Утренний бухгалтер № 6010. Бизнес просит снизить ставку НДС до 1-3% для микропредприятий

Госдуму предложение снизить до 1-3% ставку НДС компаниям на УСН с годовым доходом меньше 20 млн рублей.

Центробанк опубликовал новый список подозрительных операций с 2026 года.

Пониженную ставку НДС нельзя применять к товарам, которые нельзя ввозить в ЕАЭС, а также к продуктам, которые не прошли ветеринарный и санитарный контроль.

ФНС объяснила, как получить и оплатить налоговое уведомление через Госуслуги.

В 2026 году чтобы купить 1 пенсионный балл, надо будет заплатить 65 тыс. рублей.

Налоговая служба дополнила порядок, формат и состав сведений для формирования ГИРБО.

Роструд: если сотрудник увольняется в последний день отпуска – не стоит с ним рассчитываться заранее.