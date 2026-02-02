​8121 КПК Общ м
Утренний бухгалтер № 6056. Когда платить НДС компаниям и ИП, созданным в 2026 году

Пояснения дала ФНС в Методических рекомендациях по НДС для УСН 2026.

ФНС разъяснила на примерах, с какого момента новая компания переходит на уплату НДС и сдает первую декларацию.

Если налогоплательщик применяет освобождение от НДС – представлять нулевые декларации по не требуется.

Депутат предложил установить единый прожиточный минимум для пенсионеров.

С какой даты следует считать минимальный срок владения имуществом при его продаже.

Размер социальных вычетов предлагают повысить до 360 тысяч рублей.

Законопроект: внесение записей о детях до 14 лет в загранпаспорт не будут облагать госпошлиной.

6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок, образец.

Как заполнять персонифицированные сведения по взносам за директора с 2026 года: пояснение ФНС.

Что можно внести в качестве уставного капитала ООО

Создание ООО требует формирования уставного капитала (УК) в размере как минимум 10 000 руб. УК может быть сформирован как деньгами, так и имуществом, и даже имущественными правами. Что вообще можно внести в УК и как это сделать — разбираемся.

Машиночитаемая доверенность (МЧД) через нотариуса: зачем нужна и как заверять. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, зачем нужна машиночитаемая доверенность и как заверить ее у нотариуса.

Как рассчитать действительную долю в ООО

Выход участника из ООО — один из законных способов прекратить участие в компании. Этот процесс требует соблюдение определенной процедуры, в т. ч. от общества. В частности, ООО обязано определить действительную стоимость доли участника и выплатить ему эту сумму.

ФСБУ в 2026 году: формирование бухотчетности. Вопросы и ответы. Конспект практической консультации аудитора с видео

Разбираем изменения в учетной политике, порядке формирования бухотчетности. Отвечаем на вопросы бухгалтеров.

Как подать апелляционную жалобу на решение по результатам налоговой проверки. Мини-курс

Сколько ФНС рассматривает жалобы налогоплательщиков? Расскажем по порядку.

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 30 января 2026 года

2 Минпромторг: на всю легкую промышленность должна действовать льготная ставка по страховым взносам

3 👎 Худшим событием в коммуникациях в 2025 году назвали сбои интернета

4 Депутат предлагает ввести гарантированную сумму выплат за наставничество

5 📈 РСПП: большинство компаний сообщили о росте закупочных цен в январе 2026

6 Депутаты предлагают отменить штрафы за использование зарубежного пиратского ПО

7 В России могут организовать биржевую торговлю шерстью

8 ❗ ФНС уточнила, как заполнять персонифицированные сведения по взносам за директора с 2026 года

9 67% россиян хотят сменить профессию в 2026 году

10 Алданзолотобанк исключили из участников системы страхования вкладов

11 👷♀️ Иногда и для удаленщиков нужно проводить инструктажи и обучение по охране труда

12 В России могут ввести бессрочный мораторий на блокировки мессенджеров

13 У ВТБ появился автоплатеж налогов для самозанятых

14 ❔ Как быть с налогом на имущество при УСН, если в регионе не определена кадастровая стоимость

15 ❗ Охрана труда — почему это не формальность даже в офисе. Выпуск № 15 подкаста «Налоговое утро»

16 Налоговики Омской области будут рассматривать банкротства дальневосточников

17 Названы топ-7 профессий, которые появились благодаря ИИ

18 👌 Внесение записей о детях до 14 лет в загранпаспорт не будут облагать госпошлиной

19 Депутаты хотят повысить максимальный размер социальных вычетов более чем в 2 раза

21 Для конкурентов российских производителей могут ввести НДС

22 👓 Какие изменения с февраля 2026 года: обзор для бухгалтера

23 💰 Миронов предложил установить единый прожиточный минимум для пенсионеров: сумма

24 ⌛ До 2 февраля 2026 нужно сдать уведомления по декларации налога на имущество

25 25% крупных компаний подняли цены из-за роста НДС в январе 2026 года

26 ✅ Налоговики разъяснили, с какой даты считать минимальный срок владения имуществом при его продаже: таблица

27 С 1 февраля 2026 уточнят порядок оценки эффективности дерматологических СИЗ – новый ГОСТ

28 При освобождении от НДС нулевую декларацию подавать не нужно

29 Нужно ли платить НДС компаниям и ИП, созданным в 2026 году: пример от ФНС

30 Эксперимент с продажей табака, алкоголя и энергетиков в интернете хотят запретить

