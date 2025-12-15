Утренний бухгалтер № 6030. Агентский договор тоже могут переквалифицировать в трудовой

Если отношения сторон фактически складываются как трудовые, то независимо от их юридического оформления к ним применяются положения ТК. Как в судах доказывают признаки трудовых отношений с самозанятыми: разобрал эксперт на примерах.
С 2026 года добавится три вида сумм, признаваемых в составе ЕНП на ЕНС.
Вводятся новые требования к онлайн-ККТ при продаже маркированных товаров.
В 2026 году на ЕНС не будут учитываться налоги, отраженные в акте налогового органа, который был приостановлен по решению суда.
Что необходимо подготовить на начало эксплуатации 1С:ERP? На вебинаре расскажем про способы и порядок загрузки начальных остатков.
При работе с маркетплейсами бухгалтеру важно не упрощать первичку, а детализировать свой учет.
Как перейти на УСН с 2026 года: порядок, условия, нюансы — в статье.
Страховые взносы за директора придется платить до конца ликвидации компании на УСН.
Разборы законов
— Новая форма РСВ в 2026 году: что изменится
Изменится один лист РСВ и коды.
— Новогодние подарки партнерам: НДС, налог на прибыль, взносы
Многие компании задумываются дарить или нет подарки партнерам на Новый год. Они обходятся в круглую сумму, но на них нельзя уменьшить прибыльную базу и придется заплатить НДС в бюджет. Рассмотрим, какие налоговые последствия возникают при вручении подарков бизнес-партнерам.
— Можно ли использовать переписку в мессенджере как доказательство для суда. Мини-курс
В нормативных актах не указана возможность предоставления переписки в качестве доказательства. Однако и строгого перечня доказательств тоже нет. В мини-курсе разберем, можно ли использовать переписку в мессенджере в качестве доказательства в суде.
— Изменения по патенту и УСН в 2026 году: как считать доход, выбрать ставку НДС, расчет налоговой нагрузки, риски. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели главные изменения в ПСН и УСН с 2026 года, разобрали на примерах расчет выгодной ставки НДС для УСН, привели расчет налоговой нагрузки на разных налоговых режимах.
— Как учесть в бухгалтерском и налоговом учете покупку кофе и чая для сотрудников
Разберемся, как учитывать кофейно-чайные расходы. В бухучете можно учитывать такие затраты, в налоговом — нет, поэтому возникнут временные разницы.
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6029. От чего зависит выбор правильной ставки НДС при УСН
Упрощенец вправе выбрать пониженную ставку НДС 5% либо 7% без права на вычеты или общую 22% с 2026 года (10%).
— Как организации на ОСНО учесть в расходах услуги маркетплейса
Организации на ОСНО, которые занимаются онлайн-торговлей, вправе учесть в расходах услуги маркетплейса. Рассказываем, как это правильно сделать.
— Как отразить субсидию на модернизацию основного средства по трехстороннему договору
Если организация заключила трехсторонний договор, по которому исполнитель провел ей модернизацию ОС, а вторая сторона выделила субсидию и оплатила эту услугу, то организации необходимо отразить такие операции в бухгалтерском учете. Рассказываем, как это правильно сделать.
— ИП на УСН сдает помещение самозанятому: нужно ли применять ККТ
Если ИП на УСН сдает нежилое помещение самозанятому, то непонятно: нужно ли применять ККТ. Разбираемся в нюансах применения онлайн-кассы.
— Налоговое администрирование: изменения в 2026 году
Какие изменения произойдут в налоговом администрировании с 2026 года, смотрите в обзоре.
— Все декретные периоды включат в страховой стаж с 2026 года: что изменится для родителей
Как будут учитывать уход за ребенком в страховом стаже, сколько пенсионных баллов дадут за каждого ребенка и как пересчитают пенсии многодетным родителям — подробно разобрали в статье.
— IT-компании: какие изменения в 2026 году
Какие изменения произойдут в сфере IT в связи с налоговой реформой-2026, смотрите в обзоре.
— Когда и на сколько в 2026 году повысят пенсии
В 2026 году повышение пенсий будет в январе, апреле и августе. Рассказываем, кому и на сколько.
— Как закрыть вклад: условия и риски
Вклад позволяет получать прибыль за счет хранения средств в банке. На первый взгляд это кажется выгодным и для банка, и для самого вкладчика. Какие подводные камни есть при закрытии вклада и что нужно учесть заранее — рассказали в статье.
— Акцизы: изменения в 2026 году
Какие изменения произойдут в акцизах в 2026 году, смотрите в обзоре.
— Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налог на дополнительный доход: изменения в 2026 году
Какие изменения произойдут в НДПИ и налоге на дополнительный доход в 2026 году, смотрите в обзоре.
— Налоговые изменения для малого и среднего предпринимательства в 2026 году
Что изменится для МСП в связи с налоговой реформой-2026 году, смотрите в обзоре.
— Налоговый вычет за занятия спортом в 2026 году
Оформить вычет на услуги за фитнес можно в налоговой упрощенно или по 3-НДФЛ, или через работодателя.
— Электронная подпись и МЧД: что и как оформить в 2026 году
Расскажем, как оформлять ЭП и МЧД в 2026 году, какие правила действуют и когда нужна МЧД.
— Российский IT-дайджест #18: видеокарты нарасхват, Linux в цехах и игры из Steam в ВК
Главные новости российского айти за неделю.
— Что делать, если не выплатили отпускные вовремя: образец и бланк жалобы за задержку отпускных 2026
ТК строго регламентирует срок перечисления отпускных. Что делать, если работодатель так и не осуществил выплату и куда обращаться — разобрались в статье.
✍️ Как составить отчет о финансовых результатах за 2025 год: новые требования и дополнительный показатель в форме
КС-2 и КС-3: от заполнения до проводок — памятка для бухгалтера и руководителя
Консультации
Разделение дебиторской/кредиторской задолженности, фин.вложений(займов) на долгосрочную и краткосрочную задолженность в балансе при оплате частями
Взносы за директора с МРОТ на АУСН
Не сдали стат форму по экспорту ЕАЭС в таможню
Расходы АУСН (себестоимость товара)
