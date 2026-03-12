Как на УСН «Доходы минус расходы» учесть расходы на дорогостоящий товар, если его не продали до конца года

ИП на доходно-расходной упрощенке в 2025 году приобрел объект. Но реализовать его не успел, поэтому планирует продать его в 2026 году. Как учесть расходы на объект?

По пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК затраты на оплату товаров для дальнейшей реализации учитывают в составе расходов по мере реализации товаров.

Согласно пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК при определении базы по единому налогу, налогоплательщики учитывают материальные расходы в порядке исчисления налога на прибыль организаций по абз. 2 п. 2 ст. 346.16 НК.

Затраты на приобретение материалов и реализуемых товаров по пп. 2 п. 1 ст. 254 НК, а также на приобретение работ и услуг (которые выполняют сторонние организации или ИП по пп. 6 п. 1 ст. 254 НК) относят к материальным расходам.

Поэтому расходы по дорогостоящему объекту можно учесть при определении базы по единому налогу на дату реализации объекта. Такого же мнения придерживается Минфин в письме от 22.12.2020 № 03-11-11/112445.

