Улучшат условия для НДФЛ-вычета за фитнес. 💪«Ночной бухгалтер» № 2107

Списки спортивных организаций для социального вычета по НДФЛ в 2026 году будут составлять по-новому.
Решать трудовые споры с работодателем работники могут через портал Роструда.
От больничного можно будет отказаться и работать во время болезни.
Бизнес на АУСН столкнулся с ошибками при передаче данных в ФНС от банков.
Необлагаемая матпомощь при рождении ребенка может быть только один раз.
Вычет за фитнес
Раньше регионы сами составляли списки фитнес-центров (по их заявкам), на услуги которых люди могут получить вычет. Теперь дело в свои руки возьмет Минспорта.
На федеральном уровне составят предварительный список организаций со спортивными кодами ОКВЭД и разошлют его по регионам. А уже регионы опросят компании и составят окончательный список.
В 2025 году в список входят около 6 тыс. организаций и ИП, в 2026 году по подсчетам Минспорта в перечне будет около 10 тыс. таких спортивных компаний.
Жалоба на работодателя
На портале Роструда есть сервис «Урегулирование разногласий между работником и работодателем».
Ваш сотрудник может туда подать жалобы, а вы обязаны на нее отреагировать за 14 дней. Если нет реакции от работодателя, жалобы переправляется в Роструд.
Отказ от больничного
Депутат посетовал, что сейчас больные не могут отказаться от электронного больничного, и он автоматически приходит на работу.
Между тем человек мог бы и работать во время болезни, ведь за работу платят больше, чем по больничному.
Предложение такое: дать людям право отказаться от оформления электронного больничного, если они хотят выполнять трудовые обязанности удаленно.
АУСН
Не все банковские системы на 100% готовы к интеграции с ФНС в части передачи информации по АУСН.
В своих личных кабинетах бизнес на АУСН видит, что не все информация отображается корректно. Например, при эквайринге идет задвоение доходов, потому что поступления на счет также отмечены как доход. Между тем это неналоговая база. Не учитываются возвраты покупателям и т. д.
Чтобы расчет налога был правильным, нужно успеть скорректировать данные в своем ЛК до 7 числа следующего месяца.
1 миллион
С 2026 года необлагаемая матпомошь при рождении ребенка увеличена с 50 тыс. до 1 млн рублей. Эта норма действует и для детей, рожденных в 2025 году.
Но если в 2025 году сотруднику уже выплатили матпомощь 50 тыс. рублей, то в 2026 добавить еще 950 тыс. необлагаемых нельзя. Эта выплата — единовременная, поясняет ФНС. Добавки к ней в 2026 году будут облагаться НДФЛ и взносами.
Как рассчитать и выплатить работнику больничный в 2026 году.
Как удержать алименты у сотрудника в 2026 году: чек-лист для бухгалтера.
Как уведомить МВД о договоре ГПХ с самозанятым иностранцем в 2026 году.
