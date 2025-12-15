8031 ЦОК КПП mobile
🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 6030. Агентский договор тоже могут переквалифицировать в трудовой

Эксперт: если агентский договор имеет признаки трудового договора, то возможна его переквалификация.

Если отношения сторон фактически складываются как трудовые, то независимо от их юридического оформления к ним применяются положения ТК. Как в судах доказывают признаки трудовых отношений с самозанятыми: разобрал эксперт на примерах.

С 2026 года добавится три вида сумм, признаваемых в составе ЕНП на ЕНС.

Вводятся новые требования к онлайн-ККТ при продаже маркированных товаров.

В 2026 году на ЕНС не будут учитываться налоги, отраженные в акте налогового органа, который был приостановлен по решению суда.

Что необходимо подготовить на начало эксплуатации 1С:ERP? На вебинаре расскажем про способы и порядок загрузки начальных остатков. 

При работе с маркетплейсами бухгалтеру важно не упрощать первичку, а детализировать свой учет.

Как перейти на УСН с 2026 года: порядок, условия, нюансы — в статье.

Страховые взносы за директора придется платить до конца ликвидации компании на УСН.

⭐ Совет от редакции: Разберитесь как посчитать налоговую нагрузку и какие способы налоговой оптимизации будут работать в 2026 году, а какие уже использовать нельзя, чтобы не попасть в поле зрения ФНС. Приходите на вебинар «Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026» 16 декабря в 15:00 мск. Записаться.

💥 Профкурсы с уроками по налоговой реформе-2026. Старт обучения 15 декабря

Мы обновили наши топовые курсы профпереподготовки — записали 18 новых уроков с разбором всех самых важных нововведений налоговой реформы-2026: повышение ставки НДС 22%, НДФЛ, налогу на прибыль и на имущество, расчет НДС на УСН, изменения по страховым взносам и новшества в налоговом контроле.

Скорее занимайте места — обучение начинается 15 декабря.

Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки.

Разборы законов

Новая форма РСВ в 2026 году: что изменится

Изменится один лист РСВ и коды.

Новогодние подарки партнерам: НДС, налог на прибыль, взносы

Многие компании задумываются дарить или нет подарки партнерам на Новый год. Они обходятся в круглую сумму, но на них нельзя уменьшить прибыльную базу и придется заплатить НДС в бюджет. Рассмотрим, какие налоговые последствия возникают при вручении подарков бизнес-партнерам.

Можно ли использовать переписку в мессенджере как доказательство для суда. Мини-курс

В нормативных актах не указана возможность предоставления переписки в качестве доказательства. Однако и строгого перечня доказательств тоже нет. В мини-курсе разберем, можно ли использовать переписку в мессенджере в качестве доказательства в суде.

Изменения по патенту и УСН в 2026 году: как считать доход, выбрать ставку НДС, расчет налоговой нагрузки, риски. Конспект вебинара с видео

Рассмотрели главные изменения в ПСН и УСН с 2026 года, разобрали на примерах расчет выгодной ставки НДС для УСН, привели расчет налоговой нагрузки на разных налоговых режимах.

Как учесть в бухгалтерском и налоговом учете покупку кофе и чая для сотрудников

Разберемся, как учитывать кофейно-чайные расходы. В бухучете можно учитывать такие затраты, в налоговом — нет, поэтому возникнут временные разницы.

Новости

1 💲 Курс доллара взлетел выше 79 рублей

2 Путин: государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме

3 За незаконную торговлю новогодними товарами предусмотрен штраф

4 Центробанк хочет оградить российских инвесторов от операций с криптой

5 💥 «Клерк» продолжает конференцию Бух.Совет 2026! День второй

6 Центробанк отозвал лицензию еще у одного банка

7 ФНС: как применять ККТ, если расчет был в выходной

8 Жильцам предлагают решать, какие заведения будут в их доме

9 В Госдуме захотели заблокировать все сервисы Google

10 С 1 февраля 2026 рассчитывать среднюю численность нужно по новым указаниям Росстата

11 ❔ Как передавать сведения в ФНС, если при переходе на АУСН счета в нескольких банках

12 Эксперт: при работе с маркетплейсами бухгалтеру важно не упрощать первичку, а детализировать свой учет

13 Из чего формировать налогооблагаемую базу: отчеты о продажах Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет

14 АУСН назвали «островком стабильности» в 2026 году

15 Эксперт Шедис: в 2026 году на ОСНО будет проще работать

16 💥 Профкурсы с уроками по налоговой реформе-2026. Старт обучения 15 декабря

17 С 21 декабря 2025 меняются правила компенсации за предупредительные меры по сокращению травматизма и профзаболеваний

