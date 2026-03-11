Можно ли не применять ФСБУ 25/2018, если организация имеет право вести упрощенный бухгалтерский учет
Если организация имеет право применять упрощенный бухгалтерский учет (относится к субъектам МСП и не подлежит обязательному аудиту), то она может применять упрощенные способы. Решение учредителя сдавать полную отчетность не ведет к утрате права на эту льготу.
Что конкретно можно упростить в бухгалтерском учете решает сама организация. Это закрепляют в учетной политике.
Если арендатор может применять упрощенный бухгалтерский учет и не собирается выкупать или передавать в субаренду земельный участок, то можно использовать упрощенный способ учета аренды по п. 11 и п. 12 ФСБУ 25/2018. Значит, организация вправе не рассчитывать обязательство по аренде и ППА. Вместо этого она может включать в расходы арендные платежи.
