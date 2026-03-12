Как на УСН «Доходы минус расходы» учесть расходы на дорогостоящий товар, если его не продали до конца года
По пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК затраты на оплату товаров для дальнейшей реализации учитывают в составе расходов по мере реализации товаров.
Согласно пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК при определении базы по единому налогу, налогоплательщики учитывают материальные расходы в порядке исчисления налога на прибыль организаций по абз. 2 п. 2 ст. 346.16 НК.
Затраты на приобретение материалов и реализуемых товаров по пп. 2 п. 1 ст. 254 НК, а также на приобретение работ и услуг (которые выполняют сторонние организации или ИП по пп. 6 п. 1 ст. 254 НК) относят к материальным расходам.
Поэтому расходы по дорогостоящему объекту можно учесть при определении базы по единому налогу на дату реализации объекта. Такого же мнения придерживается Минфин в письме от 22.12.2020 № 03-11-11/112445.
Вести учет доходов и расходов на УСН, уплачивать единый налог и сдавать декларацию научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Курс поможет уверенно работать на УСН, уплачивать НДС, подготовиться к проверкам налоговиков. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 68%: 9 900 рублей вместо
31 790 рублей. Срок акции
ограничен.
Читайте также по теме УСН:
Как учитывать уплату страховых взносов в расходах на УСН «Доходы минус расходы».
Услуги иностранного контрагента: как отразить на УСН, что с НДС.
Все разъяснения по УСН за 2025 год: обзор писем Минфина и ФНС.
Некоммерческая организация на УСН «Доходы минус расходы» оказывает услуги: нужно ли платить налог.
Ошибочно списан товар на УСН в прошедшем году: как исправить при смене объекта налогообложения.
Можно ли вернуть налог на УСН при возврате средств покупателю.
Начать дискуссию