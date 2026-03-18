Как на УСН определить дату получения дохода на маркетплейсе

На УСН доходы признают кассовым методом: то есть в момент поступления средств на счет или в кассу. Рассказываем, как определить дату получения дохода при торговле на маркетплейсе.

Позиция ведомств по вопросу даты получения дохода разнится. ФНС в письме от 04.08.2017 № СД-4-3/15363@ указывала, что дата получения дохода при торговле через агента соответствует моменту получения оплаты от покупателей маркетплейсом.

А Минфин в письме от 06.12.2024 № 03-11-06/2/123336 указал, что дата получения дохода соответствует дата возникновения права распоряжения средствами.

Безопаснее определять дату получения дохода в соответствии с датой отчета: в этот момент маркетплейс уже получил оплату, и продавец имеет право на этот доход.

