Закон о налоговой реформе-2026 получил одобрение Совета Федерации. ⚡«Ночной бухгалтер» № 2067

Сегодня в выпуске:
Закон о ставке НДС 22% и НДС-лимите на УСН 20 млн одобрен Советом Федерации.
Счета-фактуры на авансы надо будет формировать более оперативно.
Максимальный технологический сбор будет только для самой дорогой электроники.
Нулевой доход не дает права на пониженные взносы в обрабатывающем бизнесе.
Убытки из-за отмены льготы по НДС должны делить между собой поставщик и покупатель.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Налоговая реформа-2026
Закон на 350 страниц с поправками в НК РФ прошел три чтения Госдумы и одобрение Совета Федерации. Осталась подпись Президента и закон будет принят.
Поправок много. В том числе такие:
ставка НДС 22% вместо 20%;
постепенное снижение НДС-лимита по УСН с 60 до 10 млн руб.;
отмена пониженных взносов для малого бизнеса;
обязанность платить взносы за директора МРОТ;
отмена льгот по НДФЛ при продаже недвижимости для иноагентов;
новые правила расчета взноса 1% для ИП на УСН;
новый реквизит счета-фактуры.
Новые тарифы взносов с 2026 года читайте тут. Про взносы за директора — тут. Про изменения по УСН — здесь, про ПСН — тут.
Авансовые счета-фактуры
С 2026 года в счетах-фактурах на отгрузку надо будет указывать реквизиты авансового счета-фактуры. В этой связи уже не получится формировать авансовые счета-фактуры раз в квартал, сетуют бухгалтеры.
А результаты нашего опроса показывают, что большинство бухгалтеров сейчас формируют счета-фактуры на авансы именно раз в квартал.
❗️Черная пятница на «Клерке»
До 28 ноября 2025 вы можете купить наш топовый курс профпереподготовки Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя со скидкой 77% за 9 900 ₽ вместо 44 900 ₽.
Научитесь: методам финансового анализа бизнеса, планированию финансовой деятельности компании, прогнозированию для привлечения инвестиций в бизнес.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Технологический сбор
Технологический сбор введут в России с 1 октября 2026 года, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Его максимальный размер – 5 тыс. рублей за единицу товара. Но такая ставка будет применяться только к самым дорогим товарам, для остальной электроники сбор будет значительно ниже.
Подробно про технологический сбор – тут.
Взносы 7,6%
У компаний из обрабатывающей сферы тариф взносов – 7,6%. Но есть условие – 70% доходов от профдеятельности по основному коду ОКВЭД.
Если у компании зарплата есть, а доходов пока нет, то применять пониженный тариф нельзя, предупреждает ФНС.
Нежданный НДС
Если из-за поправок в НК поставщик начинает платить НДС, то покупатель должен возместить ему половину этих непредвиденных расходов. Такое решение принял Конституционный суд.
Суд признал, что в действующем законодательстве есть пробелы, которые нужно устранить, но пока что будут действовать временные правила.
Главред рекомендует
Инвентаризация–2025: как провести по новым правилам ФСБУ 28/2023.
Как настроить Яндекс Директ и ошибки, которых нужно избегать.
Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой.
Когда ИФНС не вправе отказать в зачете налогов, уплаченных за третье лицо.
Универсального ответа «какая система выгоднее» не существует.
Мем дня
Ваша изучает поправки в НК и пишет об этом редакция
Начать дискуссию