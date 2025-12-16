Бухгалтер по работе с НДС обойдется бизнесу в 25 тыс. рублей. 🙇«Ночной бухгалтер» № 2081

Сегодня в выпуске:
Новоиспеченные плательщики НДС будут нанимать бухгалтеров. Их услуги обойдутся в 25 тыс. рублей.
Самозанятым будут оплачивать больничные.
Сальдо ЕНС будет наследоваться.
В численность для АУСН не включается сам ИП.
Ваши налоги могут погасить ваши дебиторы.
Бухгалтер по НДС
Упрощенцам, которые впервые столкнутся с НДС в 2026 году, придется нанимать бухгалтеров, умеющих считать этот налог. Дополнительные издержки бизнеса на такого специалиста (которого еще надо найти) составят 20-25 тыс. рублей в месяц.
Совокупные издержки на бухуслуги составят около 200 млрд руб. в год, подсчитали в «Опоре России».
Чтобы поддержать малый бизнес, на базе центров «Мой бизнес» планируют запустить программу, которая будет включать курсы повышения квалификации, консультации по налоговому учету, и даже услуги по бухсопровождению. Такое предложение выдвинуло Минэкономразвития.
Больничные СМЗ
С 2026 года начнется эксперимент по добровольному страхованию самозанятых, в том числе ИП на НПД. Они смогут купить себе право на больничные.
Застраховаться можно на 35 или 50 тысяч рублей. Для этого надо ежемесячно платить 1 344 или 1 920 руб. Право на оплату больничных у самозанятого появится через 6 месяцев уплаты взносов.
Сальдо ЕНС
По новому законопроекту наследники будут получать деньги с ЕНС умершего родственника.
Для этого нужно подать заявление, к которому приложить свидетельство о праве на наследство. В нем должна быть указана сумма положительного сальдо ЕНС.
ССЧ на АУСН
На АУСН среднесписочная численность сотрудников не должна быть более 5 человек. В этот лимит не входит сам индивидуальный предприниматель, уточнила ФНС.
Также в ССЧ на АУСН не включаются сотрудницы в отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком.
Налоги за счет дебиторки
Налоговики пояснили, что если у компании есть подтвержденная дебиторская задолженность, то за ее счет можно погасить налоговые долги.
В ФНС надо предоставить сведения о дебиторке и акт сверки. Затем ФНС подключит приставов, и они взыщут с вашего должника деньги, которые поступят на ваш ЕНС.
Интересно, это в каком регионе бухгалтер, умеющий работать с НДС, пойдет работать за зарплату 20-25 тыс. руб.? Это при том, что оказывается многие с НДС вообще не умеют работать. Слов цензурных нет.