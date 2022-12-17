Обзор налоговых новостей

📑 Новости недели: только бухгалтерские

Новости недели, которые порвали все рейтинги просмотров.

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Страховые взносы за декабрь 2022 года в январе 2023 года надо будет платить на новые КБК

Бюджетников держат в зарплатном рабстве. Это незаконно

Карьера бухгалтера

🧾 А вы вступили в Сообщество профессиональных бухгалтеров?! Регистрация уже открыта

Общероссийское объединение специалистов бухотрасли ждет вас. Здесь удобно следить, актуальны ли ваши профессиональные знания, какие навыки нужно подтянуть, а каких умений и вовсе не хватает.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Расчеты с работниками

IKEA гарантировала сотрудникам рассийских заводов сохранить рабочие места на 12 месяцев

Всем сотрудникам подписали график на ближайшие три месяца и дали гарантии, что это условие сохранится ближайшие 12 месяцев. Сотрудники профсоюзов отметили, что занятость на ближайший год является одним из новых условий соглашения с новым собственником.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговики рекомендуют уплатить НДФЛ за декабрь в декабре

В связи с введением единого налогового платежка бухгалтеры волнуются, как платить НДФЛ, у которого срок перечисления – 9 января 2023 года. ФНС предлагает три способа для декабрьского НДФЛ.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Вебинары для бухгалтеров

Бухгалтерам расскажут, какие изменения внести в кадровый учет из-за поправок в ТК

С 1 сентября 2023 года родители детей с инвалидностью смогут суммировать дополнительные оплачиваемые выходные и брать 24 дня подряд. Мобилизованные граждане могут сохранить свои рабочие места и вернуться на прежнее место работы.

Новации по НДС в 2023 году

Наступающий новый год принесет нам множество изменений: как глобальных (внедрение единого налогового платежа), так и отраслевых. Новации коснуться, в том числе и НДС. Нововведения будут в разных аспектах налогообложения: расчета, уплаты, льготирования и прочего. Какие изменения по НДС вступят в силу с 2023 года расскажем в статье.

Новации по НДС в 2023 году
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