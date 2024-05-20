👌 Счет в банке без визита туда, отмена справок для вычетов, новое основание проверки ГИТ, маленькие доходы без НДФЛ, повышение прожит. минимума. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

🚪 Росфинмониторинг разрешил открывать счета без визита в банк

Ведомство поддержало предложение Ассоциации банков открывать счета клиентам дистанционно, если они уже проходили проверку и лично присутствовали в другой кредитной организации.

💥 Депутаты готовят большой пакет поправок в Трудовой кодекс

В Госдуму внесен разработанный ведущими депутатами и сенаторами законопроект с изменениями в ТК по дополнительным гарантиям защиты прав работников.

📚 С 2026 года для вычетов НДФЛ не нужно будет собирать справки и документы-подтверждения

Налоговая с 2026 года сама рассчитает размер вычета и автоматически переведет нужную сумму.

🔎 Проверок работодателей станет больше: соглашения приравняют к закону

Роструд получит полномочие проверять выполнение работодателями обязательств по трехсторонним соглашениям. То есть их соблюдение будут проверять как закон или подзаконный акт.

🎯 Там, где работодатель: правила уплаты НДФЛ налоговыми агентами останутся прежними

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что менять существующую систему уплаты НДФЛ у налогового агента нецелесообразно.

👈👉 Минфин: восстанавливать НДС с аванса надо без оглядки на вычет у поставщика

Минфин неожиданно поменял свое мнение по поводу даты восстановления НДС с аванса, перечисленного продавцу — позиция смягчилась.

🙏 Минтруд хочет увеличить прожиточный минимум до 17,7 тысяч рублей

Размер прожиточного минимума скорректируют с учетом медианного дохода населения за 2023 год. Тем самым, вернуться к прежней методике его расчета.

💻 Пользователи электронных подписей могут бесплатно получить нужное программное обеспечение

Удостоверяющие центры ФНС начали выдавать бесплатное ПО для использования квалифицированных электронных подписей. Программа будет доступна в течение всего срока действия КЭП.

👯 Небольшие доходы могут освободить от НДФЛ

Профсоюзы будут добиваться освобождения от НДФЛ прожиточного минимума и МРОТ. Они предлагают применять необлагаемый минимум и для доходов выше прожиточного минимума.

📊 Вероятность выездной проверки теперь можно сверить с показателями за 2023 год

ФНС опубликовала обновленные среднеотраслевые показатели налоговой нагрузки, а также рентабельности продаж и активов по видам деятельности за 2023 год.

👴 Единственных учредителей ООО не освободят от взносов на ОПС

Минфин отказался освободить от страховых пенсионных взносов директоров-единственных учредителей микробизнеса, которые к тому же пенсионеры.