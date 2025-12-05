ЦОК КПК НР26 02.12 Мобильная
Обзоры для бухгалтера
Налоговиков не волнует, где нулевая фирма будет брать деньги для взносов за директора. 😳«Ночной бухгалтер» № 2074

Организация без дохода должна ежемесячно платить 8 тыс. рублей за директора без зарплаты. Думайте сами, где вы будете брать на это деньги.

Сегодня в выпуске:

  • Источники средств для уплаты взносов за директора нормами НК не регулируются.

  • Детей хотят освободить от налога на имущество.

  • На Крайнем Севере за директора надо платить взносы с МРОТ без РК.

  • При «размазывании» вычета по входящему счету-фактуре на несколько кварталов бухгалтеры неправильно заполняют декларацию по НДС.

  • Сотрудники с выгоранием работают ни шатко ни валко, и им перестают платить премии.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Нулевая фирма, директор и взносы

С 2026 года за директора надо платить страховые взносы, даже если фирма – нулевая, не ведет деятельность и не имеет доходов.

  • Где же брать деньги на взносы, интересуется бизнес.

  • Этот вопрос не регулируется положениями НК, лаконично отвечает ФНС.

В общем, где бизнес будет брать деньги для уплаты взносов за директора без зарплаты, налоговиков не волнует.

Дети, квартиры и налоги

Если на ребенка оформлено право собственности на квартиру (долю в квартире), он должен платить налог. Вернее, налог за ребенка платят родители.

В Думе предложили отменить налог на имущество для детей, если жилье:

  • приобретено за маткапитал;

  • получено по наследству;

  • подарено.

То есть налога быть не должно, если дети стали собственниками долей в жилой недвижимости в результате исполнения родителями требований закона.

Директор, взносы и РК

Страховые взносы за директора надо начислять с федерального МРОТ, даже если он северянин и в регионе применяется районный коэффициент.

Минимальная база по взносам за директора будет МРОТ (27 093 руб. в 2026 году) для всех. РК для этой нормы роли не играет, пояснили налоговики.

Счета-фактуры, НДС и декларация

ФНС озвучила частые ошибки бухгалтеров при заполнении декларации по НДС. Среди них — ошибка с указанием суммы счета-фактуры, если вычет по нему заявляется частями несколько кварталов.

В каждом из кварталов сумма НДС по этому счету-фактуре может быть разная, но стоимость товаров — одинаковая, она не меняется.

А бухгалтеры меняют стоимость товаров, тогда как надо изменить только сумму НДС. В комментариях наши читатели пишут, что в 1С эта сумма меняется и им приходится исправлять. Забыл исправить — будет ошибка в декларации.

Выгорание, премии и тихое увольнение

Сотрудники с профессиональным выгоранием попадают в карьерный тупик и встают на путь так называемого тихого увольнения. Они продолжают работать, но по минимуму и без инициативы. Как говорится, солдат спит, служба идет.

13% работодателей отвечают на такое поведение реальным увольнением, 26% перестают выплачивать премии.

А в вашем коллективе есть такие «тихушники»?

