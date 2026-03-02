ИП смогут перейти на упрощенку и сменить объект УСН задним числом. 🍯«Ночной бухгалтер» № 2125

Сегодня в выпуске:
Малому бизнесу слегка облегчат переход с ПСН и УСН на НДС.
Введут новый ФСБУ «Расходы».
ФНС ищет серую зарплату, сравнивая данные ККТ с данными РСВ.
Заявление на аккредитацию IT-компании надо подавать по новой форме.
Чтобы вернуть как можно больше НДФЛ, заявляйте вычеты в правильно порядке.
Поправки в НК для МСП
Минфин опубликовал перечень новых поправок в НК — положительных для малого бизнеса.
С ПСН+ОСНО можно будет перейти на УСН с 01.01, если подать уведомление до 25.04. До этой же даты можно подать заявление о смене УСН «доходы» на «доходы минус расходы» или наоборот.
Для НДС-льготы в общепите временно отменяют условие о прошлогодней зарплате, а для пониженных взносов 7,6% — условие о прошлогодних доходах.
Для НДС-лимита в 2025 году не будут учитывать доходы ИП от размещения депозита.
Все поправки мы разобрали тут.
ФСБУ «Расходы»
По новому ФСБУ «Расходы» расходы подразделяются на включаемые и не включаемые в чистую прибыль (убыток). А расходы, включаемые в чистую прибыль, в свою очередь подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и отличные от расходов по обычным видам деятельности.
Проект нового ФСБУ подготовил Минфин. Он будет применяться с 2027 года.
Неоформленные работники
Если в компании или у ИП 3 сотрудника и 5 ККТ, это признак того, что какие-то сотрудники трудятся без оформления и за них не платят налоги.
Такие случаи налоговики выявляют с помощью автоматизированной системы контроля, сопоставляющей данные ККТ, выручки и данные 6-НДФЛ и РСВ, пояснили в ФНС.
Аккредитация IT-компаний
Изменили форму заявления на аккредитацию IT-компаний. Теперь там надо указывать данные о госучастии, дополнительные коды ОКВЭД. Новая форма применяется с 8 марта 2026 г.
Вычеты по НДФЛ
Если у вас есть и имущественный НДФЛ-вычет, и социальный, заявляйте сначала социальный, потому что он не переносится на следующий год и его надо использовать или сейчас, или никогда. Имущественный вычет подождет, его можно получить позже.
Если платите за обучение ребенка, то платите не сразу всю сумму, а по годам, советует ФНС. Если заплатить сразу более 110 тыс. рублей, то часть вычета просто сгорит.
Как быть, если вы сначала заявили имущественный вычет, а потом вспомнили про социальный, читайте тут.
