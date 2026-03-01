КПП Аналитик 1С моб
Изменения законодательства с 1 марта 2026 года в России: полный обзор для бухгалтера и бизнеса

С 1 марта 2026 года вступили в силу нормы, которые затрагивают расчеты с клиентами (подписки), маркировку, логистику, такси, ЖКХ, гостиничные услуги, рекламу и регулирование контента. Предлагаем обзор по приоритету: сначала финансы и контроль, затем бизнес-процессы, затем региональные ограничения.

I. Налоги, финансы и контроль

1. Платежи и подписки: запрет автосписаний после «отвязки» карты

Суть: по абонентским договорам в интернете закреплен принцип: если потребитель отказался от использования ранее указанных платежных реквизитов/платежного инструмента, исполнитель не вправе продолжать периодические списания по этим реквизитам.

Кому важно: сервисам с регулярными платежами (SaaS, онлайн-медиа, образовательные платформы, клубы, подписки в приложениях), а также бухгалтерам и юристам таких компаний — из-за рисков спорных списаний и претензий потребителей.

НПА: Федеральный закон от 15.10.2025 № 376-ФЗ.

Разъяснение на «Клерке»: Запретили списывать деньги за онлайн-подписки без согласия: закон-2025.

2. Контент и онлайн-платформы: «традиционные ценности», прокатные удостоверения

Суть: усилен механизм государственного контроля за распространением аудиовизуального контента. На практике это означает расширение оснований для ограничений показа/распространения фильмов и контента на платформах, в том числе через инструменты, связанные с прокатным удостоверением и обязанностями распространителей.

Кому важно: онлайн-кинотеатрам, видеоплатформам, правообладателям, дистрибьюторам и компаниям, которые закупают или размещают видеоконтент.

НПА: Федеральный закон от 31.07.2025 № 324-ФЗ (вступает в силу с 01.03.2026).

3. Подакцизные/регулируемые товары: минимальные цены на табак

Суть: продажи табачной продукции подпадают под режим госрегулирования минимальных цен (проверка «ниже минимума» на стороне продавца и контроль корректности цены в учете).

Кому важно: рознице и опту табака, общепиту, дистрибьюторам и тем, кто реализует табачную продукцию через торговые точки.

НПА: (в текущей версии подборки у тебя нет конкретного «мартовского» НПА-номера по минимальным ценам на табак; если нужно — доберу строго по НПА и вставлю отдельным подпунктом).

II. Изменения для бизнеса

1. Торговля и договоры: поставки продтоваров в торговые сети

Суть: закреплено, что определенные условия об ответственности за непоставку (полную или частичную) товаров в количестве, превышающем согласованный объем, не имеют юридической силы.

Кому важно: поставщикам продовольственных товаров и торговым сетям — прежде всего юридическим и коммерческим блокам, ведущим договорную работу.

НПА: Федеральный закон от 23.05.2025 № 120-ФЗ.

Разъяснение на «Клерке»: Производителей больше не оштрафуют за недопоставку несогласованного объема продовольствия.

2. Вывески и публичная информация: русский язык

Суть: усилены требования к использованию русского языка в информации для публичного ознакомления потребителей (вывески, таблички, указатели и иные сообщения). Общая логика: основная информация — на русском; иные языки возможны как корректное дублирование.

Кому важно: рознице, общепиту, сфере услуг, франшизам и управляющим компаниям ТЦ.

НПА: Федеральный закон от 24.06.2025 № 168-ФЗ (вступление с 01.03.2026).

Разъяснение на «Клерке»: Русский язык на вывесках с 1 марта 2026 года.

3. Реклама энергетиков

Суть: реклама безалкогольных тонизирующих напитков должна сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления; также закреплены дополнительные ограничения, влияющие на креативы и аудиторию.

Кому важно: брендам, агентствам, медиа-площадкам, торговым сетям и общепиту.

НПА: Федеральный закон от 27.10.2025 № 393-ФЗ.

Разъяснение на «Клерке»: С 1 марта 2026 года к рекламе энергетиков будут предъявлять более жесткие требования

4. Маркировка: меховые изделия (DataMatrix)

Суть: меховые изделия переводятся на маркировку средствами идентификации в формате DataMatrix; оборот должен отражаться в системе маркировки по утвержденным правилам.

Кому важно: производителям, импортерам, опту и рознице меха, комиссионной торговле.

НПА: Постановление Правительства РФ от 31.01.2026 № 75.

5. Маркировка: радиоэлектроника

Суть: вводится обязательная маркировка отдельных видов радиоэлектронной продукции поэтапно; ключевое — попадание товара в перечень и организация оборота кодов маркировки.

Кому важно: производителям, импортерам, дистрибьюторам и рознице электроники.

НПА: Постановление Правительства РФ от 28.11.2025 № 1954.

6. Такси: требования к локализации автомобилей для включения в реестры

Суть: условия, связанные с локализацией, учитываются при включении автомобилей в региональные реестры такси; это влияет на возможность работы отдельных моделей на уровне реестров.

Кому важно: таксопаркам, агрегаторам, лизинговым компаниям и корпоративным перевозчикам.

НПА: Федеральный закон от 23.05.2025 № 116-ФЗ.

Разъяснение на «Клерке»: Госдума приняла закон о локализации машин такси.

7. Экспедиторы: реестр и новые обязанности

Суть: вводится реестровая модель и дополнительные требования к транспортно-экспедиционной деятельности (в т.ч. в части контроля отправлений и соблюдения требований безопасности).

Кому важно: экспедиторам, логоператорам, e-commerce логистике и компаниям с большим объемом отправок.

НПА: Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 18.11.2025 № 1828.

Разъяснение на «Клерке»: Усиление контроля за грузоперевозками и реестр экспедиторов с 1 марта 2026 года.

8. «Платон»: коэффициент 0,75

Суть: изменен понижающий коэффициент, применяемый при расчете платы в системе «Платон». С 01.03.2026 — коэффициент 0,75.

Кому важно: грузоперевозчикам, экспедиторам и компаниям, где доставка занимает заметную долю себестоимости.

НПА: Постановление Правительства РФ от 27.11.2025 № 1901.

Разъяснение на «Клерке»: Какие изменения с марта 2026 года: обзор для бухгалтера (пункт про «Платон»).

9. Авиаперевозки: изменения правил обслуживания пассажиров

Суть: скорректированы федеральные авиационные правила по перевозке пассажиров и багажу; затрагиваются порядок информирования и действия перевозчика в типовых спорных ситуациях.

Кому важно: авиакомпаниям и агентствам; корпоративным тревел-отделам.

НПА: Приказ Минтранса России от 15.10.2025 № 341.

Разъяснение на «Клерке»: Скидки в системе «Платон» начнут отменять с 2026 года

10. Гостиницы: новые правила предоставления услуг

Суть: обновлены правила оказания гостиничных услуг и услуг иных средств размещения (порядок бронирования, отказов/неявки, возвратов, требования к информации для потребителя).

Кому важно: гостиницам, апарт-отелям, иным средствам размещения и агрегаторам.

НПА: Постановление Правительства РФ от 27.11.2025 № 1912.

Разъяснение на «Клерке»: Какие изменения с марта 2026 года: обзор для бухгалтера (пункт про гостиницы).

11. ЖКХ: сроки оплаты и сроки выставления платежных документов

Суть: перенесены крайние даты: оплату ЖКУ нужно внести до 15-го числа, платежные документы — предоставить до 5-го числа.

Кому важно: управляющим организациям, ТСЖ/ЖСК, РСО и бухгалтерии ЖКХ.

НПА: Федеральный закон от 24.06.2025 № 177-ФЗ.

Разъяснение на «Клерке»: Крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесли на 15-е число, привязав к зарплатному дню.

12. УК: лицензионный контроль

Суть: обновлены правила регионального лицензионного контроля деятельности по управлению МКД (процедуры и инструменты контроля).

Кому важно: управляющим компаниям и юристам в сфере ЖКХ.

НПА: Постановление Правительства РФ от 10.09.2025 № 1400.

Разъяснение на «Клерке»: Какие изменения с марта 2026 года: обзор для бухгалтера (пункт про лицензионный контроль УК).

13. УК: форма отчета по управлению МКД

Суть: утверждены обязательные сведения и форма отчета о деятельности по управлению многоквартирным домом.

Кому важно: УК/ТСЖ/ЖСК и их бухгалтерии/управленцам.

НПА: Приказ Минстроя России от 20.11.2025 № 728/пр.

Разъяснение на «Клерке»: Какие изменения с марта 2026 года: обзор для бухгалтера (пункт про отчет УК).

14. Метанол: хранение, уничтожение, денатурация и предупредительная маркировка

Суть: закреплены требования к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей: правила хранения, уничтожения и денатурации, а также порядок предупредительной маркировки тары.

Кому важно: производствам, складам, химическим лабораториям, логистике опасных грузов, а также компаниям, где метанол используется как сырье/растворитель.

НПА:

Постановление Правительства РФ от 29.11.2025 № 1964,

Постановление Правительства РФ от 29.11.2025 № 1965,

Постановление Правительства РФ от 29.12.2025 № 2196;

Приказ Минпромторга России от 21.11.2025 № 5764.

III. Остальные изменения

1. Алкоголь: региональные ограничения

Суть: с 01.03.2026 в ряде субъектов РФ вступили дополнительные ограничения по времени, местам и условиям продажи алкоголя. Это региональные решения в рамках федерального регулирования.

Кому важно: рознице, общепиту, сетям и франшизам.

НПА-рамка: Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ.

Разъяснение на «Клерке»: С 1 марта в ряде российских регионов вступили в силу новые ограничения на продажу алкоголя 

