Меняют декларации по НДС, турналогу и заявление на ПСН. 🎀«Ночной бухгалтер» № 2067

С 2026 года будет новая декларация по НДС, где в разделах 8 и 9 будут данные об авансах и зачетах в разрезе счетов-фактур.
Меняют бланк заявления на ПСН.
Будет новая декларация по туристическому налогу.
В подъездах новостроек хотят в обязательном порядке развешивать картины.
Аренду квартир могут обложить турналогом.
Декларация по НДС
С 1 квартала 2026 года надо будет отчитываться по новой форме декларации по НДС.
Во-первых, туда добавили новые ставки НДС 22%, 18,03% и 22/122.
Во-вторых, в книге продаж (раздел 9) при отгрузке после предоплаты надо будет указывать данные авансовых счетов-фактур. А в книге покупок (раздел 8) при зачете авансовых счетов-фактур надо будет указывать данные отгрузочных счетов-фактур.
Таким образом, ФНС будет видеть все движения по авансам и их зачетам в разрезе каждого счета-фактуры. Что еще изменится в декларации, мы рассказываем тут.
Заявление на ПСН
С 2026 года при изменении физпоказателей можно будет получить новый патент, а по старому будет перерасчет. Это нововведение учли в новой форме 26.5-1 (на получение патента).
Для выдачи нового патента ИП должен будет указать в заявлении номер старого патента, взамен которого нужен новый.
Декларация по турналогу
С отчета за 1 квартал 2026 года будет действовать новая форма декларации по туристическому налогу.
Изменения связаны с тем, что с 2026 года ставки турналога могут быть дифференцированы с учетом сезонности по кварталам и месяцам и в зависимости от типа средства размещения.
Кроме того, будут изменения по турналогу для санаториев. В частности, у них будет освобождение от налога, если проживание в составе путевки оплачивается за счет бюджета.
Картины в подъездах
В подъездах и фойе новых строений размещались картины местных художников. С таким предложением выступил депутат Госдумы. По его мнению, такой норматив надо прописать в техзадание для застройщиков.
Наши читатели в комментариях к этой новости обсуждают, какие произведения искусства они хотели бы лицезреть в своих подъездах.
Турналог за дома и квартиры
Сейчас туристический налог платят гостиницы. А те, кто сдает в аренду свои жилые дома и квартиры — не платят. Эта ситуация может измениться.
Власти планируют ввести в 2026 году туристический налог для тех, кто сдает в аренду жилые дома. Насчет квартир тоже подумают.
Наши читатели опасаются, как бы не дошла очередь до тех, кто отдыхает в туристических палатках на туристических ковриках в спальных мешках.
