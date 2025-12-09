8020 ЦОК ОК АУСН - Мобильная
🔴 Вебинар: Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности →
Обзоры для бухгалтера
С 5 декабря изменились реквизиты для уплаты налогов. 📑«Ночной бухгалтер» № 2076

С 5 декабря изменились реквизиты для уплаты налогов. 📑«Ночной бухгалтер» № 2076

В платежках на ЕНП надо указывать новый КПП получателя.

Сегодня в выпуске:

  • КПП Казначейства изменился с 770801001 на 770701001.

  • Не забывайте указывать в 3-НДФЛ стандартные вычеты от работодателя.

  • Программа «МАРМ НПД» помогает выявить схемы с самозанятыми.

  • На покупку детской одежды и игрушек хотят предоставлять соцвычет по НДФЛ – 150 тыс. в год.

  • Оливье признали самым дорогим из традиционных салатов на Новый год-2026.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Уплата ЕНП

При уплате налогов КПП получателя платежа (Казначейство) раньше был 770801001. С 05.12.2025 правильный КПП – 770701001.

Но пока до 12 декабря – переходный период, когда можно указывать старый КПП.

🔥 Новый курс повышения квалификации «Налоговая реформа — 2026» в подарок при покупке подписки Клерк.Премиум

Подробно разберем все изменения законодательства с 1 января 2026 года на новом курсе повышения квалификации «Налоговая реформа ー 2026: НДС, спецрежимы и новые тарифы». Вы можете оформить подписку Клерк.Премиум и получить наш новый курс — в подарок!

С курсом вы получите набор полезных чек-листов, шаблонов и инструкций, а подписка даст вам экспертную поддержку на весь период налоговой реформы.

Цена подписки Клерк.Премиум на полгода с курсом «Налоговая реформа ー 2026: НДС, спецрежимы и новые тарифы» 12 900 руб. вместо 26 000 руб. (отдельно подписка + курс)!

Купить подписку

Ошибки в 3-НДФЛ

При заполнении 3-НДФЛ надо указывать все вычеты, которые шли через работодателя. Люди часто забывают об этом.

Еще одна частая ошибка в 3-НДФЛ: отправка отдельных деклараций по каждому виду вычета или дохода. 

Чтобы исключить ошибки, ФНС рекомендует формировать 3-НДФЛ в Личном кабинете.

МАРМ НПД

Налоговики используют автоматизированную систему «МАРМ НПД», которая анализирует множество критериев по самозанятым:

  • периодичность и объем выплат самозанятым;

  • количество источников доходов самозанятых;

  • постоянство взаимоотношений с заказчиками;

  • предыдущие места работы.

Таким образом налоговики выявляют работодателей, которые маскируют трудовые отношения под самозанятость.

Для начала предполагаемым нарушителям грозит вызов на комиссию, а потом – налоговая проверка.

Соцвычет по НДФЛ

Депутаты предлагают ввести новый вид социального вычета по НДФЛ – на детские товары. Его хотят давать родителям детей до 3 лет при оплате детсада и покупке:

  • детской одежды;

  • игрушек;

  • подгузников.

Размер вычета – 150 тыс. руб. в год.

Оливье

Для приготовления салата «Оливье» для семьи из 4 человек на новогодний стол нужно купить продуктов на 576 рублей.

Из топ-3 новогодних салатов («Оливье», «Мимоза», «Сельдь под шубой») самый дешевый – это «Сельдь под шубой». Он обойдется в 291 рубль.

Главред рекомендует

Мем дня

Ваша не поскупится на оливье редакция

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет