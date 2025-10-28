Для УСН будет новое уведомление: пять в одном. 📨«Ночной бухгалтер» № 2047

Пенсия и больничные самозанятых

По прогнозам Счетной палаты, 10% самозанятых будут формировать будущую пенсию за счет добровольных взносов. К 2028 году желающих делать добровольные пенсионные взносы будет 1,5 млн человек.

Скоро для самозанятых еще введут добровольное страхование на случай больничных. Счетная палата предполагает, что в начале эксперимента взносы будут платить около 700 тыс. человек, а к 2028 году таких желающих будет уже 1,2 млн.