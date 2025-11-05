Предельная база по взносам на 2026 год выросла на 8%. 📈«Ночной бухгалтер» № 2052

Сегодня в выпуске:
Предельная база по страховым взносам на 2026 год выросла на 8% до 2 979 000 руб.
Для расчета пенсии учитывают или зарплату за 2000--2001 годы по выписке из ИЛС, или за 60 месяцев по справке.
Налоговики ищут незадекларированные доходы у тех, кто официально нигде не работает.
Сараи и бани до 50 кв. м не облагаются налогом.
ФНС проверяет, не мухлюет ли общепит с зарплатой и доходами.
Предельная база на 2026 год
В 2026 году предельная база по взносам составит 2 979 000 рублей. Напомним, в общем случае тариф взносов до предельной базы – 30%, свыше предельной базы – 15,1%.
Кроме того, предельная база влияет на такие показатели:
больничные;
пособие по уходу за ребенком;
выходное пособие;
будущая пенсия.
Будущая пенсия
До 2015 года никаких пенсионных баллов не было, были зарплата, взносы и стаж. Эти показатели СФР перечитал в пенсионные баллы. Ориентир — на зарплату за 2000-2001 годы. Но такой расчет выгоден не всем. Вы можете выбрать более выгодный для себя вариант, предоставив справку о зарплате за 60 месяцев до 2002 года.
Как советский стаж пересчитать в современные пенсионные баллы, мы рассказывали тут.
Проверки безработных
Налоговики проверяют трудоспособных, но формально неработающих граждан.
В частности, в Москве таким безработным доначислили более 300 млн рублей НДФЛ – за счет пресечения незаконной сдачи в аренду жилья и другого имущества.
Баня до 50 кв. м
Хозпостройки с площадью до 50 кв. м, зарегистрированные в ЕГРН, не облагаются налогом на имущество физлиц. Это такие постройки: сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы.
Для льготы заявление писать не нужно.
Но если сарай используются в предпринимательской деятельности или его кадастровая стоимость свыше 300 млн рублей, то будет налог.
Проверки общепита
Для НДС-льготы в общепите доход должен быть менее 3 млрд рублей, а зарплата — не ниже среднеотраслевой.
Ради этой льготы бизнес зачастую прячет выручку, скрывает сотрудников, подгоняет официальную зарплату под требования, занимается дроблением и маскирует розничную торговлю под услуги общепита. Поэтому налоговики сейчас проявляют повышенное внимание к этому бизнесу.
