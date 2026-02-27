В 2026 году будет переходный период для выбора налогового режима. ⚡«Ночной бухгалтер» № 2125

Режим налогообложения

В 2026 году у малого бизнеса будет возможность выбрать оптимальный режим налогообложения. Проект поправок в НК о переходном периоде в 2026 году должны подготовить до 1 марта 2026 года. Такое поручение дал Владимир Путин.

Еще президент поручил упростить отчетность для малого бизнеса.

Параметры переходного периода узнаем, когда Правительство опубликует проект. Это должно случиться в ближайшие дни.