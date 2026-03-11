КПП БСН моб
Можно ли не применять ФСБУ 25/2018, если организация имеет право вести упрощенный бухгалтерский учет

Организация относится к субъектам МСП и бухгалтерская отчетность не подлежит аудиту. Но по решению учредителя она сдает полную отчетность. Можно ли вести учет аренды земельного участка упрощенным способом?
Если организация имеет право применять упрощенный бухгалтерский учет (относится к субъектам МСП и не подлежит обязательному аудиту), то она может применять упрощенные способы. Решение учредителя сдавать полную отчетность не ведет к утрате права на эту льготу.

Что конкретно можно упростить в бухгалтерском учете решает сама организация. Это закрепляют в учетной политике.

Если арендатор может применять упрощенный бухгалтерский учет и не собирается выкупать или передавать в субаренду земельный участок, то можно использовать упрощенный способ учета аренды по п. 11 и п. 12 ФСБУ 25/2018. Значит, организация вправе не рассчитывать обязательство по аренде и ППА. Вместо этого она может включать в расходы арендные платежи.

