📑 Новости недели: только бухгалтерские

Наступающий новый год принесет нам множество изменений: как глобальных (внедрение единого налогового платежа), так и отраслевых. Новации коснуться, в том числе и НДС. Нововведения будут в разных аспектах налогообложения: расчета, уплаты, льготирования и прочего. Какие изменения по НДС вступят в силу с 2023 года расскажем в статье.