18 😮 С 1 октября 2026 для селлеров, ПВЗ и маркетплейсов наступит новая эпоха

19 Как в судах доказывают признаки трудовых отношений с самозанятыми: примеры 2025

20 Центробанк создал механизм для реабилитации клиентов, которые по ошибке попали в базу мошенников

21 😕 Агентский договор могут переквалифицировать в трудовой

22 Роскомнадзор планирует собрать с онлайн-рекламы 7 млрд рублей в 2025 году

23 При импорте товаров в 2026 году будут важные изменения

24 Как маркировать импортные товары в системе «Честный знак»: эксперт дала инструкцию

25 ❗ До конца ликвидации компании на УСН придется платить страховые взносы за директора

26 👀 С 2026 года плюс три вида сумм, признаваемых в составе ЕНП на ЕНС

27 Есть новые правила для ЕНС в случае судебного спора с налоговыми органами

28 Введены новые правила распоряжения положительным сальдо ЕНС

29 Появились новые реквизиты для детализации безналичных платежей

30 Для новых резидентов префрежимов будет больше налоговых льгот

31 ❗ С 1 января 2026 года у касс должен быть новый модуль

32 В Краснодарском крае на поддержку предпринимателей выделили 2,2 млрд рублей

33 Генпрокуратура: нужны меры поддержки для малого и среднего бизнеса

34 Участники международной группы компаний должны сдать финансовую отчетность до 31 декабря 2025 года

35 Эксперт объяснил, что важно для заказчиков при поиске и выборе исполнителя услуг. В том числе бухгалтерских

36 😎 Все про НДС на УСН в 2026 году в новом онлайн-курсе «НДС на УСН — 2026»: льготы, ставки и декларация

37 Мишустин поручил разработать защиту от продажи контрафакта на маркетплейсах

38 Эксперт: у ИИ и нейросетей могут быть галлюцинации, но с этим можно бороться

39 ✅ Как работать с ИИ-налоговым консультантом: примеры 2025

40 Какие объективные факторы рынка давят на бухгалтеров в 2025 и 2026 году

41 💥 Новая форма РСВ, останется только ОСНО и АУСН, новые показатели в бухотчетности и подходы к налоговым проверкам, что бухгалтеру лучше не делать. Топ новостей за неделю

Мероприятия

Самый новогодний бухгалтерский семинар по отчетности за 2025 г. в Москва-Сити!

Дата проведения: 15 декабря, понедельник

Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026

Дата проведения: 16 декабря, вторник

Практические вопросы в области регламентированного учета при внедрении 1С:ERP

Дата проведения: 16 декабря, вторник

Строительство: все изменения 2025-2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков

Дата проведения: 17 декабря, среда

Налоги - изменения 2025 - 2026

Дата проведения: 17 декабря, среда

Бухгалтерская отчётность — 2025. Первая отчётность по новому стандарту

Дата проведения: 18 декабря, четверг

АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода

Дата проведения: 18 декабря, четверг

Статьи

Утренний бухгалтер № 6029. От чего зависит выбор правильной ставки НДС при УСН

Упрощенец вправе выбрать пониженную ставку НДС 5% либо 7% без права на вычеты или общую 22% с 2026 года (10%).

Как организации на ОСНО учесть в расходах услуги маркетплейса

Организации на ОСНО, которые занимаются онлайн-торговлей, вправе учесть в расходах услуги маркетплейса. Рассказываем, как это правильно сделать.

Как отразить субсидию на модернизацию основного средства по трехстороннему договору

Если организация заключила трехсторонний договор, по которому исполнитель провел ей модернизацию ОС, а вторая сторона выделила субсидию и оплатила эту услугу, то организации необходимо отразить такие операции в бухгалтерском учете. Рассказываем, как это правильно сделать.

ИП на УСН сдает помещение самозанятому: нужно ли применять ККТ

Если ИП на УСН сдает нежилое помещение самозанятому, то непонятно: нужно ли применять ККТ. Разбираемся в нюансах применения онлайн-кассы.

Налоговое администрирование: изменения в 2026 году

Какие изменения произойдут в налоговом администрировании с 2026 года, смотрите в обзоре.

Все декретные периоды включат в страховой стаж с 2026 года: что изменится для родителей

Как будут учитывать уход за ребенком в страховом стаже, сколько пенсионных баллов дадут за каждого ребенка и как пересчитают пенсии многодетным родителям — подробно разобрали в статье.

IT-компании: какие изменения в 2026 году

Какие изменения произойдут в сфере IT в связи с налоговой реформой-2026, смотрите в обзоре.

Когда и на сколько в 2026 году повысят пенсии

В 2026 году повышение пенсий будет в январе, апреле и августе. Рассказываем, кому и на сколько.

