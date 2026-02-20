При торговле детскими товарами к декларации по НДС надо будет прикладывать сертификаты. 🎠«Ночной бухгалтер» № 2121

Сегодня в выпуске:
Продавцы детских товаров будут подтверждать ставку НДС 10%.
В России заработает национальная логистическая платформа ГосЛог.
Разглашать размер зарплаты не запрещено.
Почта будет торговать лекарствами.
Что делать, если зарплату не платят?
Главред рекомендует.
Мем дня.
НДС 10%
Внесли законопроект с поправками в НК РФ в части ставки НДС 10%.
Теперь ставку НДС 10% на детские товары надо будет подтверждать сертификатами на продукцию — российскими или ЕАЭС. Отправлять сертификаты в ФНС надо будет вместе с декларацией.
ГосЛог
Через новую логистическую платформу ГосЛог грузоперевозчики смогут в режиме одного окна получать все разрешительные и сопроводительные документы, а также следить за этапами перемещения груза.
Вышло постановление Правительство о внедрении этого нового сервиса.
Как работать с НДС на УСН в 2026 году
Поможет онлайн-курс НДС на УСН-2026. В нем собраны все правила НДС для упрощенцев: ставки, 1С, декларация. Вы узнаете:
как ИП и компаниям на УСН рассчитывать НДС по новым правилам;
как оптимизировать налоги в 2026 году;
как не допускать ошибок в отчетности.
На практических кейсах разберете все сложные ситуации, чтобы уверенно работать с НДС на УСН по правилам 2026 года!
Цена курса со скидкой 76%: 3 500 вместо 14 990 рублей.
Разглашение размера зарплаты
Сотрудника нельзя уволить за разглашение размера своей зарплаты.
Сведения о заработной плате — это не коммерческая тайна и не персональные данные работника, поясняет профессор кафедры трудового права.
Даже если обязанность не разглашать зарплату внесли в трудовой договор, то это условие будет недействительным, а значит за такое нарушение нельзя уволить сотрудника.
Лекарства на Почте
В населенных пунктах, где нет аптек, купить лекарства можно будет на Почте. Это будут безрисковые лекарственные препараты — обезболивающие, жаропонижающие и т. д.
В Минздраве отметили, что вопрос продажи лекарств ПВЗ маркетплейсов не рассматривается. К этому допустят только Почту.
Задержали зарплату: что делать
Задержка зарплаты – это прямое нарушение трудового законодательства. Каждый работник имеет право на своевременную оплату труда.
Роструд опубликовал пошаговую инструкцию для случаев задержки выплат.
Смотрите большую пошаговую таблицу.
Главред рекомендует
Как работать с персональными данными клиентов в 2026 году: шпаргалка для бизнеса.
ИФНС запрашивает документы за пределами трех лет: можно ли проигнорировать.
Пятничный 🧠Мозгонапрягатель 06/50 — вычисляем знак вопроса.
Мем дня
Ваша ни на кого не жалуется и покупает таблетки в аптеке редакция
Начать дискуссию