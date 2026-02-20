Масленица общ моб
Обзоры для бухгалтера
При торговле детскими товарами к декларации по НДС надо будет прикладывать сертификаты. 🎠«Ночной бухгалтер» № 2121

При торговле детскими товарами к декларации по НДС надо будет прикладывать сертификаты. 🎠«Ночной бухгалтер» № 2121

Меняют условия подтверждения ставки НДС 10% на детские товары.

Сегодня в выпуске:

  • Продавцы детских товаров будут подтверждать ставку НДС 10%.

  • В России заработает национальная логистическая платформа ГосЛог.

  • Разглашать размер зарплаты не запрещено.

  • Почта будет торговать лекарствами.

  • Что делать, если зарплату не платят?

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

НДС 10%

Внесли законопроект с поправками в НК РФ в части ставки НДС 10%.

Теперь ставку НДС 10% на детские товары надо будет подтверждать сертификатами на продукцию — российскими или ЕАЭС. Отправлять сертификаты в ФНС надо будет вместе с декларацией.

ГосЛог

Через новую логистическую платформу ГосЛог грузоперевозчики смогут в режиме одного окна получать все разрешительные и сопроводительные документы, а также следить за этапами перемещения груза.

Вышло постановление Правительство о внедрении этого нового сервиса.

Разглашение размера зарплаты

Сотрудника нельзя уволить за разглашение размера своей зарплаты.

Сведения о заработной плате — это не коммерческая тайна и не персональные данные работника, поясняет профессор кафедры трудового права.

Даже если обязанность не разглашать зарплату внесли в трудовой договор, то это условие будет недействительным, а значит за такое нарушение нельзя уволить сотрудника.

Лекарства на Почте

В населенных пунктах, где нет аптек, купить лекарства можно будет на Почте. Это будут безрисковые лекарственные препараты — обезболивающие, жаропонижающие и т. д.

В Минздраве отметили, что вопрос продажи лекарств ПВЗ маркетплейсов не рассматривается. К этому допустят только Почту.

Задержали зарплату: что делать

Задержка зарплаты – это прямое нарушение трудового законодательства. Каждый работник имеет право на своевременную оплату труда.

Роструд опубликовал пошаговую инструкцию для случаев задержки выплат.

Смотрите большую пошаговую таблицу.

