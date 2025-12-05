Налоговиков не волнует, где нулевая фирма будет брать деньги для взносов за директора. 😳«Ночной бухгалтер» № 2074

Нулевая фирма, директор и взносы

С 2026 года за директора надо платить страховые взносы, даже если фирма – нулевая, не ведет деятельность и не имеет доходов.

Где же брать деньги на взносы, интересуется бизнес.

Этот вопрос не регулируется положениями НК, лаконично отвечает ФНС.

В общем, где бизнес будет брать деньги для уплаты взносов за директора без зарплаты, налоговиков не волнует.