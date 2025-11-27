ЦОК КПК ОБЩ 27.11 Мобильные Вкусные
Меняют декларации по НДС, турналогу и заявление на ПСН. 🎀«Ночной бухгалтер» № 2067

В связи с поправками в НК РФ с 01.01.2026 налоговики приводят в соответствие декларации и прочие бланки.

Сегодня в выпуске:

  • С 2026 года будет новая декларация по НДС, где в разделах 8 и 9 будут данные об авансах и зачетах в разрезе счетов-фактур.

  • Меняют бланк заявления на ПСН.

  • Будет новая декларация по туристическому налогу.

  • В подъездах новостроек хотят в обязательном порядке развешивать картины.

  • Аренду квартир могут обложить турналогом.

Декларация по НДС

С 1 квартала 2026 года надо будет отчитываться по новой форме декларации по НДС.

Во-первых, туда добавили новые ставки НДС 22%, 18,03% и 22/122.

Во-вторых, в книге продаж (раздел 9) при отгрузке после предоплаты надо будет указывать данные авансовых счетов-фактур. А в книге покупок (раздел 8) при зачете авансовых счетов-фактур надо будет указывать данные отгрузочных счетов-фактур.

Таким образом, ФНС будет видеть все движения по авансам и их зачетам в разрезе каждого счета-фактуры. Что еще изменится в декларации, мы рассказываем тут.

Заявление на ПСН

С 2026 года при изменении физпоказателей можно будет получить новый патент, а по старому будет перерасчет. Это нововведение учли в новой форме 26.5-1 (на получение патента).

Для выдачи нового патента ИП должен будет указать в заявлении номер старого патента, взамен которого нужен новый.

Декларация по турналогу

С отчета за 1 квартал 2026 года будет действовать новая форма декларации по туристическому налогу.

Изменения связаны с тем, что с 2026 года ставки турналога могут быть дифференцированы с учетом сезонности по кварталам и месяцам и в зависимости от типа средства размещения.

Кроме того, будут изменения по турналогу для санаториев. В частности, у них будет освобождение от налога, если проживание в составе путевки оплачивается за счет бюджета.

Картины в подъездах

В подъездах и фойе новых строений размещались картины местных художников. С таким предложением выступил депутат Госдумы. По его мнению, такой норматив надо прописать в техзадание для застройщиков.

Наши читатели в комментариях к этой новости обсуждают, какие произведения искусства они хотели бы лицезреть в своих подъездах.

Турналог за дома и квартиры

Сейчас туристический налог платят гостиницы. А те, кто сдает в аренду свои жилые дома и квартиры — не платят. Эта ситуация может измениться.

Власти планируют ввести в 2026 году туристический налог для тех, кто сдает в аренду жилые дома. Насчет квартир тоже подумают.

Наши читатели опасаются, как бы не дошла очередь до тех, кто отдыхает в туристических палатках на туристических ковриках в спальных мешках.

Главред рекомендует