31 Как учитывать налог на прибыль и НДС при передаче имущества в качестве паевого взноса

32 📅 В феврале 2026 года будет три выходных подряд

33 Налоговики стали начислять налог селлерам на бонусные баллы от маркетплейсов

34 ФНС объяснила, кто налоговый агент по НДФЛ на АУСН – банк или фирма

35 Многодетным отцам могут дать право на досрочную пенсию

36 💥 Новые налоги для самозанятых, Минфин решил про совмещение НДС 5 и 22%, налоговые хотят старые долги, которые сами упустили, новые формы от СФР. Топ новостей за неделю

38 Эксперт: Центробанк не снизит ключевую ставку сразу на 1-2%

Слёт бухгалтеров НКО в Сочи. Отчетность за 2025 г. и все изменения в работе НКО

Дата проведения: 2 февраля, понедельник

Заработная плата и налоги в 2026 году – Новые правила, актуальные и сложные моменты.

Дата проведения: 2 февраля, понедельник

Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб

Дата проведения: 3 февраля, вторник

Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой

Дата проведения: 4 февраля, среда

6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти камеральную проверку

Дата проведения: 5 февраля, четверг

30 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

30 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 30 января и кто из известных людей родился в этот день.

Утренний бухгалтер № 6055. Изменения с февраля 2026 года: обзор для бухгалтера

В феврале 2026 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера.

Какие бывают удержания из заработной платы и как их оформляют

Из зарплаты сотрудников удерживают не только НДФЛ, но еще и алименты, материальный ущерб и другие платежи. Рассказываем, какие бывают удержания и как их оформляют.

Какие товары не подлежат возврату в 2026 году

Потребители вправе вернуть товары, которые им не подошли или оказались бракованными. Однако есть несколько видов вещей, которые не подлежат возврату. Как, когда и какие товары можно вернуть — рассказали в статье.

Как рассчитать свою будущую пенсию по коэффициенту и стажу в 2026 году самостоятельно

Размер будущей пенсии зависит от количества пенсионных баллов, которые вы накопили за время трудовой деятельности.

Нужно ли запрашивать у контрагента согласие на обработку персональных данных

Если организация заключает договор с ИП на оказание услуг, то непонятно: нужно ли брать у контрагента согласие на обработку персональных данных. Разбираемся, как лучше поступить.

Организация закупает и продает товар в Казахстане: нужно ли платить НДС

Для определения НДС при внешнеэкономической деятельности нужно учитывать место реализации товаров. Разбираемся, требуется ли уплачивать налог при закупке и продаже товаров в Казахстане.

Увеличивают ли баллы Ozon налоговую базу по УСН

Когда Ozon устанавливает скидку на товары продавца, разница между установленной и сниженной стоимостью возвращается продавцу баллами. Рассказываем, как они влияют на налоговую базу на УСН.

Пять мифов об инвестировании: почему в них верят и как на самом деле работает рынок

Инвестиции давно перестали быть чем-то «элитным» или доступными только людям с финансовым образованием. Сегодня инвестором может стать практически каждый: студент, молодой специалист, мама в декрете, предприниматель или сотрудник офиса.

Когда можно подать на налоговый вычет за 2025 год и получить выплату

Налог, удержанный работодателем с вашей зарплаты в 2025 году, можно вернуть, если заявить вычеты по НДФЛ. Рассказываем, когда можно оформить вычет в 2026 году.

Бизнес в режиме выживания: каким для компаний будет 2026 год

Российский бизнес вступает в один из самых сложных периодов за последние полтора десятилетия. На недавней конференции по внешнеэкономической деятельности представители малого, среднего и крупного бизнеса сошлись во мнении: 2026 год станет проверкой на прочность для большинства.

Как правильно написать характеристику на сотрудника: правила, виды и образцы 2026

Разбираем, как в 2026 году правильно составить характеристику на сотрудника: структура документа, обязательные реквизиты, виды характеристик и готовые образцы формулировок.

Самые важные письма Минфина и ФНС в декабре, изменения-2026 в трудовом законодательстве и односторонний отказ от договора: экспертный обзор для бухгалтера

ФНС и Минфин регулярно выпускают разъяснения для налогоплательщиков. А мы собираем их в одном месте для удобства бухгалтеров.

