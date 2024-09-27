💥 Новая декларация НДС, повысят предельную базу по взносам, обязательная оплата отгулов, повышение МРОТ и расценок на выписки ЕГРН. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

❗ Меняют декларацию по НДС под новые ставки с 2025 года

С отчета за первый квартал 2025 года декларацию по НДС надо сдавать по новой форме.

😲 На 24% вырастет предельная база по взносам с 2025 года: сумма по проекту

Минфин опубликовал проект постановления Правительства РФ о единой предельной величине базы для исчисления страховых взносов с 1 января 2025 года.

🚛 Минфин сделает невыгодной миграцию бизнеса в регионы с низкой ставкой УСН

Чтобы предприниматели массово не переезжали в регионы с «демпинговыми» ставками по упрощенке, Минфин обяжет их платить по прежним ставкам в течение трех лет.

🔂 ФНС хочет выделять НДС в момент транзакции

Для борьбы с теневым сектором экономики налоговики стран БРИКС хотят выделять НДС в момент проведения финансовых операций. Это будет гарантировать уплату налога.

👍 При увольнении неиспользованные отгулы теперь точно оплатят: закон принят

Депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли правительственный законопроект об оплате неиспользованных дней отдыха при увольнении работника.

📈 Страховые взносы для малого бизнеса предложили повысить

Представители малого и среднего бизнеса получат право на льготные тарифы по уплате страховых взносов только с зарплат сотрудников, которые превышают два МРОТ.

👀 Реестр воинского учета полноценно заработает с 1 января 2025 года, сейчас обкатка на трех регионах

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что основанием призыва на срочную военную службу этой осенью будут именно бумажные повестки.

💰 Мишустин подтвердил повышение МРОТ с 1 января 2025 года

В соответствии с указом Президента кабмин должен обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда.

📄 Выписки из ЕГРН существенно подорожают

Росреестр опубликовал на официальном портале проект приказа, который установит новые повышенные размеры платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и иной информации.

📍 Если сотрудник не встал на воинский учет по новому месту работы, ничего сделать нельзя

Нельзя отказать в приеме на работу сотруднику, если он зарегистрирован не там, где работодатель считает нужным.

📧 Роструд ответил, можно ли отправлять расчетные листки на электронную почту работников

На практике работник может подать заявление о направлении ему расчетных листков по зарплате на указанный им адрес электронной почты.

📅 Новое правило о 60 млн рублей дохода на УСН – общее для любого года

Если налогоплательщик на УСН в 2024 году превысил доходы в 60 млн рублей, то с 2025 года будет платить НДС.