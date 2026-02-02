Утренний бухгалтер № 6056. Когда платить НДС компаниям и ИП, созданным в 2026 году

Статьи

— 30 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

30 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 30 января и кто из известных людей родился в этот день.

— Утренний бухгалтер № 6055. Изменения с февраля 2026 года: обзор для бухгалтера

В феврале 2026 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера.

— Какие бывают удержания из заработной платы и как их оформляют

Из зарплаты сотрудников удерживают не только НДФЛ, но еще и алименты, материальный ущерб и другие платежи. Рассказываем, какие бывают удержания и как их оформляют.

— Какие товары не подлежат возврату в 2026 году

Потребители вправе вернуть товары, которые им не подошли или оказались бракованными. Однако есть несколько видов вещей, которые не подлежат возврату. Как, когда и какие товары можно вернуть — рассказали в статье.

— Как рассчитать свою будущую пенсию по коэффициенту и стажу в 2026 году самостоятельно

Размер будущей пенсии зависит от количества пенсионных баллов, которые вы накопили за время трудовой деятельности.

— Нужно ли запрашивать у контрагента согласие на обработку персональных данных

Если организация заключает договор с ИП на оказание услуг, то непонятно: нужно ли брать у контрагента согласие на обработку персональных данных. Разбираемся, как лучше поступить.

— Организация закупает и продает товар в Казахстане: нужно ли платить НДС

Для определения НДС при внешнеэкономической деятельности нужно учитывать место реализации товаров. Разбираемся, требуется ли уплачивать налог при закупке и продаже товаров в Казахстане.

— Увеличивают ли баллы Ozon налоговую базу по УСН

Когда Ozon устанавливает скидку на товары продавца, разница между установленной и сниженной стоимостью возвращается продавцу баллами. Рассказываем, как они влияют на налоговую базу на УСН.

— Пять мифов об инвестировании: почему в них верят и как на самом деле работает рынок

Инвестиции давно перестали быть чем-то «элитным» или доступными только людям с финансовым образованием. Сегодня инвестором может стать практически каждый: студент, молодой специалист, мама в декрете, предприниматель или сотрудник офиса.

— Когда можно подать на налоговый вычет за 2025 год и получить выплату

Налог, удержанный работодателем с вашей зарплаты в 2025 году, можно вернуть, если заявить вычеты по НДФЛ. Рассказываем, когда можно оформить вычет в 2026 году.

— Бизнес в режиме выживания: каким для компаний будет 2026 год

Российский бизнес вступает в один из самых сложных периодов за последние полтора десятилетия. На недавней конференции по внешнеэкономической деятельности представители малого, среднего и крупного бизнеса сошлись во мнении: 2026 год станет проверкой на прочность для большинства.

— Как правильно написать характеристику на сотрудника: правила, виды и образцы 2026

Разбираем, как в 2026 году правильно составить характеристику на сотрудника: структура документа, обязательные реквизиты, виды характеристик и готовые образцы формулировок.

— Самые важные письма Минфина и ФНС в декабре, изменения-2026 в трудовом законодательстве и односторонний отказ от договора: экспертный обзор для бухгалтера

ФНС и Минфин регулярно выпускают разъяснения для налогоплательщиков. А мы собираем их в одном месте для удобства бухгалтеров.

— Как вести учет НМА, работать с новыми ФСБУ и адаптироваться к изменениям 2026 г.: зарплата, отчетность, налоги и персональные данные. Обзор мероприятий февраля

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

— Налоговые каникулы ИП в 2026 году

Регионам предоставлено право освободить от налогов предпринимателей на патенте и на «упрощенке», при соблюдении ряда условий. В 2024 году был принят закон о продлении налоговых каникул до конца 2026 года, так что у ИП есть время воспользоваться льготой. Разберем, какие условия нужно соблюсти.

— Приказ о внесении изменений в штатное расписание: когда и как составлять

Штатное расписание позволяет зафиксировать весь состав организации. Иногда в документ требуется внести правки. Рассказываем, как изменить штатное расписание.

— Каршеринг через Госуслуги, «Кибертрак» по‑русски и триллион на чипы: российский IT‑дайджест #22

Главные новости российского айти за неделю.

— Несуществующую зарплату директора надо отражать в ПСФЛ. 👻«Ночной бухгалтер» № 2106

Директору без зарплаты взносы надо начислять с МРОТ. В персонифицированных сведениях также нужно отражать его доход в размере МРОТ, хотя никакого дохода по факту нет.