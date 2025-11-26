ЦОК КПК ОСНО 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход →
Обзоры для бухгалтера
Закон о налоговой реформе-2026 получил одобрение Совета Федерации. ⚡«Ночной бухгалтер» № 2067

Закон о налоговой реформе-2026 получил одобрение Совета Федерации. ⚡«Ночной бухгалтер» № 2067

Сегодня Совет Федерации одобрил законопроект с масштабными поправками в НК РФ.

Сегодня в выпуске:

  • Закон о ставке НДС 22% и НДС-лимите на УСН 20 млн одобрен Советом Федерации.

  • Счета-фактуры на авансы надо будет формировать более оперативно.

  • Максимальный технологический сбор будет только для самой дорогой электроники.

  • Нулевой доход не дает права на пониженные взносы в обрабатывающем бизнесе.

  • Убытки из-за отмены льготы по НДС должны делить между собой поставщик и покупатель.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Налоговая реформа-2026

Закон на 350 страниц с поправками в НК РФ прошел три чтения Госдумы и одобрение Совета Федерации. Осталась подпись Президента и закон будет принят.

Поправок много. В том числе такие:

  • ставка НДС 22% вместо 20%;

  • постепенное снижение НДС-лимита по УСН с 60 до 10 млн руб.;

  • отмена пониженных взносов для малого бизнеса;

  • обязанность платить взносы за директора МРОТ;

  • отмена льгот по НДФЛ при продаже недвижимости для иноагентов;

  • новые правила расчета взноса 1% для ИП на УСН;

  • новый реквизит счета-фактуры.

Новые тарифы взносов с 2026 года читайте тут. Про взносы за директора — тут. Про изменения по УСН — здесь, про ПСН — тут.

Авансовые счета-фактуры

С 2026 года в счетах-фактурах на отгрузку надо будет указывать реквизиты авансового счета-фактуры. В этой связи уже не получится формировать авансовые счета-фактуры раз в квартал, сетуют бухгалтеры.

А результаты нашего опроса показывают, что большинство бухгалтеров сейчас формируют счета-фактуры на авансы именно раз в квартал.

❗️Черная пятница на «Клерке»

До 28 ноября 2025 вы можете купить наш топовый курс профпереподготовки Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя со скидкой 77% за 9 900 ₽ вместо 44 900 ₽.

Научитесь: методам финансового анализа бизнеса, планированию финансовой деятельности компании, прогнозированию для привлечения инвестиций в бизнес.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Записаться

Технологический сбор

Технологический сбор введут в России с 1 октября 2026 года, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Его максимальный размер – 5 тыс. рублей за единицу товара. Но такая ставка будет применяться только к самым дорогим товарам, для остальной электроники сбор будет значительно ниже.

Подробно про технологический сбор – тут.

Взносы 7,6%

У компаний из обрабатывающей сферы тариф взносов – 7,6%. Но есть условие – 70% доходов от профдеятельности по основному коду ОКВЭД.

Если у компании зарплата есть, а доходов пока нет, то применять пониженный тариф нельзя, предупреждает ФНС.

Нежданный НДС

Если из-за поправок в НК поставщик начинает платить НДС, то покупатель должен возместить ему половину этих непредвиденных расходов. Такое решение принял Конституционный суд.

Суд признал, что в действующем законодательстве есть пробелы, которые нужно устранить, но пока что будут действовать временные правила.

Главред рекомендует

Мем дня

Ваша изучает поправки в НК и пишет об этом редакция

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет