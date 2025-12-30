Утренний бухгалтер № 6041. У кого будет льгота по страховым взносам в 2026 году: перечень

Правительство утвердило подготовленный перечень видов деятельности для применения пониженных тарифов страховых взносов.
В банкомате любого банка будет можно пополнить счет наличными по Системе быстрых платежей.
2026 рабочий год пройдет без шестидневок. Следующая шестидневная работая неделя будет в ноябре 2027.
ПВЗ в жилых домах запретили выдавать пиротехнику.
ФНС: при ставках НДС 5% и 7% на УСН не нужно вести полноценный раздельный учет входного НДС.
Если деятельность осуществляется одним ИП на двух патентах в одном помещении, можно использовать одну ККТ.
Договорная кампания 2025–2026: 5 формулировок, которые спасут вашу маржу, найдете в статье.
ФНС ответила, что делать, если услугу оказали в декабре 2025, а заказчик просит счет и акт выставить январем 2026.
⭐ Совет от редакции: Узнайте все последние изменения в работе с 1С, а также ответы на часто задаваемые вопросы по работе с 1С:ЗУП, 1С:Бухгалтерия, 1С:ERP и т.д. Посетите онлайн Практическую консультацию с экспертом Константином Соболевским 14 января в 15:00 мск. Записаться.
Разборы законов
— Как составить договор субаренды нежилого помещения
Суть контракта о субаренде в том, что арендодатель передает во временное пользование и владение (или просто временное пользование) субарендатору нежилое помещение в здании или сооружении, которое сам арендодатель арендовал у собственника (п. 1 ст. 650 ГК).
— Пени, штраф и неустойка: в чем разница. Мини-курс
В мини-курсе разберем, что такое неустойка, можно ли ее уменьшить и чем она отличается от пеней и штрафа.
— Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.
— Изменения по патенту и УСН в 2026 году: как считать доход, выбрать ставку НДС, расчет налоговой нагрузки, риски. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели главные изменения в ПСН и УСН с 2026 года, разобрали на примерах расчет выгодной ставки НДС для УСН, привели расчет налоговой нагрузки на разных налоговых режимах.
— Может ли студент-очник работать на полную ставку
Далеко не все студенты могут позволить себе полностью посвятить себя учебе и не трудиться. Вечерникам и заочникам проще: для их трудоустройства особых препятствий нет, а вот с очниками дневного обучения возникают вопросы.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 29 декабря 2025 года
2 🔥 С 1 января 2026 Банк России расширяет список критериев для определения подозрительных операций
3 💢 Торговля в сфере e-commerce выросла на 30% в 2025 году. Мантуров: мы одни из лучших в мире
4 Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций предлагают давать оплачиваемый выходной
5 Кабмин назвал самые востребованные сервисы на Госуслугах в 2025 году
6 Кто в 2026 году досрочно выйдет на пенсию
7 Как бухгалтеру отчитаться перед руководителем: эксперт расскажет про управление финансами
8 ❌ Маркетплейсы заблокировали больше 13 млн карточек товаров
9 С 1 января 2026 получить лицензию на продажу алкоголя будет проще
10 При трансграничной торговле неформализованные документы нужно оформлять по требованиям НК и закона о бухучете
11 Нилов: с 1 января 2026 самозанятые смогут выбрать одну из программ социального страхования
12 Путин подписал закон о мессенджере MAX: кого обязали общаться в нем
13 Слуцкий не поддержал идею о шестидневной рабочей неделе
14 🎄 У «Клерка» есть традиция — каждый год выбираем лучшую бухгалтерскую елку! Самое время принять участие и забрать приз!
15 Пожертвования СОНКО уменьшают налог на прибыль, но с ограничением
16 Ставку по семейной ипотеке хотят снижать при рождении детей
17 ❔ Что с НДС, если услугу оказали в декабре, а плательщиками НДС стали с января 2026 года
18 Аксаков ждет в 2026 году снижения ключевой ставки до 9%
19 Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в январе 2026
20 ФНС: сколько ККТ нужно при совмещении двух патентов в одном помещении
21 Предпринимателям Краснодарского края продлили отсрочку по уплате налогов
22 Больше 800 тысяч россиян попали под подозрение в незаконных финансовых операциях в 2025 году
23 Как перевести жилое помещение в нежилое, правильно оформляем доначисление зарплаты, когда можно заключить электронный трудовой договор: экспертные разборы за неделю
24 За нарушение сроков оплаты любым поставщикам будут штрафовать
25 При ставках НДС 5% и 7% на УСН не нужно вести полноценный раздельный учет входного НДС
26 30 декабря – последний рабочий день года, но не сокращенный
27 Теперь подпиской можно пользоваться вдвоем — ловите новинки в Клерк.Премиум!
