ЦОК КПП ОСНО 13.11 Мобильная
🔴 Вебинар: АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году? →
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 6010. Бизнес просит снизить ставку НДС до 1-3% для микропредприятий

Если для микропредприятий не снизить ставку НДС, то общая налоговая нагрузка таких компаний будет превышать среднюю нагрузку крупного бизнеса.

Госдуму предложение снизить до 1-3% ставку НДС компаниям на УСН с годовым доходом меньше 20 млн рублей.

Центробанк опубликовал новый список подозрительных операций с 2026 года.

Пониженную ставку НДС нельзя применять к товарам, которые нельзя ввозить в ЕАЭС, а также к продуктам, которые не прошли ветеринарный и санитарный контроль.

Как бухгалтеру стать финансовым партнером бизнеса и зарабатывать больше, узнаете здесь.

ФНС объяснила, как получить и оплатить налоговое уведомление через Госуслуги.

В 2026 году чтобы купить 1 пенсионный балл, надо будет заплатить 65 тыс. рублей.

Налоговая служба дополнила порядок, формат и состав сведений для формирования ГИРБО.

Инвентаризация в 2025 году: как провести по новым правилам, узнаете из статьи.

Роструд: если сотрудник увольняется в последний день отпуска – не стоит с ним рассчитываться заранее.

⭐ Совет от редакции: Узнайте актуальные изменения во внешнеэкономической деятельности: как соблюдать новые правила учета, налогообложения и валютного контроля при работе с Китаем и другими странами в 2026 году. Приходите на вебинар 18 ноября в 15:00 мск. Записаться.

Разборы законов

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в ноябре 2025

До 25 ноября надо сдать уведомление об исчисленных суммах налогов, в котором будут НДФЛ и страховые взносы.

Допрос ФНС: как подготовиться и что учесть бухгалтеру. Мини-курс

На допрос могут вызвать работников налогоплательщика, контрагентов и даже бывших сотрудников, если они работали в проверяемый период. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как подготовиться и что учесть бухгалтеру, если его вызвали на допрос в ФНС.

Налог на прибыль и НДС: как отчитаться за 2025 и подготовиться к изменениям – 2026. Конспект практической консультации с видео

Рассмотрели текущие и будущие изменения в НДС и налоге на прибыль, ответили на вопросы слушателей.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за октябрь 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений октября 2025 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Что делать, если сотрудник не согласен с графиком отпусков. Мини-курс

График отпусков составляют, чтобы упорядочить предоставление отпусков сотрудникам. Но что делать, если сотрудник с ним не согласен? Узнаем в мини-курсе.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 14 ноября 2025 года

2 🤫 Роскачество рекомендует не болтать лишнее возле умных колонок

3 700 тысяч российских компаний смогут подключиться к МАХ

4 Что покупали россияне на распродаже 11.11

5 Для сделок с недвижимостью могут ввести период охлаждения

6 😡 Исследование: что больше всего раздражает в финансовых сервисах

7 Названы профессии с самыми высокими медианными зарплатами в 2025 году

8 МТС компенсирует абонентам повышение тарифов

9 Ветеранам боевых действий будет положен дополнительный отпуск

10 С 1 января 2026 обновится перечень профессий

11 Как определить таможенную стоимость при смене валюты платежа в расчетах через агента

12 Шринкфляция каждый год съедает около 1 трлн рублей из кошельков россиян

13 Налоговики объяснили, почему изменились суммы в налоговых уведомлениях в 2025 году

14 ⌛ Сегодня, 14 ноября 2025, еще можно подать заявление о возмещении расходов на охрану труда

15 Стало известно, сколько россиян будет получать накопительную пенсию и как перевести деньги в другой фонд

16 ❗ ЦБ опубликовал новый список с 2026 года подозрительных операций: включили переводы самому себе по СБП

17 Депутаты предлагают уменьшить налог на прибыль компаниям, которые вкладывают деньги в социальную деятельность

18 «Клерк» узнал, как бизнес оценивает поэтапное снижение порога для НДС: спасет это или нет?

19 Минцифры в 2026 году запустит эксперимент по продаже вина на маркетплейсах

20 🔥 Завершаем распродажу 11.11. Успейте купить профкурсы со скидками до 77%

21 В 2026 году покупка пенсионных баллов обойдется дороже

22 Если сотрудник увольняется в последний день отпуска – не стоит с ним рассчитываться заранее

23 Набиуллина признала ошибку: нужно было повышать ключевую ставку раньше

24 Может ли резидент свободного порта Владивосток применять инвествычет по налогу на прибыль

25 Бесплатно использовать «КриптоПро» от ФНС можно не всегда

26 С 15 ноября 2025 юридическую помощь при нарушении трудовых прав начнут оказывать бесплатно

27 🙏 Предприниматели просят снизить ставку НДС до 1-3% для микропредприятий

28 Как получить и оплатить налоговое уведомление через Госуслуги

29 🤓 ☝️ Новые онлайн-тренажеры, симулятор задач в 1С и помощь экспертов — как проходит обучение на курсе «Профессия Главный бухгалтер»

30 Решение Верховного суда 2025: пониженную ставку НДС нельзя применять, если продукция не соответствует санитарным требованиям

31 В России могут ввести единый стандарт размещения срока годности

32 Утвердили порядок подачи в ГИРБО аудиторского заключения о консолидированной финотчетности

33 💥 Новый список ЦБ подозрительных переводов, власти поправили налоговые изменения 2026, могут разрешить работать на больничном с той же з/п и др. Топ новостей за неделю

Мероприятия

Налоговое планирование и контроль – полный курс изменений 2025-2026 гг.

Дата проведения: 17 ноября, понедельник

АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году?

