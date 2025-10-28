ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
Для УСН будет новое уведомление: пять в одном. 📨«Ночной бухгалтер» № 2047

Вместо пяти разных уведомлений по УСН (о переходе, отказе и т.д.) будет одно единое.

Сегодня в выпуске:

  • Разработали новую форму уведомления о переходе на УСН.

  • Только 10% самозанятых готовы делать взносы на пенсию.

  • Платить налоги надо на новые реквизиты: образец платежки.

  • Патент можно будет перечитать при изменении физпоказателей.

  • На ипотечное жилье могут отменить налог на имущество.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Уведомление по УСН

Для перехода на УСН сейчас бизнес заполняет уведомление по форме 26.2-1, для отказа — 26.2.3.

С 1 июля 2026 года будет одно единое уведомление на разные случаи жизни. В нем будут разделы о переходе на УСН, об отказе от УСН, об утрате права на УСН, о прекращении УСН-деятельности, о смене объекта по УСН.

❗ 2026 год станет переломным для УСН и ПСН

Пенсия и больничные самозанятых

По прогнозам Счетной палаты, 10% самозанятых будут формировать будущую пенсию за счет добровольных взносов. К 2028 году желающих делать добровольные пенсионные взносы будет 1,5 млн человек.

Скоро для самозанятых еще введут добровольное страхование на случай больничных. Счетная палата предполагает, что в начале эксперимента взносы будут платить около 700 тыс. человек, а к 2028 году таких желающих будет уже 1,2 млн.

Новые реквизиты для ЕНС

С 27 октября изменились реквизиты для уплаты налогов. Поменялось название банка. Актуальное наименование такое: ОКЦ №7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г Тула. 

Налоговики разместили образцы платежных поручений на уплату налогов с новыми реквизитами. Смотрите их здесь.

Пересчет патента

Если у ИП стало меньше сотрудников или уменьшились иные физпоказатели, ему пересчитают налог по ПСН. Для этого надо подать в ФНС заявление. Такую поправку планируют внести в НК РФ. Законопроект принят в первом чтении.

С даты нового патента расчет будет по новым физпоказателям, а по старому патенту налог пересчитают.

Налог за ипотечную квартиру

Налог на имущество (0,3% от кадастровой стоимости) хотят отменить для квартир, которые приобретены в ипотеку. Такой законопроект внесли в Госдуму.

Льготу планируют распространить на ипотечное жилье, которое у семьи единственное. Освобождение от налога будет до тех пор, пока не будет погашена ипотека.

