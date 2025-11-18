Утренний бухгалтер № 6011. Опубликованы новые поправки в НК-2026 на 350 (!) страниц

Разборы законов

— Среднегодовая стоимость основных средств: как считать, пример

Налоговой базой для расчета налога на имущество установлена среднегодовая стоимость основных средств. От этого показателя отталкиваются при расчетах, связанных с основными средствами, в том числе налога на имущество. Также среднегодовая стоимость ОС нужна для оценки рентабельности бизнеса.

— Какой налог платить самозанятому с продажи рабочего оборудования. Мини-курс

Самозанятые обязаны платить налог на доходы от реализации товаров, изготовленных своими руками, и оказания услуг. А как быть с доходами от продажи рабочего оборудования? Разбираемся в мини-курсе.

— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в ноябре 2025

До 25 ноября надо сдать уведомление об исчисленных суммах налогов, в котором будут НДФЛ и страховые взносы.

— Нотариус для ООО и ИП: когда нужен, сколько стоит

Несмотря на всеобщую цифровизацию, внедрение ЭДО, распространение УКЭП, нотариат не скоро утратит свою роль. Это единственный внесудебный способ обеспечить стопроцентную законность и правовую защиту сделок.

— Директора вызвали на допрос в ФНС: что делать. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях ФНС может вызвать директора на допрос и как к нему подготовиться.