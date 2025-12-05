Налоговиков не волнует, где нулевая фирма будет брать деньги для взносов за директора. 😳«Ночной бухгалтер» № 2074

Сегодня в выпуске:
Источники средств для уплаты взносов за директора нормами НК не регулируются.
Детей хотят освободить от налога на имущество.
На Крайнем Севере за директора надо платить взносы с МРОТ без РК.
При «размазывании» вычета по входящему счету-фактуре на несколько кварталов бухгалтеры неправильно заполняют декларацию по НДС.
Сотрудники с выгоранием работают ни шатко ни валко, и им перестают платить премии.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Нулевая фирма, директор и взносы
С 2026 года за директора надо платить страховые взносы, даже если фирма – нулевая, не ведет деятельность и не имеет доходов.
Где же брать деньги на взносы, интересуется бизнес.
Этот вопрос не регулируется положениями НК, лаконично отвечает ФНС.
В общем, где бизнес будет брать деньги для уплаты взносов за директора без зарплаты, налоговиков не волнует.
Бухгалтеры оценили своё профессиональное счастье на 7,13 из 10. Что оказалось самым важным — зарплата, уважение или автоматизация? Узнайте, как выглядит формула счастья бухгалтера в исследовании сервиса Финлид от Точка Банка.
Реклама: АО «Точка», ИНН 9705120864, erid 2W5zFH5vLyW
Дети, квартиры и налоги
Если на ребенка оформлено право собственности на квартиру (долю в квартире), он должен платить налог. Вернее, налог за ребенка платят родители.
В Думе предложили отменить налог на имущество для детей, если жилье:
приобретено за маткапитал;
получено по наследству;
подарено.
То есть налога быть не должно, если дети стали собственниками долей в жилой недвижимости в результате исполнения родителями требований закона.
Директор, взносы и РК
Страховые взносы за директора надо начислять с федерального МРОТ, даже если он северянин и в регионе применяется районный коэффициент.
Минимальная база по взносам за директора будет МРОТ (27 093 руб. в 2026 году) для всех. РК для этой нормы роли не играет, пояснили налоговики.
🤔Как избежать НДС при доходах свыше 20 млн рублей
С 1 января 2026 года нас ждет новая налоговая реформа, большинство предпринимателей на УСН станут плательщиками НДС. Можно ли этого избежать? Да, если вы перейдете с 2026 года на АУСН. Подробнее о том кто, как и когда может перейти на спецрежим, расскажем на новом актуальном онлайн-курсе АУСН — 2026.
Вы получите не просто теорию, а готовые инструкции, калькуляторы и практические кейсы, чтобы принять взвешенное решение о переходе на этот режим.
Сейчас вы можете записаться на курс со скидкой 67% за 4 900 рублей.
Счета-фактуры, НДС и декларация
ФНС озвучила частые ошибки бухгалтеров при заполнении декларации по НДС. Среди них — ошибка с указанием суммы счета-фактуры, если вычет по нему заявляется частями несколько кварталов.
В каждом из кварталов сумма НДС по этому счету-фактуре может быть разная, но стоимость товаров — одинаковая, она не меняется.
А бухгалтеры меняют стоимость товаров, тогда как надо изменить только сумму НДС. В комментариях наши читатели пишут, что в 1С эта сумма меняется и им приходится исправлять. Забыл исправить — будет ошибка в декларации.
Выгорание, премии и тихое увольнение
Сотрудники с профессиональным выгоранием попадают в карьерный тупик и встают на путь так называемого тихого увольнения. Они продолжают работать, но по минимуму и без инициативы. Как говорится, солдат спит, служба идет.
13% работодателей отвечают на такое поведение реальным увольнением, 26% перестают выплачивать премии.
А в вашем коллективе есть такие «тихушники»?
Главред рекомендует
Бизнес на УСН начинает платить НДС с 2026 года: примеры, как уведомить об этом контрагентов.
Ошибки бизнеса в 2026 году стоят дороже, чем вы думаете! Самый полный и понятный список нарушений и штрафов 2026 года — с расшифровками и пояснениями.
Как бизнесу увеличить продажи в 2026 году: методы и инструменты в личном кабинете ОФД.
Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности — вебинар 10 декабря в 11:00 мск.
Как считают пени по УСН при утрате права на ПСН: разъяснения ФНС.
Взносы за директора с МРОТ: нужно ли начислять страховые взносы в 2026 году, если директор не получает зарплату, в отпуске или декрете.
Пятничный «Клерк»
🧠Мозгонапрягатель 48/52 — вспоминаем названия фильма по предмету;
Игра Вордл — отгадай загаданное слово;
Игра Мемори — найди все пары одинаковых карточек.
Мем дня
Ваша благодаря многочисленным поправкам в НК без выгорания всегда бодрячком и в тонусе редакция
Начать дискуссию