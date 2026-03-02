Акция Женская сила моб
ИП смогут перейти на упрощенку и сменить объект УСН задним числом. 🍯«Ночной бухгалтер» № 2125

Минфин подготовил поправки в НК, улучшающие налоговые условия для малого бизнеса.

Сегодня в выпуске:

  • Малому бизнесу слегка облегчат переход с ПСН и УСН на НДС.

  • Введут новый ФСБУ «Расходы».

  • ФНС ищет серую зарплату, сравнивая данные ККТ с данными РСВ.

  • Заявление на аккредитацию IT-компании надо подавать по новой форме.

  • Чтобы вернуть как можно больше НДФЛ, заявляйте вычеты в правильно порядке.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Поправки в НК для МСП

Минфин опубликовал перечень новых поправок в НК — положительных для малого бизнеса.

С ПСН+ОСНО можно будет перейти на УСН с 01.01, если подать уведомление до 25.04. До этой же даты можно подать заявление о смене УСН «доходы» на «доходы минус расходы» или наоборот.

Для НДС-льготы в общепите временно отменяют условие о прошлогодней зарплате, а для пониженных взносов 7,6% — условие о прошлогодних доходах.

Для НДС-лимита в 2025 году не будут учитывать доходы ИП от размещения депозита.

Все поправки мы разобрали тут.

ФСБУ «Расходы»

По новому ФСБУ «Расходы» расходы подразделяются на включаемые и не включаемые в чистую прибыль (убыток). А расходы, включаемые в чистую прибыль, в свою очередь подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и отличные от расходов по обычным видам деятельности.

Проект нового ФСБУ подготовил Минфин. Он будет применяться с 2027 года.

Неоформленные работники

Если в компании или у ИП 3 сотрудника и 5 ККТ, это признак того, что какие-то сотрудники трудятся без оформления и за них не платят налоги.

Такие случаи налоговики выявляют с помощью автоматизированной системы контроля, сопоставляющей данные ККТ, выручки и данные 6-НДФЛ и РСВ, пояснили в ФНС.

Аккредитация IT-компаний

Изменили форму заявления на аккредитацию IT-компаний. Теперь там надо указывать данные о госучастии, дополнительные коды ОКВЭД. Новая форма применяется с 8 марта 2026 г.

Вычеты по НДФЛ

Если у вас есть и имущественный НДФЛ-вычет, и социальный, заявляйте сначала социальный, потому что он не переносится на следующий год и его надо использовать или сейчас, или никогда. Имущественный вычет подождет, его можно получить позже.

Если платите за обучение ребенка, то платите не сразу всю сумму, а по годам, советует ФНС. Если заплатить сразу более 110 тыс. рублей, то часть вычета просто сгорит.

Как быть, если вы сначала заявили имущественный вычет, а потом вспомнили про социальный, читайте тут.

