Утвердили новую форму счета-фактуры. 📑«Ночной бухгалтер» № 2102

Счет-фактура

В счете-фактуре будет новая строка 5б. Туда надо будет вписывать номера и даты авансовых счетов-фактур, если отгрузка идет после предоплаты.

Аналогичные данные будут в новой графе 11а книги продаж и 7а книги покупок.

Применять новые формы счета-фактуры, книг продаж и покупок надо будет с 1 апреля 2026 года.