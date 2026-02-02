Утренний бухгалтер № 6056. Когда платить НДС компаниям и ИП, созданным в 2026 году

ФНС разъяснила на примерах, с какого момента новая компания переходит на уплату НДС и сдает первую декларацию.
Если налогоплательщик применяет освобождение от НДС – представлять нулевые декларации по не требуется.
Депутат предложил установить единый прожиточный минимум для пенсионеров.
С какой даты следует считать минимальный срок владения имуществом при его продаже.
Размер социальных вычетов предлагают повысить до 360 тысяч рублей.
Законопроект: внесение записей о детях до 14 лет в загранпаспорт не будут облагать госпошлиной.
6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок, образец.
Как заполнять персонифицированные сведения по взносам за директора с 2026 года: пояснение ФНС.
— Что можно внести в качестве уставного капитала ООО
Создание ООО требует формирования уставного капитала (УК) в размере как минимум 10 000 руб. УК может быть сформирован как деньгами, так и имуществом, и даже имущественными правами. Что вообще можно внести в УК и как это сделать — разбираемся.
— Машиночитаемая доверенность (МЧД) через нотариуса: зачем нужна и как заверять. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, зачем нужна машиночитаемая доверенность и как заверить ее у нотариуса.
— Как рассчитать действительную долю в ООО
Выход участника из ООО — один из законных способов прекратить участие в компании. Этот процесс требует соблюдение определенной процедуры, в т. ч. от общества. В частности, ООО обязано определить действительную стоимость доли участника и выплатить ему эту сумму.
— ФСБУ в 2026 году: формирование бухотчетности. Вопросы и ответы. Конспект практической консультации аудитора с видео
Разбираем изменения в учетной политике, порядке формирования бухотчетности. Отвечаем на вопросы бухгалтеров.
— Как подать апелляционную жалобу на решение по результатам налоговой проверки. Мини-курс
Сколько ФНС рассматривает жалобы налогоплательщиков? Расскажем по порядку.
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 30 января 2026 года
2 Минпромторг: на всю легкую промышленность должна действовать льготная ставка по страховым взносам
3 👎 Худшим событием в коммуникациях в 2025 году назвали сбои интернета
4 Депутат предлагает ввести гарантированную сумму выплат за наставничество
5 📈 РСПП: большинство компаний сообщили о росте закупочных цен в январе 2026
6 Депутаты предлагают отменить штрафы за использование зарубежного пиратского ПО
7 В России могут организовать биржевую торговлю шерстью
8 ❗ ФНС уточнила, как заполнять персонифицированные сведения по взносам за директора с 2026 года
9 67% россиян хотят сменить профессию в 2026 году
10 Алданзолотобанк исключили из участников системы страхования вкладов
11 👷♀️ Иногда и для удаленщиков нужно проводить инструктажи и обучение по охране труда
12 В России могут ввести бессрочный мораторий на блокировки мессенджеров
13 У ВТБ появился автоплатеж налогов для самозанятых
14 ❔ Как быть с налогом на имущество при УСН, если в регионе не определена кадастровая стоимость
15 ❗ Охрана труда — почему это не формальность даже в офисе. Выпуск № 15 подкаста «Налоговое утро»
16 Налоговики Омской области будут рассматривать банкротства дальневосточников
17 Названы топ-7 профессий, которые появились благодаря ИИ
18 👌 Внесение записей о детях до 14 лет в загранпаспорт не будут облагать госпошлиной
19 Депутаты хотят повысить максимальный размер социальных вычетов более чем в 2 раза
21 Для конкурентов российских производителей могут ввести НДС
22 👓 Какие изменения с февраля 2026 года: обзор для бухгалтера
23 💰 Миронов предложил установить единый прожиточный минимум для пенсионеров: сумма
24 ⌛ До 2 февраля 2026 нужно сдать уведомления по декларации налога на имущество
25 25% крупных компаний подняли цены из-за роста НДС в январе 2026 года
26 ✅ Налоговики разъяснили, с какой даты считать минимальный срок владения имуществом при его продаже: таблица
27 С 1 февраля 2026 уточнят порядок оценки эффективности дерматологических СИЗ – новый ГОСТ
28 При освобождении от НДС нулевую декларацию подавать не нужно
29 Нужно ли платить НДС компаниям и ИП, созданным в 2026 году: пример от ФНС
30 Эксперимент с продажей табака, алкоголя и энергетиков в интернете хотят запретить
31 Как учитывать налог на прибыль и НДС при передаче имущества в качестве паевого взноса
32 📅 В феврале 2026 года будет три выходных подряд
33 Налоговики стали начислять налог селлерам на бонусные баллы от маркетплейсов
34 ФНС объяснила, кто налоговый агент по НДФЛ на АУСН – банк или фирма
35 Многодетным отцам могут дать право на досрочную пенсию
36 💥 Новые налоги для самозанятых, Минфин решил про совмещение НДС 5 и 22%, налоговые хотят старые долги, которые сами упустили, новые формы от СФР. Топ новостей за неделю
38 Эксперт: Центробанк не снизит ключевую ставку сразу на 1-2%
— 30 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
30 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 30 января и кто из известных людей родился в этот день.
