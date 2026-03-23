Замороженные пенсионные накопления россиян хотят автоматически зачислить в ПДС. 💰«Ночной бухгалтер» № 2140

Сегодня в выпуске:
Пенсионные накопления молчунов переведут в ПДС.
Маркетплейсам запретят делать скидки.
Нарушителям закона о ККТ запретят торговать.
Планируют отменить маткапитал для тех, кто недавно получил гражданство РФ.
Работодателя могут оштрафовать за сотрудников, которые не сходили в отпуск.
Пенсионные накопления
Пенсионные накопления граждан, которые находятся в СФР под управлением ВЭБ, хотят автоматически перевести в программу долгосрочных сбережений. Такие замороженные накопления есть у 37 млн человек на общую сумму 3 трлн рублей.
С 2014 года работодатели не делают отчисления на накопительную пенсию, эти взносы заморожены. Но те, что были уплачены ранее, прирастают за счет инвестирования. Власти считают, что у НПФ больше возможностей для инвестиций. Поэтому из СФР их хотят перевести в НПФ в рамках программы долгосрочных сбережений.
Напомним, пенсионные накопления можно единовременно забрать в 55/60 лет. Но есть предел по сумме.
Скидки на маркетплейсах
Маркетплейсам запретят участвовать в ценообразовании. Устанавливать скидки на товары будут только сами продавцы. Такие правила установит Минпромторг.
Это позволит уравнять конкуренцию между офлайн-розницей и онлайн-площадками.
А селлеры добиваются снижения комиссий маркетплейсов и более четких правил по скидкам.
Как научиться работе с маркетплейсами
На курсе Бухгалтерия маркетплейсов 2026: учет, налоги, 1С вы получите все необходимые навыки для учета на маркетплейсах: научитесь работать с новыми кабинетами популярных маркетплейсов, делать выгрузки, правильно отражать баллы и выкупы OZON, разносить еженедельные отчеты OZON, Wildberries, Яндекс Маркет.
Программа онлайн-курса на 100% соответствует всем требованиям маркетплейсов и изменениям в законодательстве.
Цена курса со скидкой 65%: за 7 500 ₽ вместо
21 900 ₽.
Нарушения по ККТ
Тех, кто систематически нарушает правила работы с ККТ, внесут в специальный реестр. А тем, кто туда попал, запретят арендовать помещения в ТЦ и торговать онлайн. Вести этот реестр будет ФНС.
Арендодатели будут проверять, есть ли у арендатора ККТ и не включен ли он в реестр нарушителей и расторгать договоры аренды с нарушителями.
Еще хотят изменить учет безналичной выручки, чтобы фиксировать ее через ККТ.
Маткапитал
Для маткапитала хотят ввести еще одно условие — ценз оседлости. Платить его будут только тем родителям, которые как минимум 5 лет являются гражданами РФ. Если иностранец получил гражданство РФ год назад, то маткапитал он не получит.
Аналогичное правило с 1 апреля будет действовать для детских пособий.
Отпуск
Даже если сотрудник сам хочет отложить свой первый отпуск на потом и просит работодателя перенести его, это нарушение ТК и за такое положен штраф, предупреждает Роструд.
Первый отпуск положен после 6 месяцев работы и до истечения того рабочего года, за который он полагается.
