Можно ли не применять ФСБУ 25/2018, если организация имеет право вести упрощенный бухгалтерский учет

Организация относится к субъектам МСП и бухгалтерская отчетность не подлежит аудиту. Но по решению учредителя она сдает полную отчетность. Можно ли вести учет аренды земельного участка упрощенным способом?

Если организация имеет право применять упрощенный бухгалтерский учет (относится к субъектам МСП и не подлежит обязательному аудиту), то она может применять упрощенные способы. Решение учредителя сдавать полную отчетность не ведет к утрате права на эту льготу.

Что конкретно можно упростить в бухгалтерском учете решает сама организация. Это закрепляют в учетной политике.

Если арендатор может применять упрощенный бухгалтерский учет и не собирается выкупать или передавать в субаренду земельный участок, то можно использовать упрощенный способ учета аренды по п. 11 и п. 12 ФСБУ 25/2018. Значит, организация вправе не рассчитывать обязательство по аренде и ППА. Вместо этого она может включать в расходы арендные платежи.

Вести учет по правилам работы действующих и новых ФСБУ и ПБУ легко с курсом повышения квалификации «Девять новых ФСБУ 2026». Вместе с курсом вы получите 20+ инструкций и 15+ шаблонов, которые помогут сразу применять новые знания в работе и предотвращать претензии налоговой. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Цена курса со скидкой 65%: 8 900 руб. вместо 25 900 руб. Срок акции ограничен.

Читайте также по теме ФСБУ: