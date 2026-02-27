В 2026 году будет переходный период для выбора налогового режима. ⚡«Ночной бухгалтер» № 2125

Сегодня в выпуске:
Путин поручил подготовить поправки в НК о переходном периоде по выбору режима налогообложения в 2026 году.
С 1 сентября перевозочные документы будет только в электронном виде.
Изменят правила детских пособий, чтобы стимулировать родителей работать и больше зарабатывать.
Упрошенный вычет по НДФЛ можно получить только после 20 марта.
В рабочее время люди пьют кофе и им за это стыдно.
Режим налогообложения
В 2026 году у малого бизнеса будет возможность выбрать оптимальный режим налогообложения. Проект поправок в НК о переходном периоде в 2026 году должны подготовить до 1 марта 2026 года. Такое поручение дал Владимир Путин.
Еще президент поручил упростить отчетность для малого бизнеса.
Параметры переходного периода узнаем, когда Правительство опубликует проект. Это должно случиться в ближайшие дни.
Грузоперевозки
С 01.09.2026 транспортные накладные надо будет оформлять только в электронном виде (за редким исключением). Об этом напомнили в ФНС.
Обмен электронными документами будет идти через систему ГИС ЭПД с помощью операторов ЭДО. Перечень таких операторов есть на сайте Минтранса.
Как перейти на электронные транспортные документы, смотрите тут.
Детские пособия
Владимир Путин дал поручение усовершенствовать правила детских пособий так, чтобы это стимулировало трудоустройство родителей. Новые меры будут направлены на повышение доходов от трудовой деятельности граждан с детьми.
Напомним, с 2026 года уже заработало правило 8 МРОТ, по которому право на пособие есть только у тех, кто работает и зарабатывает не менее 8 МРОТ в год (и при этом не более прожиточного минимума на члена семьи).
Еще одно поручение Президента — платить пособие по уходу за ребенком не до 1,5, а до 3 лет. Напомним, это пособие получают только работающие родители и ИП, которые платят добровольные взносы в СФР.
Упрощенные вычеты по НДФЛ
Социальные и имущественные вычеты можно получить не только по 3-НДФЛ, но и в упрощенном порядке. Для упрощенного вычета на обучение нужна электронная справка, которая отражается в личном кабинете, и заявление, которое формирует ФНС.
Не удивляйтесь, что справка уже есть, а заявления все еще нет: срок размещения заявления — 20 марта.
Поэтому если вы хотите получить вычет упрощенно без 3-НДФЛ, ждите, когда в ЛК появится заявление.
Кофе-брейк
Бывает, что в рабочее время люди пьют кофе, чай, просматривают свои соцсети, читают новости. При этом 73% работников терзаются муками совести за такие несанкционированные минуты отдыха.
Между тем эксперты считают, что если человек боится на 5 минут отойти от рабочего места — это ненормально. Руководству следует пересмотреть подход к корпоративной культуре и создать среду, где отдых воспринимается как неотъемлемая часть рабочего процесса.
А вы позволяете себе в рабочее время выпить кофе или полистать соцсети?
