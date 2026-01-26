КПК ОБЩ 8103
Утвердили новую форму счета-фактуры. 📑«Ночной бухгалтер» № 2102

С 1 апреля 2026 года будут применяться новые формы счета-фактуры, книг продаж и покупок.

Сегодня в выпуске:

  • В счете-фактуре, книгах продаж и покупок надо будет по-новому отражать отгрузки и покупки в счет авансов.

  • За директора в оплачиваемом отпуске тоже надо платить взносы с МРОТ.

  • Предложили повысить ставку НДФЛ для очень богатых.

  • Предложили отменить лимит дохода для стандартного вычета по НДФЛ.

  • Из отпускных надо выделять РК ради НДФЛ.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Счет-фактура

В счете-фактуре будет новая строка 5б. Туда надо будет вписывать номера и даты авансовых счетов-фактур, если отгрузка идет после предоплаты.

Аналогичные данные будут в новой графе 11а книги продаж и 7а книги покупок.

Применять новые формы счета-фактуры, книг продаж и покупок надо будет с 1 апреля 2026 года.

Взносы за директора

Норма про взносы за директора с МРОТ коснется не только тех, у кого маленькая зарплата или ее нет вовсе, но и тех, у кого она высокая.

Пример: директор ушел в отпуск в августе на весь месяц, в июле ему начислили отпускные, начислений в августе нет. Несмотря на то, что в июле директору начислена крупная сумма, в августе придется еще уплатить взносы с МРОТ.

Бухгалтеры в комментариях пишут, что придется подгадывать с началом отпуска так, чтобы начисление зарплаты было в каждом месяце.

Ставка НДФЛ

Высокие доходы (свыше 50 млн рублей) облагаются по прогрессивной шкале НДФЛ — до 22%. В Думе предложили повысить эту ставку для сверхдоходов.

Но богатые люди в основном получают не зарплату, а дивиденды, посетовал депутат Ярослав Нилов. А они облагаются по ставке 15%.

Лимит для НДФЛ

Лимит для стандартного вычета по НДФЛ — 450 тыс. рублей. Но его предложили отменить.

Это поддержка семьям. Кроме того, так будет проще считать и администрировать налог, не надо будет отслеживать, с какого месяца прекращается вычет.

Районный коэффициент

С 2026 года из состава отпускных и прочих выплат по-среднему надо выделять районный коэффициент, чтобы облагать эту составляющую по отдельной шкале НДФЛ.

То есть основная часть отпускных облагается по ставкам от 13% до 22%, а часть в виде РК — по ставкам от 13% до 15%, и НДФЛ отражается на разных КБК.

Напомним, в 2025 году сначала надо было выделять РК из отпускных, потом не надо. Теперь снова надо.

