Изменения законодательства с 1 марта 2026 года в России: полный обзор для бухгалтера и бизнеса

I. Налоги, финансы и контроль
1. Платежи и подписки: запрет автосписаний после «отвязки» карты
Суть: по абонентским договорам в интернете закреплен принцип: если потребитель отказался от использования ранее указанных платежных реквизитов/платежного инструмента, исполнитель не вправе продолжать периодические списания по этим реквизитам.
Кому важно: сервисам с регулярными платежами (SaaS, онлайн-медиа, образовательные платформы, клубы, подписки в приложениях), а также бухгалтерам и юристам таких компаний — из-за рисков спорных списаний и претензий потребителей.
НПА: Федеральный закон от 15.10.2025 № 376-ФЗ.
Разъяснение на «Клерке»: Запретили списывать деньги за онлайн-подписки без согласия: закон-2025.
2. Контент и онлайн-платформы: «традиционные ценности», прокатные удостоверения
Суть: усилен механизм государственного контроля за распространением аудиовизуального контента. На практике это означает расширение оснований для ограничений показа/распространения фильмов и контента на платформах, в том числе через инструменты, связанные с прокатным удостоверением и обязанностями распространителей.
Кому важно: онлайн-кинотеатрам, видеоплатформам, правообладателям, дистрибьюторам и компаниям, которые закупают или размещают видеоконтент.
НПА: Федеральный закон от 31.07.2025 № 324-ФЗ (вступает в силу с 01.03.2026).
3. Подакцизные/регулируемые товары: минимальные цены на табак
Суть: продажи табачной продукции подпадают под режим госрегулирования минимальных цен (проверка «ниже минимума» на стороне продавца и контроль корректности цены в учете).
Кому важно: рознице и опту табака, общепиту, дистрибьюторам и тем, кто реализует табачную продукцию через торговые точки.
НПА: (в текущей версии подборки у тебя нет конкретного «мартовского» НПА-номера по минимальным ценам на табак; если нужно — доберу строго по НПА и вставлю отдельным подпунктом).
II. Изменения для бизнеса
1. Торговля и договоры: поставки продтоваров в торговые сети
Суть: закреплено, что определенные условия об ответственности за непоставку (полную или частичную) товаров в количестве, превышающем согласованный объем, не имеют юридической силы.
Кому важно: поставщикам продовольственных товаров и торговым сетям — прежде всего юридическим и коммерческим блокам, ведущим договорную работу.
НПА: Федеральный закон от 23.05.2025 № 120-ФЗ.
Разъяснение на «Клерке»: Производителей больше не оштрафуют за недопоставку несогласованного объема продовольствия.
2. Вывески и публичная информация: русский язык
Суть: усилены требования к использованию русского языка в информации для публичного ознакомления потребителей (вывески, таблички, указатели и иные сообщения). Общая логика: основная информация — на русском; иные языки возможны как корректное дублирование.
Кому важно: рознице, общепиту, сфере услуг, франшизам и управляющим компаниям ТЦ.
НПА: Федеральный закон от 24.06.2025 № 168-ФЗ (вступление с 01.03.2026).
Разъяснение на «Клерке»: Русский язык на вывесках с 1 марта 2026 года.
3. Реклама энергетиков
Суть: реклама безалкогольных тонизирующих напитков должна сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления; также закреплены дополнительные ограничения, влияющие на креативы и аудиторию.
Кому важно: брендам, агентствам, медиа-площадкам, торговым сетям и общепиту.
НПА: Федеральный закон от 27.10.2025 № 393-ФЗ.
Разъяснение на «Клерке»: С 1 марта 2026 года к рекламе энергетиков будут предъявлять более жесткие требования
4. Маркировка: меховые изделия (DataMatrix)
Суть: меховые изделия переводятся на маркировку средствами идентификации в формате DataMatrix; оборот должен отражаться в системе маркировки по утвержденным правилам.
Кому важно: производителям, импортерам, опту и рознице меха, комиссионной торговле.
5. Маркировка: радиоэлектроника
Суть: вводится обязательная маркировка отдельных видов радиоэлектронной продукции поэтапно; ключевое — попадание товара в перечень и организация оборота кодов маркировки.
Кому важно: производителям, импортерам, дистрибьюторам и рознице электроники.
6. Такси: требования к локализации автомобилей для включения в реестры
Суть: условия, связанные с локализацией, учитываются при включении автомобилей в региональные реестры такси; это влияет на возможность работы отдельных моделей на уровне реестров.
