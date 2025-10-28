Для УСН будет новое уведомление: пять в одном. 📨«Ночной бухгалтер» № 2047

Сегодня в выпуске:
Разработали новую форму уведомления о переходе на УСН.
Только 10% самозанятых готовы делать взносы на пенсию.
Платить налоги надо на новые реквизиты: образец платежки.
Патент можно будет перечитать при изменении физпоказателей.
На ипотечное жилье могут отменить налог на имущество.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Уведомление по УСН
Для перехода на УСН сейчас бизнес заполняет уведомление по форме 26.2-1, для отказа — 26.2.3.
С 1 июля 2026 года будет одно единое уведомление на разные случаи жизни. В нем будут разделы о переходе на УСН, об отказе от УСН, об утрате права на УСН, о прекращении УСН-деятельности, о смене объекта по УСН.
Пенсия и больничные самозанятых
По прогнозам Счетной палаты, 10% самозанятых будут формировать будущую пенсию за счет добровольных взносов. К 2028 году желающих делать добровольные пенсионные взносы будет 1,5 млн человек.
Скоро для самозанятых еще введут добровольное страхование на случай больничных. Счетная палата предполагает, что в начале эксперимента взносы будут платить около 700 тыс. человек, а к 2028 году таких желающих будет уже 1,2 млн.
Новые реквизиты для ЕНС
С 27 октября изменились реквизиты для уплаты налогов. Поменялось название банка. Актуальное наименование такое: ОКЦ №7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г Тула.
Налоговики разместили образцы платежных поручений на уплату налогов с новыми реквизитами. Смотрите их здесь.
Пересчет патента
Если у ИП стало меньше сотрудников или уменьшились иные физпоказатели, ему пересчитают налог по ПСН. Для этого надо подать в ФНС заявление. Такую поправку планируют внести в НК РФ. Законопроект принят в первом чтении.
С даты нового патента расчет будет по новым физпоказателям, а по старому патенту налог пересчитают.
Налог за ипотечную квартиру
Налог на имущество (0,3% от кадастровой стоимости) хотят отменить для квартир, которые приобретены в ипотеку. Такой законопроект внесли в Госдуму.
Льготу планируют распространить на ипотечное жилье, которое у семьи единственное. Освобождение от налога будет до тех пор, пока не будет погашена ипотека.
