Бухгалтер по работе с НДС обойдется бизнесу в 25 тыс. рублей. 🙇«Ночной бухгалтер» № 2081

Бухгалтер по НДС

Упрощенцам, которые впервые столкнутся с НДС в 2026 году, придется нанимать бухгалтеров, умеющих считать этот налог. Дополнительные издержки бизнеса на такого специалиста (которого еще надо найти) составят 20-25 тыс. рублей в месяц.

Совокупные издержки на бухуслуги составят около 200 млрд руб. в год, подсчитали в «Опоре России».

Чтобы поддержать малый бизнес, на базе центров «Мой бизнес» планируют запустить программу, которая будет включать курсы повышения квалификации, консультации по налоговому учету, и даже услуги по бухсопровождению. Такое предложение выдвинуло Минэкономразвития.