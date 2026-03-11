Утренний бухгалтер № 6081. С 1 сентября 2026 снова изменятся правила зачета и возврата денег с ЕНС

Средства, учтенные за уклонение от уплаты налогов и страховых взносов, не вернут на ЕНС, зачесть тоже будет нельзя.

С 6 мая 2026 будет новая форма расчета по страховым взносам.

При возврате товаров, приобретенных в 2025 году, в корректировочном счете-фактуре пишут ставку НДС 20%.

С 1 сентября 2026 года подтвердить расходы на лечение станет проще.

ФАС: если Роскомнадзор примет меры по ограничению доступа к сайтам и мессенджерам, то на них будет запрещено размещать рекламу.

Роструд: день отдыха за работу в выходной не включается в норму рабочего времени того месяца, когда его использовал работник.

Дедлайны марта 2026: таблица с отчетностью, актуальные формы, сроки — в статье.

Плательщики туристического налога должны не позднее 27 апреля 2026 года представить декларацию по новой форме.