Кому важно: таксопаркам, агрегаторам, лизинговым компаниям и корпоративным перевозчикам.
НПА: Федеральный закон от 23.05.2025 № 116-ФЗ.
Разъяснение на «Клерке»: Госдума приняла закон о локализации машин такси.
7. Экспедиторы: реестр и новые обязанности
Суть: вводится реестровая модель и дополнительные требования к транспортно-экспедиционной деятельности (в т.ч. в части контроля отправлений и соблюдения требований безопасности).
Кому важно: экспедиторам, логоператорам, e-commerce логистике и компаниям с большим объемом отправок.
НПА: Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 18.11.2025 № 1828.
Разъяснение на «Клерке»: Усиление контроля за грузоперевозками и реестр экспедиторов с 1 марта 2026 года.
8. «Платон»: коэффициент 0,75
Суть: изменен понижающий коэффициент, применяемый при расчете платы в системе «Платон». С 01.03.2026 — коэффициент 0,75.
Кому важно: грузоперевозчикам, экспедиторам и компаниям, где доставка занимает заметную долю себестоимости.
НПА: Постановление Правительства РФ от 27.11.2025 № 1901.
Разъяснение на «Клерке»: Какие изменения с марта 2026 года: обзор для бухгалтера (пункт про «Платон»).
9. Авиаперевозки: изменения правил обслуживания пассажиров
Суть: скорректированы федеральные авиационные правила по перевозке пассажиров и багажу; затрагиваются порядок информирования и действия перевозчика в типовых спорных ситуациях.
Кому важно: авиакомпаниям и агентствам; корпоративным тревел-отделам.
НПА: Приказ Минтранса России от 15.10.2025 № 341.
Разъяснение на «Клерке»: Скидки в системе «Платон» начнут отменять с 2026 года
10. Гостиницы: новые правила предоставления услуг
Суть: обновлены правила оказания гостиничных услуг и услуг иных средств размещения (порядок бронирования, отказов/неявки, возвратов, требования к информации для потребителя).
Кому важно: гостиницам, апарт-отелям, иным средствам размещения и агрегаторам.
НПА: Постановление Правительства РФ от 27.11.2025 № 1912.
Разъяснение на «Клерке»: Какие изменения с марта 2026 года: обзор для бухгалтера (пункт про гостиницы).
11. ЖКХ: сроки оплаты и сроки выставления платежных документов
Суть: перенесены крайние даты: оплату ЖКУ нужно внести до 15-го числа, платежные документы — предоставить до 5-го числа.
Кому важно: управляющим организациям, ТСЖ/ЖСК, РСО и бухгалтерии ЖКХ.
НПА: Федеральный закон от 24.06.2025 № 177-ФЗ.
Разъяснение на «Клерке»: Крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесли на 15-е число, привязав к зарплатному дню.
12. УК: лицензионный контроль
Суть: обновлены правила регионального лицензионного контроля деятельности по управлению МКД (процедуры и инструменты контроля).
Кому важно: управляющим компаниям и юристам в сфере ЖКХ.
НПА: Постановление Правительства РФ от 10.09.2025 № 1400.
Разъяснение на «Клерке»: Какие изменения с марта 2026 года: обзор для бухгалтера (пункт про лицензионный контроль УК).
13. УК: форма отчета по управлению МКД
Суть: утверждены обязательные сведения и форма отчета о деятельности по управлению многоквартирным домом.
Кому важно: УК/ТСЖ/ЖСК и их бухгалтерии/управленцам.
НПА: Приказ Минстроя России от 20.11.2025 № 728/пр.
Разъяснение на «Клерке»: Какие изменения с марта 2026 года: обзор для бухгалтера (пункт про отчет УК).
14. Метанол: хранение, уничтожение, денатурация и предупредительная маркировка
Суть: закреплены требования к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей: правила хранения, уничтожения и денатурации, а также порядок предупредительной маркировки тары.
Кому важно: производствам, складам, химическим лабораториям, логистике опасных грузов, а также компаниям, где метанол используется как сырье/растворитель.
III. Остальные изменения
1. Алкоголь: региональные ограничения
Суть: с 01.03.2026 в ряде субъектов РФ вступили дополнительные ограничения по времени, местам и условиям продажи алкоголя. Это региональные решения в рамках федерального регулирования.
Кому важно: рознице, общепиту, сетям и франшизам.
НПА-рамка: Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ.
Разъяснение на «Клерке»: С 1 марта в ряде российских регионов вступили в силу новые ограничения на продажу алкоголя