Как вести учет НМА, работать с новыми ФСБУ и адаптироваться к изменениям 2026 г.: зарплата, отчетность, налоги и персональные данные. Обзор мероприятий февраля

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

Налоговые каникулы ИП в 2026 году

Регионам предоставлено право освободить от налогов предпринимателей на патенте и на «упрощенке», при соблюдении ряда условий. В 2024 году был принят закон о продлении налоговых каникул до конца 2026 года, так что у ИП есть время воспользоваться льготой. Разберем, какие условия нужно соблюсти.

Приказ о внесении изменений в штатное расписание: когда и как составлять

Штатное расписание позволяет зафиксировать весь состав организации. Иногда в документ требуется внести правки. Рассказываем, как изменить штатное расписание.

Каршеринг через Госуслуги, «Кибертрак» по‑русски и триллион на чипы: российский IT‑дайджест #22

Главные новости российского айти за неделю.

Несуществующую зарплату директора надо отражать в ПСФЛ. 👻«Ночной бухгалтер» № 2106

Директору без зарплаты взносы надо начислять с МРОТ. В персонифицированных сведениях также нужно отражать его доход в размере МРОТ, хотя никакого дохода по факту нет.

Документы, необходимые работодателю при приеме иностранного сотрудника

Почему защита персональных данных важна для каждого сотрудника

Розничная торговля в 2026 году: какие показатели контролирует бизнес и на что смотрит ФНС

Топ–10 криптобирж для россиян в 2026 году: подробный рейтинг с пошаговой инструкцией для пользователей

9 ошибок бухгалтера и бизнеса при расчетах с криптовалютой

Как подать электронный иск к заказчику через Мой Арбитр

Вакансии для бухгалтера без опыта: где искать работу в 2026 году

Перевод сотрудника на неполный рабочий день

Согласие на обработку персональных данных: как оформить документ правильно в 2026 году

6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок, образец

Зарплата или дивиденды: что выбрать бизнесу в 2026 году

TopDoska.ru (ТопДоска) — доска объявлений, где находят нужное без лишнего шума

НДФЛ и страховые взносы на АУСН в 2026 году: сколько и как платить за работников и директора

Как рассчитать и выплатить работнику больничный в 2026 году

Простые программы для дизайна интерьера, на которых можно зарабатывать

Патент и УСН в 2026 году: как легально оптимизировать налоговую нагрузку

Срок владения при продаже авто

как быть если в 2021 году ликвидировалось ип а документов закрывающих на оплату мы не получили в период ее действия как теперь списать дебеторку

в 2020 году выплату страхового возмещения отнесли на счет 60.02, на какой счет корректно раснести ее в 2026 году и как провести операцию в 1с

Судьба авансовой счет-фактуры при переходе на АУСН

Агентская схема вознаграждения

Погашение долга по договору займа, зачет покупки доли в другой организации

ООО на ОСН, является СМП, оквэд 46.76.1, как с 2026 года рассчитывать страховые взносы?

Физическое лицо-беларус

Дарение коммерческой недвижимости

Необходимость входящих сф от поставщиков для покупателя на УСН 15%

Взыскание расходов на тушение лесного пожара с землепользователя

💡Налоговый контроль 2026: новые инструменты и курс на обеление бизнеса

Как стыкуются проценты по 395 ГК РФ и компенсация за нарушение интеллектуальных прав?

Государственной инспекцией труда в Томской области восстановлены права работника

Ошибки при переходе на новый налоговый режим: как бизнес теряет льготы и получает штрафы

Почему рынок держит удар, хотя в переговоры уже почти никто не верит?

💥Обзор новостей: НДС введут на электронную торговлю, Минфин рекомендуют кольца с натуральным бриллиантом, аудиторские услуги подорожают до 30%

Ошибки при казначейском сопровождении, которые в 2026 году обходятся бизнесу слишком дорого

Инвестиции с 100 000 р: мой список из 10 акций для старта в 2026 году

Почему тендеры кажутся сложными — и что в них на самом деле важно

Могут ли приставы арестовать кота из‑за долгов хозяина в 2026 году?

Давайте поговорим. Мы добавили в форум голосовой чат в реальном времени

Контроль онлайн касс в 2026 году:как избежать рисков

🧠Мозгонапрягатель 3/50

Может ли самозанятый работать как обычный наемный работник по ТД

О выставлении электронных первичных документов и счетов-фактур до даты совершения хозяйственной операции

Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в феврале 2026

Разбор эмитента: Ренессанс Страхование

Как продвигать препараты в России: полное руководство по маркетингу лекарственных средств в 2026 году

ФНС пролила свет: как платить взносы с МРОТ за директора