28 Госдума хочет, чтобы цены в магазине указывали в едином формате
29 💣 Маркетплейсам запретили выдавать пиротехнику в ПВЗ в жилых домах
30 📅 Слуцкий предлагает не считать выходные дни в отпуске. Но не для всех
31 За отсутствие раздельного учета при работе по госконтрактам установили штрафы
32 Путин в два раза поднял штрафы за нарушения в детских перевозках
33 ✅ Мобильное приложение «Клерка» скачали уже 255 пользователей
34 ❗ Льгота по страховым взносам в 2026 году будет для сферы туризма, производства продуктов, одежды и других
35 Вычет НДС по прошлогодним авансам в 2026 году будет идти по ставке 20/120%
36 ❓ Будут ли в 2026 году шестидневки
37 В СБП будет доступно пополнение счета наличными через банкомат любого банка
38 Физлица станут платить фиксированные штрафы за недекларирование сигарет и алкоголя
39 🍺 Регионы начнут рассматривать дела о нарушениях маркировки пива
40 Путин ограничил максимальную переплату по микрозаймам
41 🎉 Встречайте Новый год с новыми знаниями! Скидки на обновленные профкурсы до 75%
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6040. Как дистанционно закрыть ИП
Электронные сервисы ФНС позволяют удаленно не только открывать бизнес, но и прекращать деятельность.
— Можно ли продать машину, если она находится в залоге у банка
Продажа автомобиля в залоге требует соблюдения определенной процедуры и согласования с банком. Разбираемся, как правильно оформить сделку, избежать рисков и защитить свои права при реализации заложенного транспорта.
— Личный кабинет военнослужащего: инструкция. Регистрация, функции, восстановление доступа, расчетный листок
Всю информацию о начисленных выплатах, отпусках, решениях и назначениях военнообязанные могут посмотреть в личном кабинете. Рассказываем: как зарегистрироваться в нем и как пользоваться в разных ситуациях.
— Как ИП подтвердить свой доход: документы, образец справки
ИП, как и любому другому лицу, может потребоваться подтвердить свой доход. Например, для получения кредита или визы. Штатные сотрудники могут попросить справку у работодателя, а у ИП такой возможности нет. Разбираемся, какими документами можно подтвердить доход ИП.
— Восточный гороскоп для всех знаков на 2026 год Лошади
Какие знаки восточного гороскопа будут особенно удачливы в работе и финансах, а каким бухгалтерам стоит быть осторожнее — прогноз на год для всех знаков.
— 🎄Конкурс на лучшую бухгалтерскую ёлку 2026 от «Клерка»
Новый год — это про традиции и у нас они тоже есть. И самая любимая — конкурс новогодних офисных елочек. Фото на конкурс принимаем до полуночи 29 декабря, а 30 декабря выберем лучшую бухгалтерскую елку! Читайте все о правилах и призах, и спешите сделать фото.
— Как отражать обеспечительный платеж по аренде в бухгалтерском балансе
Обеспечительный платеж считается гарантом исполнения обязательств по аренде. Рассказываем, как арендатору учесть эту сумму в бухгалтерском балансе.
— Как учитывать курсовые разницы при постоплате
При 100% предоплате за товар курсовые разницы не возникают. А вот при постоплате они появляются. Рассказываем, как скорректировать курсовые разницы и какие проводки нужно использовать.
— Где брать данные для счета-фактуры на аванс при торговле на маркетплейсах
Не все маркетплейсы выдают селлерам информацию о предоплате, поступившей от покупателей. Однако выставлять счет-фактуры на аванс нужно.
— Форма P13014 в 2026 году: как заполнить при изменениях в уставе и ЕГРЮЛ
Если у организации изменился размер уставного капитала, сменилось название или юридический адрес — нужно уведомить ФНС. Для этого предусмотрена специальная форма P13014. Рассказываем, как ее заполнить в разных случаях и что будет, если этого не сделать.
— Кадровику и работодателю на заметку: главные изменения в трудовом законодательстве
Стало известно, что Государственная Дума отклонила проект нового Трудового кодекса. Это значит, что трудовые законы будут меняться, как и раньше — отдельными поправками. Уже сейчас известны важные изменения на конец этого года и на 2026 год. Что изменится?
— Белый список: подробный список сайтов работающих без интернета в 2026 году
Собрали полную информацию по белому списку сайтов Минцифры, которые будут работать даже при отключенном интернете. По мере поступления информации, список будет обновляться.
— В 2026 году отгрузка будет идти под 22% НДС, а зачет авансов – под 20%. 🔢«Ночной бухгалтер» № 2090
Если с аванса уплатили НДС по ставке 20/120, то и вычет будет по такой же ставке.