Дата проведения: 17 ноября, понедельник

ВЭД – 2026: новые правила, налоги и проверки

Дата проведения: 18 ноября, вторник

Налоговая проверка – все изменения 2025-2026 гг.

Дата проведения: 19 ноября, среда

Как бухгалтеру стать финансовым партнером бизнеса и зарабатывать больше

Дата проведения: 19 ноября, среда

НДС: 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026

Дата проведения: 20 ноября, четверг

Статьи

Утренний бухгалтер № 6009. Налоговая служба назвала самые частые нарушения в декларациях по НДС

Налогоплательщики неправильно формируют налоговую базу, заявляют вычеты без права на них и работают с рисковыми контрагентами.

Сложные расходы: реклама vs представительские. Как учесть без претензий от налоговиков

В налоговом учете нередко возникает путаница между представительскими расходами и затратами на рекламу. Разберем ключевые отличия и правила признания таких затрат, чтобы минимизировать риски претензий со стороны налоговых органов.

Как искать клиентов на бухгалтерские услуги в 2026 году: рекомендации от эксперта

Совсем скоро стартует IX Всероссийская бухгалтерская конференция БУХ.СОВЕТ 2026. Специалист по продвижению бухгалтерских услуг на Авито Артур Хачатрян приглашает присоединиться к масштабному событию: 11–12 декабря в Москве лучшие эксперты-практики обсудят не только учет и налоги, но и рабочие лайфхаки привлечения клиентов и масштабирования бизнеса.

Как закрепить права на софт и сайт за собой

Достаточно ли просто заплатить разработчику софта или сайта, чтобы превратиться из заказчика в полноправного владельца? Нет. У 8 из 10 компаний и предпринимателей есть свой софт или сайт, но только у трети есть исключительные права на их использование в коммерческой деятельности. Почему так и что делать?

Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении на испытательном сроке, допрос ФНС, ККТ при оплате по QR-коду: обзор для бухгалтера

При увольнении работодатель выплачивает работнику все причитающиеся суммы. В том числе и компенсацию за неиспользованный отпуск.

График выплаты пособий и пенсий в декабре 2025

На региональных сайтах СФР появилась информация о графике выплаты пенсий и пособий в декабре 2025 года. Рассказываем, когда ждать выплаты.

Как заполнить ЕФС-1 в 1С:ЗУП при кадровых мероприятиях: прием, перевод, увольнение, ГПХ

Когда мы заполняем формы при приеме, увольнении, переводе, в соответствующий срок необходимо сформировать электронную трудовую книжку и отчитаться в СФР. Разбираем, как верно провести эти операции в 1С:ЗУП.

Блоги компаний

Налоговики усилят контроль за компаниями и ИП на УСН, чьи доходы превысят 20 млн ₽

Почему стоит подумать о смене налогового режима уже в ноябре

Как получить инвестиционные налоговые вычеты в 2025–2026 году: пошаговая инструкция

Управленческий учет на предприятии: организация и ведение в 1С

Учет основных средств на УСН: проводки и примеры

Налоговая реформа — 2026: продолжаем обсуждение

Где купить робуксы в 2025 году: самые удобные и безопасные способы

Поправки по патенту

95% задач проектного управления под контролем. Личный опыт запуска ИСУП «1С:PM Управление проектами» в группе компаний КСК

Как вести бухгалтерский учёт майнинга криптовалюты: пошаговая инструкция для компаний и ИП

Консультации

1С Бухгалтерия в расчете отпуска ставит дни с минусами

Исключаемые периоды в расчете больничного

Расчеты 6-НДФЛ

Расчет налога УСН(доходы) при применении льготной ставки по ОКВЭД

Не выделяется НДС при УСН при получении оплаты по картам в 1 С Бухгалтерия после проведения возврата покупателю.

Выставление УПД при поставке товара и оказанию услуг

1%свыше 300т.р

Документы для спецтехники

корректировка сч-фактуры и документ основание

Как правильно отразить интернет-покупку с НДС

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер на первичную документацию Зарплата до 2400 ₽, Минск, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Главный бухгалтер

помощник руководителя

Бухгалтер на аутсорсинге

Трибуна

⚡️Икс 5 рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2025 года

Досрочное прекращение охраны товарного знака: интерес должен быть реальным

Переплата по налогам: как взыскать с ФНС проценты за излишне взысканный налог

💥Обзор новостей: НДС для микропредприятий предлагают снизить до 1-3%, законы для бизнеса надо тестировать в регионах, умные колонки подслушивают

Геополитика, санкции, распродажа активов: как собрать пазл рынка

О признании в составе расходов надбавки за работу в районах Крайнего севера в повышенном размере

Профессиональный гороскоп для бухгалтеров: что говорят звезды

🧠Мозгонапрягатель 45/52

Облигации Новосибирской области - почувствуйте разницу

Как выплачивать зарплату за декабрь, если дата выплаты за вторую половину месяца приходится на 10 число?

В чем встречать Новый год — 2026: что надеть, в каких цветах встречать год Лошади

💥 Дивидендные фавориты: топ дивидендных акций прямо сейчас от «Цифра брокер»

🔥 Дайджест вайбкодинга: готовимся к новому сезону!

4 сценария от ЦБ для экономики РФ на 2026-2028 годы. Что ждет инвесторов!

Обзор «Клерка»: личная статистика по курсам, новые игры и блоки в статьях

Документы

Последние темы форума

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Она закрывает сразу несколько задач:

  • Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.

  • ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.

  • Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.

  • Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.

  • Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.

  • Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.

С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:

И это не реклама!

Оформить подписку

Начать дискуссию

ГлавнаяТарифы Клерка