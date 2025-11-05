Предельная база по взносам на 2026 год выросла на 8%. 📈«Ночной бухгалтер» № 2052

ЦОК ОК УСН 08.10 Мобильная
Утвердили размер предельной базы по взносам на 2026 год. Она составит 2 979 000 руб.

Сегодня в выпуске:

  • Предельная база по страховым взносам на 2026 год выросла на 8% до 2 979 000 руб.

  • Для расчета пенсии учитывают или зарплату за 2000--2001 годы по выписке из ИЛС, или за 60 месяцев по справке.

  • Налоговики ищут незадекларированные доходы у тех, кто официально нигде не работает.

  • Сараи и бани до 50 кв. м не облагаются налогом.

  • ФНС проверяет, не мухлюет ли общепит с зарплатой и доходами.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Предельная база на 2026 год

В 2026 году предельная база по взносам составит 2 979 000 рублей. Напомним, в общем случае тариф взносов до предельной базы – 30%, свыше предельной базы – 15,1%.

Кроме того, предельная база влияет на такие показатели:

  • больничные;

  • пособие по уходу за ребенком;

  • выходное пособие;

  • будущая пенсия.

Будущая пенсия

До 2015 года никаких пенсионных баллов не было, были зарплата, взносы и стаж. Эти показатели СФР перечитал в пенсионные баллы. Ориентир — на зарплату за 2000-2001 годы. Но такой расчет выгоден не всем. Вы можете выбрать более выгодный для себя вариант, предоставив справку о зарплате за 60 месяцев до 2002 года.

Как советский стаж пересчитать в современные пенсионные баллы, мы рассказывали тут.

Проверки безработных

Налоговики проверяют трудоспособных, но формально неработающих граждан.

В частности, в Москве таким безработным доначислили более 300 млн рублей НДФЛ – за счет пресечения незаконной сдачи в аренду жилья и другого имущества.

Баня до 50 кв. м

Хозпостройки с площадью до 50 кв. м, зарегистрированные в ЕГРН, не облагаются налогом на имущество физлиц. Это такие постройки: сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы.

Для льготы заявление писать не нужно.

Но если сарай используются в предпринимательской деятельности или его кадастровая стоимость свыше 300 млн рублей, то будет налог.

Проверки общепита

Для НДС-льготы в общепите доход должен быть менее 3 млрд рублей, а зарплата — не ниже среднеотраслевой.

Ради этой льготы бизнес зачастую прячет выручку, скрывает сотрудников, подгоняет официальную зарплату под требования, занимается дроблением и маскирует розничную торговлю под услуги общепита. Поэтому налоговики сейчас проявляют повышенное внимание к этому бизнесу.

