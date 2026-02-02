Улучшат условия для НДФЛ-вычета за фитнес. 💪«Ночной бухгалтер» № 2107

Вычет за фитнес

Раньше регионы сами составляли списки фитнес-центров (по их заявкам), на услуги которых люди могут получить вычет. Теперь дело в свои руки возьмет Минспорта.

На федеральном уровне составят предварительный список организаций со спортивными кодами ОКВЭД и разошлют его по регионам. А уже регионы опросят компании и составят окончательный список.

В 2025 году в список входят около 6 тыс. организаций и ИП, в 2026 году по подсчетам Минспорта в перечне будет около 10 тыс. таких спортивных компаний.