Как закрыть вклад: условия и риски

Вклад позволяет получать прибыль за счет хранения средств в банке. На первый взгляд это кажется выгодным и для банка, и для самого вкладчика. Какие подводные камни есть при закрытии вклада и что нужно учесть заранее — рассказали в статье.

Акцизы: изменения в 2026 году

Какие изменения произойдут в акцизах в 2026 году, смотрите в обзоре.

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налог на дополнительный доход: изменения в 2026 году

Какие изменения произойдут в НДПИ и налоге на дополнительный доход в 2026 году, смотрите в обзоре.

Налоговые изменения для малого и среднего предпринимательства в 2026 году

Что изменится для МСП в связи с налоговой реформой-2026 году, смотрите в обзоре.

Налоговый вычет за занятия спортом в 2026 году

Оформить вычет на услуги за фитнес можно в налоговой упрощенно или по 3-НДФЛ, или через работодателя.

Электронная подпись и МЧД: что и как оформить в 2026 году

Расскажем, как оформлять ЭП и МЧД в 2026 году, какие правила действуют и когда нужна МЧД.

Российский IT-дайджест #18: видеокарты нарасхват, Linux в цехах и игры из Steam в ВК

Главные новости российского айти за неделю.

Что делать, если не выплатили отпускные вовремя: образец и бланк жалобы за задержку отпускных 2026

ТК строго регламентирует срок перечисления отпускных. Что делать, если работодатель так и не осуществил выплату и куда обращаться — разобрались в статье.

Блоги компаний

Как сделать QR-код для оплаты и применить в эквайринге для бизнеса

Как оплатить Chat GPT в России: актуальные способы купить подписку в 2025 году

Срок подачи уведомления о персональных данных в Роскомнадзор в 2026 году

Где купить USDT (Tether) в Санкт-Петербурге: ТОП–5 надежных платформ на 2026 год

Сведения об операциях с целевыми средствами: как правильно заполнить и согласовать документ

Продвижение автомобильных сайтов: стратегия, SEO и реальные кейсы

Что такое Федресурс и как он работает

Что изменится в патентной системе налогообложения (ПСН) в 2026 году

Купить подарочную карту Apple: надежные варианты для покупки в России

Онлайн-кассы в 2026 году: 7 изменений, о которых нужно знать

Страховые взносы для МСП в 2026 году: ставки, условия, примеры расчета

Как перейти на УСН с 2026 года: порядок, условия, нюансы

Какую налоговую систему выбрать для торговли на маркетплейсах в 2026 году: разбор для бизнеса

Учетная политика–2026: конструктор для тех, кто слетел с освобождения от НДС

Как развивать бизнес в условиях налоговой реформы: особенности финансового планирования на 2026 год

Сервисы онлайн-платежей: какие бывают, как выбрать, обзор популярных

⚡️ Обновленные курсы для уверенной работы в 2026 году со скидками до -75%

✍️ Как составить отчет о финансовых результатах за 2025 год: новые требования и дополнительный показатель в форме

КС-2 и КС-3: от заполнения до проводок — памятка для бухгалтера и руководителя

Консультации

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Главный бухгалтер Зарплата от 150000 до 250000 ₽, Москва, Полный день

Главный бухгалтер Зарплата от 150000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Трибуна

Переход на АУСН, патент и спецрежимы для учредителей и ИП — чётко, выгодно, управляемо

📈АТОН прогнозирует рост российского рынка акций в 2026 году

💰Самый доходный актив 2025 года

Один из способов оптимизации НДФЛ при выходе участника из ООО

Как я инвестировал очередную зарплату: +700 000р к портфелю за месяц

Как работает скрытая система налогового спасения

Договор конвертируемого займа — как грамотно оформить сделку и рассчитать конвертацию

🧮 Как считают ваш доход для ПДС? Важное уточнение про пенсии, алименты и пособия

Почему ручной учет ОС скоро исчезнет: прогнозы цифровизации на 2025–2030

⚡️Бух.Совет 2026: что ждет бухгалтеров и бизнес с нового года

🧠Мозгонапрягатель 49/52

Почему бухгалтеров увольняют первыми, когда компания на дне

Обзор: Отмена НДФЛ по зарплате пенсионеров, взыскание налогов с руководства банкрота, главные налоговые споры от ФНС

Переход на АУСН — преимущества, ограничения, пошаговая инструкция и настройка в 1С

Товарный знак: когда суду не по зубам отменить правовую охрану

Может ли ИИ работать в связке с 1С

С 2026 года в России вводится новая выплата для семей с детьми

Документы

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Она закрывает сразу несколько задач:

  • Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.

  • ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.

  • Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.

  • Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.

  • Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.

  • Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.

С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:

И это не реклама!

Оформить подписку

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет