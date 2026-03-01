Изменения законодательства с 1 марта 2026 года в России: полный обзор для бухгалтера и бизнеса

I. Налоги, финансы и контроль

1. Платежи и подписки: запрет автосписаний после «отвязки» карты

Суть: по абонентским договорам в интернете закреплен принцип: если потребитель отказался от использования ранее указанных платежных реквизитов/платежного инструмента, исполнитель не вправе продолжать периодические списания по этим реквизитам. Кому важно: сервисам с регулярными платежами (SaaS, онлайн-медиа, образовательные платформы, клубы, подписки в приложениях), а также бухгалтерам и юристам таких компаний — из-за рисков спорных списаний и претензий потребителей. НПА: Федеральный закон от 15.10.2025 № 376-ФЗ. Разъяснение на «Клерке»: Запретили списывать деньги за онлайн-подписки без согласия: закон-2025.

2. Контент и онлайн-платформы: «традиционные ценности», прокатные удостоверения

Суть: усилен механизм государственного контроля за распространением аудиовизуального контента. На практике это означает расширение оснований для ограничений показа/распространения фильмов и контента на платформах, в том числе через инструменты, связанные с прокатным удостоверением и обязанностями распространителей. Кому важно: онлайн-кинотеатрам, видеоплатформам, правообладателям, дистрибьюторам и компаниям, которые закупают или размещают видеоконтент. НПА: Федеральный закон от 31.07.2025 № 324-ФЗ (вступает в силу с 01.03.2026).

3. Подакцизные/регулируемые товары: минимальные цены на табак