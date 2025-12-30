Утренний бухгалтер № 6041. У кого будет льгота по страховым взносам в 2026 году: перечень

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6040. Как дистанционно закрыть ИП

Электронные сервисы ФНС позволяют удаленно не только открывать бизнес, но и прекращать деятельность.

— Можно ли продать машину, если она находится в залоге у банка

Продажа автомобиля в залоге требует соблюдения определенной процедуры и согласования с банком. Разбираемся, как правильно оформить сделку, избежать рисков и защитить свои права при реализации заложенного транспорта.

— Личный кабинет военнослужащего: инструкция. Регистрация, функции, восстановление доступа, расчетный листок

Всю информацию о начисленных выплатах, отпусках, решениях и назначениях военнообязанные могут посмотреть в личном кабинете. Рассказываем: как зарегистрироваться в нем и как пользоваться в разных ситуациях.

— Как ИП подтвердить свой доход: документы, образец справки

ИП, как и любому другому лицу, может потребоваться подтвердить свой доход. Например, для получения кредита или визы. Штатные сотрудники могут попросить справку у работодателя, а у ИП такой возможности нет. Разбираемся, какими документами можно подтвердить доход ИП.

— Восточный гороскоп для всех знаков на 2026 год Лошади

Какие знаки восточного гороскопа будут особенно удачливы в работе и финансах, а каким бухгалтерам стоит быть осторожнее — прогноз на год для всех знаков.

— 🎄Конкурс на лучшую бухгалтерскую ёлку 2026 от «Клерка»

Новый год — это про традиции и у нас они тоже есть. И самая любимая — конкурс новогодних офисных елочек. Фото на конкурс принимаем до полуночи 29 декабря, а 30 декабря выберем лучшую бухгалтерскую елку! Читайте все о правилах и призах, и спешите сделать фото.

— Как отражать обеспечительный платеж по аренде в бухгалтерском балансе

Обеспечительный платеж считается гарантом исполнения обязательств по аренде. Рассказываем, как арендатору учесть эту сумму в бухгалтерском балансе.

— Как учитывать курсовые разницы при постоплате

При 100% предоплате за товар курсовые разницы не возникают. А вот при постоплате они появляются. Рассказываем, как скорректировать курсовые разницы и какие проводки нужно использовать.

— Где брать данные для счета-фактуры на аванс при торговле на маркетплейсах

Не все маркетплейсы выдают селлерам информацию о предоплате, поступившей от покупателей. Однако выставлять счет-фактуры на аванс нужно.

— Форма P13014 в 2026 году: как заполнить при изменениях в уставе и ЕГРЮЛ

Если у организации изменился размер уставного капитала, сменилось название или юридический адрес — нужно уведомить ФНС. Для этого предусмотрена специальная форма P13014. Рассказываем, как ее заполнить в разных случаях и что будет, если этого не сделать.

— Кадровику и работодателю на заметку: главные изменения в трудовом законодательстве

Стало известно, что Государственная Дума отклонила проект нового Трудового кодекса. Это значит, что трудовые законы будут меняться, как и раньше — отдельными поправками. Уже сейчас известны важные изменения на конец этого года и на 2026 год. Что изменится?

— Белый список: подробный список сайтов работающих без интернета в 2026 году

Собрали полную информацию по белому списку сайтов Минцифры, которые будут работать даже при отключенном интернете. По мере поступления информации, список будет обновляться.

— В 2026 году отгрузка будет идти под 22% НДС, а зачет авансов – под 20%. 🔢«Ночной бухгалтер» № 2090

Если с аванса уплатили НДС по ставке 20/120, то и вычет будет по такой же ставке.

— Как рассчитать свою будущую пенсию по коэффициенту и стажу в 2026 году самостоятельно

Размер будущей пенсии зависит от количества пенсионных баллов, которые вы накопили за время трудовой деятельности.