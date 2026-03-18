ФНС усилила контроль за зарубежными счетами россиян: когда нужен отчет по иностранному счету и 3-НДФЛ

ФНС стала активнее сопоставлять сведения о зарубежных счетах россиян с декларациями и валютной отчетностью. Для владельцев иностранных счетов это означает простую вещь: даже сравнительно небольшие поступления уже не выглядят «незаметными», если по счету не подавались уведомление, отчет о движении средств или декларация 3-НДФЛ. Актуальный перечень стран автообмена ФНС обновила в декабре 2025 года.
Почему ФНС усилила контроль за зарубежными счетами
Речь не о новой разовой кампании и не о специальном официальном пороге проверок. Контроль усиливается за счет более плотного применения уже действующего механизма автоматического обмена финансовой информацией. Актуальный перечень государств и территорий, с которыми Россия автоматически обменивается финансовыми данными, утвержден приказом ФНС от 14.10.2025 № ЕД-7-17/883@.
По этому перечню Россия обменивается финансовой информацией с 71 государством и 9 территориями. В обновленный список вошли, в частности, Таиланд, Монголия, Молдова, Кения, Уганда, Папуа — Новая Гвинея, Сенегал, Тринидад и Тобаго и Сен-Мартен. Это и делает тему особенно важной в 2026 году: статус юрисдикции в перечне ФНС напрямую влияет на обязанность сдавать отчет по зарубежному счету и на объем риска для владельца счета.
С какими странами идет автоматический обмен финансовой информацией
В 2026 году ориентироваться нужно на перечень ФНС, обновленный в конце 2025 года. Именно он определяет, считается ли страна участником автообмена для целей отчетности по зарубежным счетам.
При этом смотреть нужно не только на включение новых стран, но и на исключения. Если юрисдикция выпала из перечня, правила отчетности по счету становятся жестче. Ранее Клерк уже писал, что из перечня были исключены страны ЕС, а позже ФНС продолжила корректировать состав юрисдикций. Поэтому владельцу иностранного счета нельзя опираться на старую публикацию или на прежний статус банка.
Когда нужно сдавать отчет о движении средств по зарубежному счету
Самая частая ошибка — путать лимит 600 тыс. рублей с отсутствием контроля. На самом деле этот лимит относится не к тому, видит ли ФНС счет, а к освобождению от отчета о движении средств. Отчет можно не подавать только при одновременном соблюдении условий: счет открыт в стране ЕАЭС или в государстве из перечня автообмена, а сумма зачислений или списаний за год не превышает 600 тыс. рублей в эквиваленте либо остаток на конец года не превышает этот лимит.
Если хотя бы одно из условий не соблюдается, отчет по зарубежному счету нужен. Более того, если государство или территория исключены из перечня автообмена, отчет за соответствующий год нужно подавать независимо от суммы оборотов и остатков. Это ФНС прямо разъяснила в письме от 20.05.2025 № Д-4-17/17@.
В каких случаях нужно подавать 3-НДФЛ по доходам на иностранном счете
Второй частый поисковый вопрос — нужно ли подавать 3-НДФЛ по доходам на иностранном счете. Если по зарубежному счету или иностранным активам получены доходы, подлежащие декларированию в России, декларацию нужно подать в общем порядке. Для декларационной кампании 2026 года крайний срок подачи 3-НДФЛ за 2025 год — 30 апреля 2026 года.
На практике в зоне повышенного риска те поступления, которые проще всего сопоставить с отчетностью: проценты по вкладам, дивиденды, инвестиционные доходы и другие регулярные зачисления. Поэтому маленькая сумма сама по себе не защищает от вопросов налоговой, если документы по счету не в порядке.
Что проверить владельцам зарубежных счетов в 2026 году
Перед сдачей отчетности стоит проверить пять вещей: уведомление об открытии счета, страну банка по актуальному перечню автообмена, движение средств за прошлый год, обязанность сдавать отчет о движении средств и необходимость подать 3-НДФЛ.
Проверьте, подавали ли уведомление об открытии зарубежного счета.
Сверьте страну банка с актуальным перечнем автообмена ФНС.
Посмотрите движение средств за прошлый год.
Определите, нужно ли сдавать отчет о движении средств по счету.
Поймите, есть ли доходы, которые нужно показать в 3-НДФЛ.
Перечень стран и территорий, с которыми РФ автоматически обменивается финансовой информацией
Минфин зарегистрировал приказ ФНС от 14.10.2025 № ЕД-7-17/883@, в котором обновлен список стран с автоматическим обменом финансовой информацией. Теперь в перечне 71 государство и 9 территорий.
Государства
Территории
1.
Австралия
1.
Гонконг
2.
Андорра
2.
Гренландия
3.
Албания
3.
Кюрасао
4.
Антигуа и Барбуда
4.
Макао
5.
Азербайджан
5.
Монтсеррат
6.
Аргентина
6.
Ниуэ
7.
Армения
7.
Острова Кука
8.
Аруба
8.
Сен-Мартен
9.
Багамы
9.
Фарерские острова
10.
Барбадос
11.
Бахрейн
12.
Белиз
13.
Бразилия
14.
Бруней
15.
Вануату
16.
Гана
17.
Гренада
18.
Доминика
19.
Израиль
20.
Индия
21.
Индонезия
22.
Исландия
23.
Казахстан
24.
Камерун
25.
Катар
26.
Кения
27.
Китай
28.
Колумбия
29.
Корея, Республика
30.
Коста-Рика
31.
Кувейт
32.
Ливан
33.
Лихтенштейн
34.
Маврикий
35.
Маршалловы острова
36.
Малайзия
37.
Мальдивы
38.
Мексика
39.
Молдова, Республика
40.
Монако
41.
Монголия
42.
Науру
43.
Нигерия
44.
Новая Зеландия
45.
Норвегия
46.
Объединенные Арабские Эмираты
47.
Оман
48.
Пакистан
49.
Панама
50.
Папуа Новая Гвинея
51.
Перу
52.
Руанда
53.
Самоа
54.
Сан-Марино
55.
Саудовская Аравия
56.
Сейшелы
57.
Сенегал
58.
Сент-Винсент и Гренадины
59.
Сент-Люсия
60.
Сент-Китс и Невис
61.
Сингапур
62.
Таиланд
63.
Тринидад и Тобаго
64.
Турция
65.
Уганда
66.
Уругвай
67.
Чили
68.
Эквадор
69.
Южная Африка
70.
Ямайка
71.
Япония