— Как рассчитать свою будущую пенсию по коэффициенту и стажу в 2026 году самостоятельно
Размер будущей пенсии зависит от количества пенсионных баллов, которые вы накопили за время трудовой деятельности.
Блоги компаний
Работа с исполнителями по ГПХ: как не переплатить миллионы штрафов и обезопасить работодателя
УСН «доходы минус расходы»: режим, который впервые за годы реально меняют
Нужно ли вести раздельный учет по госконтракту
Топ–20 идей для бизнеса в 2026 году: разбор с расчетами и рисками
Ошибки в налоговой отчетности бизнеса на УСН: как их избежать при сдаче отчетов за 2025 год
Как оформить зарубежную банковскую карту, находясь в России
Госконтракт по 44-ФЗ: полное руководство для бизнеса
Как разместить сообщение в Федресурсе в 2026 году: пошаговая инструкция для бизнеса
ТОП–10 онлайн-курсов по созданию бренда одежды в 2026 году
Патентная система для ИП в 2026 году: снижение лимитов, НДС и новые ставки взносов
⚡Страховые взносы за директора из МРОТ будут и на АУСН: разъяснения ФНС
Автоматизация учета склада: как устранить до 95% ошибок в учете товаров
Система быстрых платежей в эквайринге: выгода и преимущества для бизнеса
Рейтинг новостроек Петербурга 2026-2027: ТОП-10 жилых комплексов СПб и Ленинградской области
Где вы можете использовать электронную подпись
11 вопросов о патентной системе налогообложения
Публикация в Федресурсе или штраф на 50 000? Ваш алгоритм работы с реестром на 2026 год
Производственный календарь на 2026 год с нормами рабочих часов, праздниками и переносами — памятка бухгалтеру и бизнесу
ТОП-55 лучших студий дизайна интерьера Москвы: рейтинг 2026, актуальные цены и свежие отзывы
Консультации
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер-калькулятор-товаровед Зарплата от 100000 ₽, Ростов-на-Дону, Гибкий график
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер малого предприятия в единственном лице
Трибуна
⚡️Текущий год подошел к концу, завтра последний день торгов на Московской бирже
Как отказаться от патента и не попасть на НДС
💥Обзор новостей: к АУСН присоединились новые банки, в ГД 13-ю зарплату предложили вложить в облигации, штрафы за оскорбление учителей
Повышение ставки НДС до 22%: что учитывать с 1 января 2026 года
Всегда ли ИП и ООО, созданные одним физлицом, являются по сути одной компанией?
Возможность завести себе мини-Дурова по акции, а также крипто-оттепель в РФ
Директор без зарплаты, но со страховыми взносами: как нововведение ударит по бизнесу
Рынок ставил на прорыв, а получил бесконечные переговоры. К чему готовиться инвестору
Страховые взносы с зарплаты директора в 2026 году: платить 97 535 руб. в год — даже если он «ничего не делает»
Предновогодняя неделя на «Клерке» продолжается! Напишите стихотворение и забирайте подарок
👓 Взносы за директора, введение платы за банковские счета, подорожание алкоголя, новые признаки трудовых отношений: топ-10 новостей на «Клерке» (22-28.12.2025)
Бухгалтер ошибся в одной цифре. Через три месяца компанию закрыли
Важные обновления в подписке Клерк.Премиум. Дайджест №16
Обзор судебной практики: новое в уголовном, декабрь 2025
Налоговые лошади или о символе 2026 года
Документы
ФАС Поволжского округа: Постановление № А57-29402/05-7 от 08.06.2006
Подробнее о документе мы писали в новости Вычет НДС у лизингополучателя: общие требования и условия
ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А05-4267/2006-19 от 02.10.2006
Подробнее о документе мы писали в новости Вычет НДС у лизингополучателя: общие требования и условия
Минфин РФ: Письмо № 03-03-04/1/348 от 09.11.2005
Подробнее о документе мы писали в новости Вычет НДС у лизингополучателя: общие требования и условия
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/321 от 22.11.2011
Подробнее о документе мы писали в новости Вычет НДС у лизингополучателя: общие требования и условия
ФАС Московского округа: Постановление № от 12.07.2007
ФАС Московского округа: Постановление № КА-А41/5085-07 от 12.07.2007
Подробнее о документе мы писали в новости Вычет НДС у лизингополучателя: общие требования и условия
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/125182 от 23.12.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/125182 от 23.12.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Вычет НДС по прошлогодним авансам в 2026 году будет идти по ставке 20/120%
Минздрав РФ: Приказ № 457н от 30.07.2025
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию