Утренний бухгалтер № 6011. Опубликованы новые поправки в НК-2026 на 350 (!) страниц

На 18.11.2025 в Госдуме запланировано второе чтение законопроекта поправок в Налоговый кодекс. 16 ноября опубликован текст проекта ко второму чтению.
Камеральные проверки в 2026 году будут проводить чужие налоговые инспекции.
Минфин отказался от запрета на применение ПСН в торговле и автомобильных перевозках.
10 часов полезной информации про налоговые изменения 2026 и личностный рост для бухгалтеров с атмосферой приближающегося праздника.
С 2026 года уведомления об уплате налогов будут автоматически приходить физлицам через Госуслуги.
Идею ввести в России четырехдневную рабочую неделю поддерживает 51% экономически активных россиян.
С 2026 года перечень расходов по УСН станет открытым.
Защита критической информационной инфраструктуры в 2025 году: что нужно знать бизнесу — в статье.
С 2026 года упрощенцы смогут отказаться от ставок НДС 5% и 7% в первый год применения.
Досрочной уплаты налогов перед выходными и праздничными днями не будет.
Разборы законов
— Среднегодовая стоимость основных средств: как считать, пример
Налоговой базой для расчета налога на имущество установлена среднегодовая стоимость основных средств. От этого показателя отталкиваются при расчетах, связанных с основными средствами, в том числе налога на имущество. Также среднегодовая стоимость ОС нужна для оценки рентабельности бизнеса.
— Какой налог платить самозанятому с продажи рабочего оборудования. Мини-курс
Самозанятые обязаны платить налог на доходы от реализации товаров, изготовленных своими руками, и оказания услуг. А как быть с доходами от продажи рабочего оборудования? Разбираемся в мини-курсе.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в ноябре 2025
До 25 ноября надо сдать уведомление об исчисленных суммах налогов, в котором будут НДФЛ и страховые взносы.
— Нотариус для ООО и ИП: когда нужен, сколько стоит
Несмотря на всеобщую цифровизацию, внедрение ЭДО, распространение УКЭП, нотариат не скоро утратит свою роль. Это единственный внесудебный способ обеспечить стопроцентную законность и правовую защиту сделок.
— Директора вызвали на допрос в ФНС: что делать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях ФНС может вызвать директора на допрос и как к нему подготовиться.
Новости
1 💲 Центробанк поднял курс евро до 95 рублей
2 🍶 Отменили НДС 10% на спреды и заменители молочного жира
3 В первый год применения ставок НДС 5% и 7% от них можно будет отказаться
4 ❗ В счете-фактуре меняются реквизиты
5 👏 Досрочной уплаты налогов перед выходными не будет
6 С рассчитанными в Регистре арбитражных управляющих баллами согласились в 99,996% случаев
7 🔥 С 2026 года расширили перечень расходов по УСН
8 Кто платит взносы на травматизм при АУСН
9 Каждый второй сотрудник хотел бы работать только четыре дня в неделю
10 ФНС: как перейти на АУСН через личный кабинет юрлица
11 ❔ Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году, чтобы избежать НДС
12 Собственники жилья установили 1 млн запретов на регистрацию сделок без личного участия в 2025 году
13 🍯 Начался эксперимент по маркировке бакалейной продукции
14 Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные Mediascope
15 ❗ Камеральные проверки будут проводить чужие налоговые инспекции
16 🚬 Налоговая ответила, можно ли торговать табаком на АУСН
17 ✅ Для НДФЛ-вычета за нормы ГТО вместо диспансеризации можно будет пройти профосмотр
18 ⏰ Упрощенцев не оштрафуют за опоздание с первой декларацией по НДС
19 ⏳ До 25 ноября 2025 нужно отчитаться по НДФЛ и страховым взносам
20 🔢 На 2026 год продлили особую формулу расчета пеней по налогам юрлиц
21 Проценты на остаток по счету у ИП на УСН будут облагаться НДФЛ
22 ⌚ У банков будет всего 3 часа на списание налоговых долгов бизнеса
23 👀 Со 2 декабря 2025 ФНС начнет начислять пени за каждый день просрочки уплаты налогов на имущество за 2024 год
24 👍 Вычет по НДФЛ за фитнес будут давать за родителей-пенсионеров
25 Зарплаты дистанционщиков догоняют офисных работников
26 ❓ Можно ли сохранить УСН при переходе на АУСН: уточнение от ФНС
27 ✉ Уведомления об уплате налогов будут автоматически приходить через Госуслуги
