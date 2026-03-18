ФНС усилила контроль за зарубежными счетами россиян: когда нужен отчет по иностранному счету и 3-НДФЛ

Почему ФНС усилила контроль за зарубежными счетами

Речь не о новой разовой кампании и не о специальном официальном пороге проверок. Контроль усиливается за счет более плотного применения уже действующего механизма автоматического обмена финансовой информацией. Актуальный перечень государств и территорий, с которыми Россия автоматически обменивается финансовыми данными, утвержден приказом ФНС от 14.10.2025 № ЕД-7-17/883@.

По этому перечню Россия обменивается финансовой информацией с 71 государством и 9 территориями. В обновленный список вошли, в частности, Таиланд, Монголия, Молдова, Кения, Уганда, Папуа — Новая Гвинея, Сенегал, Тринидад и Тобаго и Сен-Мартен. Это и делает тему особенно важной в 2026 году: статус юрисдикции в перечне ФНС напрямую влияет на обязанность сдавать отчет по зарубежному счету и на объем риска для владельца счета.