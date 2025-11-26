Закон о налоговой реформе-2026 получил одобрение Совета Федерации. ⚡«Ночной бухгалтер» № 2067

Налоговая реформа-2026

Закон на 350 страниц с поправками в НК РФ прошел три чтения Госдумы и одобрение Совета Федерации. Осталась подпись Президента и закон будет принят.

Поправок много. В том числе такие:

ставка НДС 22% вместо 20%;

постепенное снижение НДС-лимита по УСН с 60 до 10 млн руб.;

отмена пониженных взносов для малого бизнеса;

обязанность платить взносы за директора МРОТ;

отмена льгот по НДФЛ при продаже недвижимости для иноагентов;

новые правила расчета взноса 1% для ИП на УСН;

новый реквизит счета-фактуры.

