Утренний бухгалтер № 6030. Агентский договор тоже могут переквалифицировать в трудовой

Если отношения сторон фактически складываются как трудовые, то независимо от их юридического оформления к ним применяются положения ТК. Как в судах доказывают признаки трудовых отношений с самозанятыми: разобрал эксперт на примерах.

С 2026 года добавится три вида сумм, признаваемых в составе ЕНП на ЕНС.

Вводятся новые требования к онлайн-ККТ при продаже маркированных товаров.

В 2026 году на ЕНС не будут учитываться налоги, отраженные в акте налогового органа, который был приостановлен по решению суда.

Что необходимо подготовить на начало эксплуатации 1С:ERP? На вебинаре расскажем про способы и порядок загрузки начальных остатков.

При работе с маркетплейсами бухгалтеру важно не упрощать первичку, а детализировать свой учет.

Как перейти на УСН с 2026 года: порядок, условия, нюансы — в статье.

Страховые взносы за директора придется платить до конца ликвидации компании на УСН.