С 5 декабря изменились реквизиты для уплаты налогов. 📑«Ночной бухгалтер» № 2076

КПП Казначейства изменился с 770801001 на 770701001.
Не забывайте указывать в 3-НДФЛ стандартные вычеты от работодателя.
Программа «МАРМ НПД» помогает выявить схемы с самозанятыми.
На покупку детской одежды и игрушек хотят предоставлять соцвычет по НДФЛ – 150 тыс. в год.
Оливье признали самым дорогим из традиционных салатов на Новый год-2026.
Уплата ЕНП
При уплате налогов КПП получателя платежа (Казначейство) раньше был 770801001. С 05.12.2025 правильный КПП – 770701001.
Но пока до 12 декабря – переходный период, когда можно указывать старый КПП.
Ошибки в 3-НДФЛ
При заполнении 3-НДФЛ надо указывать все вычеты, которые шли через работодателя. Люди часто забывают об этом.
Еще одна частая ошибка в 3-НДФЛ: отправка отдельных деклараций по каждому виду вычета или дохода.
Чтобы исключить ошибки, ФНС рекомендует формировать 3-НДФЛ в Личном кабинете.
МАРМ НПД
Налоговики используют автоматизированную систему «МАРМ НПД», которая анализирует множество критериев по самозанятым:
периодичность и объем выплат самозанятым;
количество источников доходов самозанятых;
постоянство взаимоотношений с заказчиками;
предыдущие места работы.
Таким образом налоговики выявляют работодателей, которые маскируют трудовые отношения под самозанятость.
Для начала предполагаемым нарушителям грозит вызов на комиссию, а потом – налоговая проверка.
Соцвычет по НДФЛ
Депутаты предлагают ввести новый вид социального вычета по НДФЛ – на детские товары. Его хотят давать родителям детей до 3 лет при оплате детсада и покупке:
детской одежды;
игрушек;
подгузников.
Размер вычета – 150 тыс. руб. в год.
Оливье
Для приготовления салата «Оливье» для семьи из 4 человек на новогодний стол нужно купить продуктов на 576 рублей.
Из топ-3 новогодних салатов («Оливье», «Мимоза», «Сельдь под шубой») самый дешевый – это «Сельдь под шубой». Он обойдется в 291 рубль.