— Утренний бухгалтер № 6055. Изменения с февраля 2026 года: обзор для бухгалтера
В феврале 2026 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера.
— Какие бывают удержания из заработной платы и как их оформляют
Из зарплаты сотрудников удерживают не только НДФЛ, но еще и алименты, материальный ущерб и другие платежи. Рассказываем, какие бывают удержания и как их оформляют.
— Какие товары не подлежат возврату в 2026 году
Потребители вправе вернуть товары, которые им не подошли или оказались бракованными. Однако есть несколько видов вещей, которые не подлежат возврату. Как, когда и какие товары можно вернуть — рассказали в статье.
— Как рассчитать свою будущую пенсию по коэффициенту и стажу в 2026 году самостоятельно
Размер будущей пенсии зависит от количества пенсионных баллов, которые вы накопили за время трудовой деятельности.
— Нужно ли запрашивать у контрагента согласие на обработку персональных данных
Если организация заключает договор с ИП на оказание услуг, то непонятно: нужно ли брать у контрагента согласие на обработку персональных данных. Разбираемся, как лучше поступить.
— Организация закупает и продает товар в Казахстане: нужно ли платить НДС
Для определения НДС при внешнеэкономической деятельности нужно учитывать место реализации товаров. Разбираемся, требуется ли уплачивать налог при закупке и продаже товаров в Казахстане.
— Увеличивают ли баллы Ozon налоговую базу по УСН
Когда Ozon устанавливает скидку на товары продавца, разница между установленной и сниженной стоимостью возвращается продавцу баллами. Рассказываем, как они влияют на налоговую базу на УСН.
— Пять мифов об инвестировании: почему в них верят и как на самом деле работает рынок
Инвестиции давно перестали быть чем-то «элитным» или доступными только людям с финансовым образованием. Сегодня инвестором может стать практически каждый: студент, молодой специалист, мама в декрете, предприниматель или сотрудник офиса.
— Когда можно подать на налоговый вычет за 2025 год и получить выплату
Налог, удержанный работодателем с вашей зарплаты в 2025 году, можно вернуть, если заявить вычеты по НДФЛ. Рассказываем, когда можно оформить вычет в 2026 году.
— Бизнес в режиме выживания: каким для компаний будет 2026 год
Российский бизнес вступает в один из самых сложных периодов за последние полтора десятилетия. На недавней конференции по внешнеэкономической деятельности представители малого, среднего и крупного бизнеса сошлись во мнении: 2026 год станет проверкой на прочность для большинства.
— Как правильно написать характеристику на сотрудника: правила, виды и образцы 2026
Разбираем, как в 2026 году правильно составить характеристику на сотрудника: структура документа, обязательные реквизиты, виды характеристик и готовые образцы формулировок.
— Самые важные письма Минфина и ФНС в декабре, изменения-2026 в трудовом законодательстве и односторонний отказ от договора: экспертный обзор для бухгалтера
ФНС и Минфин регулярно выпускают разъяснения для налогоплательщиков. А мы собираем их в одном месте для удобства бухгалтеров.
— Как вести учет НМА, работать с новыми ФСБУ и адаптироваться к изменениям 2026 г.: зарплата, отчетность, налоги и персональные данные. Обзор мероприятий февраля
Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!
— Налоговые каникулы ИП в 2026 году
Регионам предоставлено право освободить от налогов предпринимателей на патенте и на «упрощенке», при соблюдении ряда условий. В 2024 году был принят закон о продлении налоговых каникул до конца 2026 года, так что у ИП есть время воспользоваться льготой. Разберем, какие условия нужно соблюсти.
— Приказ о внесении изменений в штатное расписание: когда и как составлять
Штатное расписание позволяет зафиксировать весь состав организации. Иногда в документ требуется внести правки. Рассказываем, как изменить штатное расписание.
