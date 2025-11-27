Меняют декларации по НДС, турналогу и заявление на ПСН. 🎀«Ночной бухгалтер» № 2067

Декларация по НДС

С 1 квартала 2026 года надо будет отчитываться по новой форме декларации по НДС.

Во-первых, туда добавили новые ставки НДС 22%, 18,03% и 22/122.

Во-вторых, в книге продаж (раздел 9) при отгрузке после предоплаты надо будет указывать данные авансовых счетов-фактур. А в книге покупок (раздел 8) при зачете авансовых счетов-фактур надо будет указывать данные отгрузочных счетов-фактур.

Таким образом, ФНС будет видеть все движения по авансам и их зачетам в разрезе каждого счета-фактуры. Что еще изменится в декларации, мы рассказываем тут.