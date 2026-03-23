Замороженные пенсионные накопления россиян хотят автоматически зачислить в ПДС. 💰«Ночной бухгалтер» № 2140

Пенсионные накопления

Пенсионные накопления граждан, которые находятся в СФР под управлением ВЭБ, хотят автоматически перевести в программу долгосрочных сбережений. Такие замороженные накопления есть у 37 млн человек на общую сумму 3 трлн рублей.

С 2014 года работодатели не делают отчисления на накопительную пенсию, эти взносы заморожены. Но те, что были уплачены ранее, прирастают за счет инвестирования. Власти считают, что у НПФ больше возможностей для инвестиций. Поэтому из СФР их хотят перевести в НПФ в рамках программы долгосрочных сбережений.

Напомним, пенсионные накопления можно единовременно забрать в 55/60 лет. Но есть предел по сумме.