— Каршеринг через Госуслуги, «Кибертрак» по‑русски и триллион на чипы: российский IT‑дайджест #22
Главные новости российского айти за неделю.
— Несуществующую зарплату директора надо отражать в ПСФЛ. 👻«Ночной бухгалтер» № 2106
Директору без зарплаты взносы надо начислять с МРОТ. В персонифицированных сведениях также нужно отражать его доход в размере МРОТ, хотя никакого дохода по факту нет.
Документы, необходимые работодателю при приеме иностранного сотрудника
Почему защита персональных данных важна для каждого сотрудника
Розничная торговля в 2026 году: какие показатели контролирует бизнес и на что смотрит ФНС
Топ–10 криптобирж для россиян в 2026 году: подробный рейтинг с пошаговой инструкцией для пользователей
9 ошибок бухгалтера и бизнеса при расчетах с криптовалютой
Как подать электронный иск к заказчику через Мой Арбитр
Вакансии для бухгалтера без опыта: где искать работу в 2026 году
Перевод сотрудника на неполный рабочий день
Согласие на обработку персональных данных: как оформить документ правильно в 2026 году
6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок, образец
Зарплата или дивиденды: что выбрать бизнесу в 2026 году
TopDoska.ru (ТопДоска) — доска объявлений, где находят нужное без лишнего шума
НДФЛ и страховые взносы на АУСН в 2026 году: сколько и как платить за работников и директора
Как рассчитать и выплатить работнику больничный в 2026 году
Простые программы для дизайна интерьера, на которых можно зарабатывать
Патент и УСН в 2026 году: как легально оптимизировать налоговую нагрузку
👩💻 Как построить финансовый план на 2026 год: таблицы и рабочие инструменты бухгалтера
Срок владения при продаже авто
как быть если в 2021 году ликвидировалось ип а документов закрывающих на оплату мы не получили в период ее действия как теперь списать дебеторку
в 2020 году выплату страхового возмещения отнесли на счет 60.02, на какой счет корректно раснести ее в 2026 году и как провести операцию в 1с
Судьба авансовой счет-фактуры при переходе на АУСН
Агентская схема вознаграждения
Погашение долга по договору займа, зачет покупки доли в другой организации
ООО на ОСН, является СМП, оквэд 46.76.1, как с 2026 года рассчитывать страховые взносы?
Дарение коммерческой недвижимости
Необходимость входящих сф от поставщиков для покупателя на УСН 15%
Взыскание расходов на тушение лесного пожара с землепользователя
💡Налоговый контроль 2026: новые инструменты и курс на обеление бизнеса
Как стыкуются проценты по 395 ГК РФ и компенсация за нарушение интеллектуальных прав?
Государственной инспекцией труда в Томской области восстановлены права работника
Ошибки при переходе на новый налоговый режим: как бизнес теряет льготы и получает штрафы
Почему рынок держит удар, хотя в переговоры уже почти никто не верит?
💥Обзор новостей: НДС введут на электронную торговлю, Минфин рекомендуют кольца с натуральным бриллиантом, аудиторские услуги подорожают до 30%
Ошибки при казначейском сопровождении, которые в 2026 году обходятся бизнесу слишком дорого
Инвестиции с 100 000 р: мой список из 10 акций для старта в 2026 году
Почему тендеры кажутся сложными — и что в них на самом деле важно
Могут ли приставы арестовать кота из‑за долгов хозяина в 2026 году?
Давайте поговорим. Мы добавили в форум голосовой чат в реальном времени
Контроль онлайн касс в 2026 году:как избежать рисков
Может ли самозанятый работать как обычный наемный работник по ТД
О выставлении электронных первичных документов и счетов-фактур до даты совершения хозяйственной операции
Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в феврале 2026
Разбор эмитента: Ренессанс Страхование
Как продвигать препараты в России: полное руководство по маркетингу лекарственных средств в 2026 году
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/109197 от 11.11.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Как учитывать налог на прибыль и НДС при передаче имущества в качестве паевого взноса
Минфин РФ: Письмо ина России от N № 03-04-05/50310 от 08.07.2019
Минфин РФ: Письмо ина России от N № 03-04-05/50308 от 08.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/50319 от 08.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/51172 от 08.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/50196 от 08.07.2019
ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-20/13292@ от 08.07.2019
ФАС Поволжского округа: Постановление № А72-8529/2010 от 12.12.2011
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/50322 от 08.07.2019
Начать дискуссию