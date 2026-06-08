Утренний бухгалтер № 6142. Минфин пообещал больше не вводить кардинальные изменения в налоговой системе

Глава Минфина не исключает, что возможны точечные корректировки налоговых льгот и преференций, но масштабных реформ уже не будет.

ФНС: если организация или ИП – агент, комиссионер или поверенный, перейти на АУСН не получится.

Эксперт: в 2026 году изменятся правила работы с иностранными сотрудниками.

Концепция сальдирования становится ключевым инструментом для регулирования расчетов между продавцами и маркетплейсами.

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Минфин подготовил законопроект о поэтапном введении НДС для трансграничной торговли.

ФНС утвердила правила оформления документа о предстоящей поставке (ДОПП) при ввозе продукции из стран ЕАЭС.

Роструд: разделить отпуск на части можно только по взаимному согласию работника и работодателя.