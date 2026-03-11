Утренний бухгалтер № 6081. С 1 сентября 2026 снова изменятся правила зачета и возврата денег с ЕНС

Средства, учтенные за уклонение от уплаты налогов и страховых взносов, не вернут на ЕНС, зачесть тоже будет нельзя.
С 6 мая 2026 будет новая форма расчета по страховым взносам.
При возврате товаров, приобретенных в 2025 году, в корректировочном счете-фактуре пишут ставку НДС 20%.
С 1 сентября 2026 года подтвердить расходы на лечение станет проще.
ФАС: если Роскомнадзор примет меры по ограничению доступа к сайтам и мессенджерам, то на них будет запрещено размещать рекламу.
Роструд: день отдыха за работу в выходной не включается в норму рабочего времени того месяца, когда его использовал работник.
Дедлайны марта 2026: таблица с отчетностью, актуальные формы, сроки — в статье.
Плательщики туристического налога должны не позднее 27 апреля 2026 года представить декларацию по новой форме.
Разборы законов
— УСН-2026: как отчитаться за 2025 год и работать без ошибок в новом году. Конспект вебинара с видео
Разбираем важные аспекты и особенности учета на УСН: правила, которые нужно учесть при подготовке отчетности за 2025 год, изменения 2026 года, возможности и варианты применения спецрежимов в текущем году, нюансы работы с НДС.
— Можно ли отправить работников в отпуск вместо простоя. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как оплачивается вынужденный простой и может ли работодатель отправить работников в отпуск за свой счет вместо простоя.
— Маркетплейсы – 2026: контроль ФНС и блокировка счетов. Конспект вебинара с видео
Обсудили основные изменения, которые коснутся селлеров в 2026 году. Что делать с НДС, как перейти на АУСН и как взять курс на обеление.
— Срок действия у писем Минфина и ФНС: есть он или нет
Вопрос не из чистого любопытства: несмотря на то что письма Минфина, ФНС — не нормативные акты (т. е. следовать им вы не обязаны), но при определенных условиях ссылка на них может избавить от лишних денежных трат. Но как узнать, не «просрочено» ли письмо, на которое вы так надеетесь?
— Невыход на работу из-за задержки зарплаты: как работнику все сделать правильно
Задержка зарплаты сама по себе неприятна, а если еще и в итоге работник окажется виноватым — что может быть хуже? Вроде бы закон на стороне трудящихся, и есть набор инструментов для защиты. Только надо знать, когда и как их применять.
Новости
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6080. В России хотят установить минимальный размер почасовой оплаты труда
Новый МРОЧ должен гарантировать уровень дохода при неполной занятости.
— Когда можно не платить за квартиру, в которой вы прописаны
Собственники жилья должны уплачивать коммуналку и взносы на капремонт. Но из этого правила есть исключения. Когда можно не платить за квартиру — рассказали в статье.
— Возврат по износу: как новые правила меняют рынок кассовой техники в России
С 1 февраля 2026 года за возврат б/у технически сложного товара в магазин продавец волен выплатить покупателю не полную его стоимость, а меньше. Таковы изменения в закон о правах потребителей. При возврате теперь учитывается аналогичный товар с тем же износом и годом выпуска, а не новый, как в прошлые годы.
— Основания и сроки для внеплановых проверок ГИТ: что нужно знать в 2026 году
Когда ждать внеплановую проверку ГИТ в 2026 году и как подготовиться к визиту? Основания для проведения проверок, индикаторы риска и их значение.
— Медицинская организация на ОСНО продает БАДы: что будет с НДС и налогом на прибыль
Медицинские организации могут не облагать НДС конкретные услуги. Однако это не касается реализации БАДов.
— Как учитывать уплату страховых взносов в расходах на УСН «Доходы минус расходы»
Организация на УСН уплатила страховые взносы за декабрь досрочно, а ФНС списала их в январе. Можно ли учесть их в расходах в первом квартале 2026 года?
— Рейтинг компаний по ЭДО и КЭДО во II половине 2025 года
Сервисы ЭДО и КЭДО широко используются в бизнесе, компаниях, госсекторе. Выбор решения зависит от ряда критериев: удобство интерфейса, простота подписания форм, возможность настраивать сценарии согласования документов и др. В рейтинг вошли известные компании на российском рынке: они подходят для разных задач по внутреннему и внешнему документообороту.
— Что хотят инвесторы сегодня: как бизнесу подготовить проект, чтобы его заметили и поддержали
Пожалуй, главный парадокс российского инвестиционного рынка сегодня состоит в сочетании высокой неопределенности и растущей зрелости. После ухода международных фондов центр тяжести сместился к локальным игрокам.
— Анализ пользовательских соглашений ИИ-сервисов: на что вы соглашаетесь, создавая контент для маркетплейса
Все используют нейросети, но почти никто не изучает правила. Если вы создаете контент для маркетплейса с помощью ИИ, читайте эту статью до конца. Я изучил пользовательские соглашения популярных сервисов и теперь расскажу, как не потерять свои права и случайно не нарушить чужие.
— 11 марта — какой праздник отмечают в России и мире
11 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на это число, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 11 марта.
— Увольнение по собственному желанию: какие есть риски у работодателя
Даже если сотрудник решил покинуть компанию добровольно, риски возникновения споров и претензий остаются высокими, особенно если причиной стал конфликт с начальством. Рассказываем, какие моменты при оформлении стоит учесть работодателю.
Консультации
Заключение договора с самозанятым гражданином РБ
Добрый день.Можно ли принять к учету транспортные услуги оказанные в 2025 году, если поставщик выставляет их январем 2026 г
изъятие земельного участка и налог на прибыль
Применение К2 в 26 году, если лицензии поставлены на учёт в 25
Налог при продаже недвижимости
Трибуна
Переписка в мессенджере позволила взыскать неосновательное обогащение
Этот промт позволит бухгалтеру решить любую задачу с помощью ИИ
Инсайд из ФНС: как будут проверять малый бизнес в 2026 году
Бухгалтеры в шоке: эти 7 лайфхаков сделают вашу жизнь в 2026-м годом без авралов
5 скрытых ошибок в 1С, из-за которых налоговая может доначислить миллионы
💥Обзор новостей: лишь каждая пятая компания поддерживает карьеру женщин, до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ, подростковый период длится до 32 лет
Деньги потекли из нефти в банки: что будет дальше в преддверии заседания ЦБ
Взлетаем по-новому: главные изменения в правилах воздушных перевозок пассажиров
Почему программисты 1С и бухгалтеры постоянно конфликтуют — и кто на самом деле прав.
Налоговая медиация: полный разбор пилотного проекта ФНС для бухгалтеров и директоров
Как идентифицировать шоколадные конфеты типа «Ассорти» и какие требования безопасности и качества к ним применяются?
Противостояние Телеграма и Max усиливается, а также что Claude делал в Иране
Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в марте 2026
Где взять деньги на обеспечение контракта и когда их вернут?
ФЗ о платформенной экономике: чек‑лист по заполнению новых полей в карточках товаров
✅ Новые разъяснения по взносам за директора, новый риск работы с самозанятыми, усиление проверок, изменения по поставкам: топ-10 новостей на «Клерке» (02-08.03.2026)
И дебиторку теперь тоже можно арестовать
Памятка: нужен ли Сертификат соответствия на детские книги?
О признании расходов на модернизацию ОС в случае применения УСН при переходе с объекта «доходы» на объект «доходы - расходы»
