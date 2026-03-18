Как на УСН определить дату получения дохода на маркетплейсе
Позиция ведомств по вопросу даты получения дохода разнится. ФНС в письме от 04.08.2017 № СД-4-3/15363@ указывала, что дата получения дохода при торговле через агента соответствует моменту получения оплаты от покупателей маркетплейсом.
А Минфин в письме от 06.12.2024 № 03-11-06/2/123336 указал, что дата получения дохода соответствует дата возникновения права распоряжения средствами.
Безопаснее определять дату получения дохода в соответствии с датой отчета: в этот момент маркетплейс уже получил оплату, и продавец имеет право на этот доход.
Бухгалтерия маркетплейсов 2026: учет, налоги, 1С
Пройдите онлайн-курс и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. Вы разберетесь в особенностях работы с самыми популярными маркетплейсами, научитесь работать с НДС 22%, НДС на УСН, будете знать, как проводить операции с маркетплейсами в 1С.
Программа курса обновлена с учетом налоговой реформы-2026.
Цена курса со скидкой 65%: 7 500 рублей вместо
21 900 рублей.
Ну что ж, очередной бюрократический цирк с датами получения дохода при торговле через маркетплейсы! ФНС говорит одно, Минфин — другое, а предприниматели в итоге гадают на кофейной гуще. Может, пора уже этим ведомствам сесть за один стол и договориться, чтобы мы, простые смертные, не ломали голову, когда же нам платить налоги? А то получается, что каждый тянет одеяло на себя, а бизнес страдает. Давайте уже определимся раз и навсегда, чтобы не было этих танцев с бубном вокруг дат и отчетов!