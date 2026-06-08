Утренний бухгалтер № 6142. Минфин пообещал больше не вводить кардинальные изменения в налоговой системе

Глава Минфина не исключает, что возможны точечные корректировки налоговых льгот и преференций, но масштабных реформ уже не будет.
ФНС: если организация или ИП – агент, комиссионер или поверенный, перейти на АУСН не получится.
Эксперт: в 2026 году изменятся правила работы с иностранными сотрудниками.
Концепция сальдирования становится ключевым инструментом для регулирования расчетов между продавцами и маркетплейсами.
Про ИИ-решения для вашего бизнеса, которые доказали эффективность, узнаете здесь.
Минфин подготовил законопроект о поэтапном введении НДС для трансграничной торговли.
ФНС утвердила правила оформления документа о предстоящей поставке (ДОПП) при ввозе продукции из стран ЕАЭС.
Роструд: разделить отпуск на части можно только по взаимному согласию работника и работодателя.
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Разборы законов
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— Как отнести суммы НДС в расходы по налогу на прибыль. Мини-курс
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/12767 от 27.02.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3404@ от 27.02.2019
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3427@ от 27.02.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-01-11/12260 от 26.02.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/12410 от 26.02.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/12764 от 27.02.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/12629 от 27.02.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/12581 от 27.02.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/12683 от 27.02.2019
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