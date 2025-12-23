До конца декабря нужно дважды сдать уведомления по НДФЛ и взносам.📝«Ночной бухгалтер» № 2086

Сегодня в выпуске:
До конца года бухгалтерам предстоит сдать еще два ЕНП-уведомления.
Детское пособие платят только на 30% детей. Остальные не проходят по доходу.
Самозанятые хотят повышенный лимит дохода и сотрудников.
За директора можно платить взносы с базы ниже МРОТ в двух случаях.
Нужно ли восстанавливать НДС при переходе с ОСНО на АУСН.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Два уведомления до конца декабря
Не позднее 25 декабря 2025 года нужно сдать ЕНП-уведомления:
по налогу на доходы физических лиц, удержанному с 1 по 22 декабря, с указанием кода отчетного периода 34/03. Уплатить НДФЛ нужно не позднее 29 декабря;
по страховым взносам за ноябрь, а также по взносам, исчисленным по дополнительным тарифам, с кодом отчетного периода — 34/02. Срок уплаты страховых взносов — не позднее 29 декабря;
если уплатить в декабре взносы за декабрь, в том числе по доптарифам, то следует представить уведомление с указанием кода периода — 34/03.
Не позднее 30 декабря 2025 года надо сдать еще одно уведомление по НДФЛ, удержанному с 23 по 31 декабря, с указанием кода отчетного периода — 34/13. И уплатить указанные суммы не позднее 30 декабря.
Детское пособие
Единое пособие платят семьям с детьми, у которых доход ниже прожиточного минимума. В 2026 году получать его будут только 30% детей. А вот если бы критерий нуждаемости был 1,5 ПМ, то больше семей были бы охвачены такой поддержкой.
Депутат Госдумы Нина Останина разработала соответствующий законопроект.
Сотрудники и повышенный лимит на НПД
«Опора России» провела опрос среди самозанятых и выяснила их основные потребности.
Самозанятые сетуют на низкий лимит доходов. Сейчас он составляет 2,4 млн рублей, но оптимальным было бы 3,6 млн. Инфляция растет, увеличивается стоимость расходных материалов, услуг, аренды недвижимости, а лимит не меняется.
Также среди пожеланий самозанятых была идея привлекать сотрудников.
Взносы с базы ниже МРОТ за директора
С 1 января 2026 года нужно ежемесячно платить страховые взносы за директоров компаний: минимальная база равна одному МРОТ.
Если сумма выплат директору по строке 030 РСВ будет меньше МРОТ, компании доначислят страховые взносы, а также пени и штрафы. А если РСВ не отправить, счета фирмы будут заблокированы.
Однако при создании коммерческой организации или ее ликвидации сумма взносов за директора рассчитывается пропорционально количеству календарных дней месяца регистрации или снятия с учета.
Переход с ОСНО на АУСН: что с НДС
Если организация переходит с общего налогового режима на автоУСН, ей нужно восстановить НДС с товарных остатков и материалов.
Это предусмотрено в подп. 2 п. 3 и подп. 3 п. 2 ст. 170 НК.
