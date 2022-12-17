📑 Новости недели: только бухгалтерские

- От налоговой льготы можно отказаться, а от пониженной ставки налога – нельзя
- Бухгалтеры жалуются на налоговиков и ФИАС при регистрации компании
- На фиксированные взносы не нужно уведомление по ЕНП
- Роструд: зарплату надо платить после окончания месяца
Страховые взносы за декабрь 2022 года в январе 2023 года надо будет платить на новые КБК
- Переход на МЧД и электронные подписи от ФНС отложили до 31 августа 2023 года
- Уплаченный с аванса НДС нельзя взять на вычет, если отгрузка была по ставке 10%
- Унаследованная квартира не облагается НДФЛ, но с ее ранней продажи налог будет
- Бизнес спешит избавиться от ювелирных изделий в 2022 году, чтобы сохранить УСН
- Если сотрудник обманом получал лишнюю зарплату, в сумму хищения нельзя включать НДФЛ
Бюджетников держат в зарплатном рабстве. Это незаконно
- Налоговики проверят, соблюдает ли бизнес нормативку ЦБ о наличных расчетах
- «1С» прекращает поддержку 1С:ЗУП 2.5 КОРП в 2023 году
- Служебную квартиру можно амортизировать
- Мораторий на ответственность за нарушение валютного контроля продлили