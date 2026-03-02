ИП смогут перейти на упрощенку и сменить объект УСН задним числом. 🍯«Ночной бухгалтер» № 2125

Поправки в НК для МСП

Минфин опубликовал перечень новых поправок в НК — положительных для малого бизнеса.

С ПСН+ОСНО можно будет перейти на УСН с 01.01, если подать уведомление до 25.04. До этой же даты можно подать заявление о смене УСН «доходы» на «доходы минус расходы» или наоборот.

Для НДС-льготы в общепите временно отменяют условие о прошлогодней зарплате, а для пониженных взносов 7,6% — условие о прошлогодних доходах.

Для НДС-лимита в 2025 году не будут учитывать доходы ИП от размещения депозита.

Все поправки мы разобрали тут.