Замороженные пенсионные накопления россиян хотят автоматически зачислить в ПДС. 💰«Ночной бухгалтер» № 2140

37 млн россиян не захотели переводить свои пенсионные накопления в НПФ и оставили их в СФР. Теперь их могут автоматически перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Сегодня в выпуске:

  • Пенсионные накопления молчунов переведут в ПДС.

  • Маркетплейсам запретят делать скидки.

  • Нарушителям закона о ККТ запретят торговать.

  • Планируют отменить маткапитал для тех, кто недавно получил гражданство РФ.

  • Работодателя могут оштрафовать за сотрудников, которые не сходили в отпуск.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Пенсионные накопления

Пенсионные накопления граждан, которые находятся в СФР под управлением ВЭБ, хотят автоматически перевести в программу долгосрочных сбережений. Такие замороженные накопления есть у 37 млн человек на общую сумму 3 трлн рублей.

С 2014 года работодатели не делают отчисления на накопительную пенсию, эти взносы заморожены. Но те, что были уплачены ранее, прирастают за счет инвестирования. Власти считают, что у НПФ больше возможностей для инвестиций. Поэтому из СФР их хотят перевести в НПФ в рамках программы долгосрочных сбережений.

Напомним, пенсионные накопления можно единовременно забрать в 55/60 лет. Но есть предел по сумме.

Скидки на маркетплейсах

Маркетплейсам запретят участвовать в ценообразовании. Устанавливать скидки на товары будут только сами продавцы. Такие правила установит Минпромторг.

Это позволит уравнять конкуренцию между офлайн-розницей и онлайн-площадками.

А селлеры добиваются снижения комиссий маркетплейсов и более четких правил по скидкам.

Нарушения по ККТ

Тех, кто систематически нарушает правила работы с ККТ, внесут в специальный реестр. А тем, кто туда попал, запретят арендовать помещения в ТЦ и торговать онлайн. Вести этот реестр будет ФНС.

Арендодатели будут проверять, есть ли у арендатора ККТ и не включен ли он в реестр нарушителей и расторгать договоры аренды с нарушителями.

Еще хотят изменить учет безналичной выручки, чтобы фиксировать ее через ККТ.

Маткапитал

Для маткапитала хотят ввести еще одно условие — ценз оседлости. Платить его будут только тем родителям, которые как минимум 5 лет являются гражданами РФ. Если иностранец получил гражданство РФ год назад, то маткапитал он не получит.

Аналогичное правило с 1 апреля будет действовать для детских пособий.

Отпуск

Даже если сотрудник сам хочет отложить свой первый отпуск на потом и просит работодателя перенести его, это нарушение ТК и за такое положен штраф, предупреждает Роструд.

Первый отпуск положен после 6 месяцев работы и до истечения того рабочего года, за который он полагается.