28 💳 Льготу по НДС при обслуживании банковских карт отменят
29 Как бухгалтеру и директору вести себя на допросе в ФНС, нужна ли ККТ при оплате по QR-коду, что делать, если не согласен с графиком отпусков: экспертные разборы за неделю
30 Социальным МСП дадут новую налоговую льготу – законопроект 2025
31 Не все услуги управляющей организации на УСН освобождаются от НДС
32 В торговле и перевозках все же будет можно применять ПСН в 2026 году
34 Ветеранов СВО защитят от увольнения: законопроект 2025 с изменениями в ТК РФ
35 Минфин отказался от выемки документов при налоговом мониторинге
36 Проценты по вкладам в драгметаллах теперь будут без НДС — Путин подписал закон
37 Если при камеральной проверке у заемщика нашли нарушения, поручителя освободят от обязательств
38 😮 На Камчатке за уплату налогов и сдачу 3-НДФЛ дают бонусные баллы
39 Разрыв между пенсиями работающих и неработающих в 2025 году максимально сократился
40 🙏 Самозанятые просят не применять к ним закон о локализации авто в такси: 77% их машин не соответствуют требованиям
41 😲 Предложено исчислять отпуск в рабочих, а не календарных днях — без выходных
42 Опрос ФНС показал: половина не знает, нужно ли получать новое свидетельство ИНН при смене фамилии
43 Депутат Бессараб назвала способ увеличения пенсии в два раза
44 Условия налогообложения букмекеров смягчили
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6010. Бизнес просит снизить ставку НДС до 1-3% для микропредприятий
Если для микропредприятий не снизить ставку НДС, то общая налоговая нагрузка таких компаний будет превышать среднюю нагрузку крупного бизнеса.
— Допросы руководителей и бухгалтеров в ФНС: как ищут умысел и о чем спрашивают
В последние годы характер налоговых проверок бизнеса существенно изменился. В частности, инспекторы все чаще прибегают к процедуре допроса руководителей и бухгалтеров, чтобы доказать получение компанией необоснованной налоговой выгоды.
— Розница и грузоперевозки остаются на ПСН, но лимит снижают: обзор поправок в НК-2026 по патенту
Лимит по ПСН будет снижаться поэтапно.
— Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами: как создать в 1С 8.3
Акт сверки — это инструмент в 1С, который позволяет управлять задолженностью перед организацией или контрагентом. Давайте рассмотрим, как составить акт сверки в программе 1С 8.3.
— Лимит ПСН будет 20 млн, закрытый перечень расходов на УСН станет открытым. 💥«Ночной бухгалтер» № 2060
Опубликованы поправки ко второму чтению законопроекта с налоговой реформой-2026.
Консультации
Объект налогообложения при УСН ИП
Продажа приобретенного права требования долга другому кредитору
Здравствуйте, как сделать больничный в сбисе?
ИП налоговые каникулы или льготные ставки по УСН
Красный минус по счету 01 в налоговом учете
Добрый день.ИП на УСН 6%, услуги, оплата от физических лиц. В каком случае не нужна касса?
Трибуна
⚡️Отчет МТС за 9 месяцев 2025 года. Долг падает, но растет
«ОПОРА РОССИИ» предложила смягчить налоговую реформу
💥Обзор новостей: МСП в 2026 году потеряют льготу по страховым взносам, будет поэтапный переход к уплате НДС, ПСН сохранят для торговли и перевозок
Рынок вновь сползает к 2500 пунктам. Главные факторы давления и точки роста
Чебурахнувшийся робот, а также ИГРОКУБ от Valve
О необходимости представления уточненной декларации в случае выставления исправительного счета-фактуры
Как вести учет туристического налога в программах 1С: пошаговая инструкция
👓 350 страниц (!) поправок ко 2 чтению законопроекта о налоговой реформе 2026, когда именно День бухгалтера: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (10-16.11.2025)
Важно для бизнеса: подтверждение местонахождения компании в Индии для налоговых целей в РФ
«Феномен Долиной» побежден? Верховный Суд Якутии определением по делу №2-1316 (Аргунова vs Кириллина) отказал в признании сделки купли-продажи квартиры недействительной
Проверка самозанятых, льгота для соц.предприятий, раздел вычета при продаже земельных долей в обзоре
Увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 2026 года
💼 Мой портфель акций на 17 ноября 2025. 2,742 млн рублей. Покупка акций под пассивный доход
