторы персональных данных должны с 1 сентября 2025 отправлять обезличенную информацию в ГИС
Командировка за границу: суточные в 2025 году
Дело семейное: от маленького магазина до целой общины
Топ–12 бесплатных сервисов онлайн-планировщиков для квартиры и комнаты с дизайном интерьера
Как оформить МЧД на сотрудника организации: пошагово на сайте ФНС и в сервисах 1С для ЭДО
Как выбрать программу для учета товаров
Авансовые платежи по контракту: особенности казначейского сопровождения
Консультации
Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям.
УСН-Д-Р фиксированные взносы в расходах.
Адрес установки кассы и место расчетов ККТ
Численность сотрудников для АУСН
Согласие работника на удержание выплаченных отпускных за неотработанное время при увольнении
Должны ли записи в электронной и бумажной трудовой книжке совпадать?
УСН-уменьшение на фиксированные взносы.
Здравствуйте, подскажите, если ИП с 2026 года стал плательщиком НДС,он платит НДС весь год, но за 2026 год доход стал меньше 10 млнруб, может ли он вернуться на УСН безНДС
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Бухгалтер маркетплейсов для ИП
Трибуна
🗝 «Наш подход осторожный, аккуратный» — возьмет ли ЦБ паузу в снижении ключевой ставки?
НДС 22% с 2026 года: как нам хотя бы выжить
💥Обзор новостей: ГД приняла в I чтении поправки в НК, повышение налога на прибыль принесло 1 трлн рублей, семейную предложили за обязательство родить ребенка
Новый обзор практики Верховного Суда: ваша дача — не самострой, а со страховщика — штраф
Иллюзия дешевизны: почему акции Мосбиржи обречены на падение?
Гражданина, который откроет ИП на подставное лицо, могут осудить на три года тюремного заключения
Предпринимательская виза и бизнес в Дубае: пошаговый гид для иностранцев
Можно ли привлечь к выполнению обязанностей отсутствующего коллеги другого сотрудника
Силуанов: разные ставки налогов, разные льготы лишают бизнес конкуренции
Как подтвердить факт выполненных работ, если заказчик не подписывает акт приемки
Учет импортного товара в 2026 году: от документов ФТС до отчетности
Фиктивная налоговая миграция. Разъяснения МинФина Калмыкии
Обязательна ли маркировка основных средств в 2025: Требования законодательства
Налоговые итоги за сентябрь 2025
Как юристу придумать рубрики для соцсетей и забыть о проблеме «о чем писать»
Трехлетний бюджет одобрен: что он принесет россиянам?
Убытки компании — ваш личный риск: обзор Верховного Суда об ответственности директоров и иных органов управления компаний
100% авторизация на всех сайтах, последние выходные осени и штраф за передачу номера телефона. Юридический дайджест #43
Как выбрать инструменты для инвестиций: 3 ключевых принципа
Что делать, если накопились долги и пени за коммунальные услуги
Документы
Минфин РФ: № 03-07-11/71717 от 24.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 05-07-12/98800 от 13.10.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/89627 от 20.11.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/89620 от 20.11.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/89674 от 20.11.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/89675 от 20.11.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/89678 от 20.11.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/89681 от 20.11.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/89684 от 20.11.2019
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию